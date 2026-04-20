64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Санкт-Петербургу, где вы узнаете о самых страшных и необычных местах города. Мы расскажем вам о призраке в Михайловском замке, загадочной Пиковой Даме и ожившем

Медном всаднике. Но это лишь начало. Вас ждут истории о леденящем кровь дворе, заокеанских идолах, лакее, ставшем экспонатом, и многих других загадочных местах и событиях. Прогулка по мрачным улицам Петербурга откроет вам город с совершенно неожиданной стороны. Вместе мы погрузимся в атмосферу старинного города, полного тайн и загадок. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать о Санкт-Петербурге что-то новое, отойти от традиционных маршрутов и по-настоящему ощутить его мистическую атмосферу. Забронируйте свое место на этой незабываемой прогулке и откройте для себя темную сторону Санкт-Петербурга

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нестандартные и странные локации

Я покажу один из самых страшных дворов, куда в тёмное время суток боятся заходить по одному даже самые смелые. Зайдёте в мрачную «шахту» внутри восьмиэтажного дома. Увидите место, где появился первый в истории России крематорий, роскошные доходные дома и лабиринты дворов-колодцев. Мы даже поищем болота и кости, на которых построен город.

Зарисовки из жизни ярких персонажей

Вы узнаете, кто был самым богатым человеком при Петре I и почему про него никто не рассказывает. О том, чем закончилась счастливая семейная жизнь «великанов» при царском дворе. Поговорим о жизни в Петербурге три века назад, о том, почему архитекторы, фортификаторы, и ландшафтные дизайнеры тогда старались работать хорошо.

Трагические судьбы и страшные преступления

Кто сам ходил смотреть на смертную казнь, а кого заставляли родители. Услышите о деятельности дореволюционных хулиганских банд и самом большом недостроенном доме в центре Петербурга. Среди прочих тем — ужасный пожар на Петроградской стороне, дом из могильных плит, публичное самоубийство и многое другое… Поговорим о вашей безопасности в Петербурге: куда не стоит забираться, даже если очень хочется, какие места самые опасные и почему.

Вы всё ещё боитесь привидений и оживших памятников?

Прогулка является автомобильным вариантом Страшной прогулки по Васильевскому острову.

Организационные детали

По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками

Начало маршрута в центре по согласованию

«Не затрагивать неприятные темы» и «заканчивать на приятной ноте» — это не здесь. Информация не для детей, но если описание вас не испугало — добро пожаловать!