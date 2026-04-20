64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Санкт-Петербургу, где вы узнаете о самых страшных и необычных местах города. Мы расскажем вам о призраке в Михайловском замке, загадочной Пиковой Даме и ожившем читать дальшеуменьшить
Медном всаднике. Но это лишь начало.
Вас ждут истории о леденящем кровь дворе, заокеанских идолах, лакее, ставшем экспонатом, и многих других загадочных местах и событиях. Прогулка по мрачным улицам Петербурга откроет вам город с совершенно неожиданной стороны. Вместе мы погрузимся в атмосферу старинного города, полного тайн и загадок.
Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать о Санкт-Петербурге что-то новое, отойти от традиционных маршрутов и по-настоящему ощутить его мистическую атмосферу.
Забронируйте свое место на этой незабываемой прогулке и откройте для себя темную сторону Санкт-Петербурга
Я покажу один из самых страшных дворов, куда в тёмное время суток боятся заходить по одному даже самые смелые. Зайдёте в мрачную «шахту» внутри восьмиэтажного дома. Увидите место, где появился первый в истории России крематорий, роскошные доходные дома и лабиринты дворов-колодцев. Мы даже поищем болота и кости, на которых построен город.
Зарисовки из жизни ярких персонажей
Вы узнаете, кто был самым богатым человеком при Петре I и почему про него никто не рассказывает. О том, чем закончилась счастливая семейная жизнь «великанов» при царском дворе. Поговорим о жизни в Петербурге три века назад, о том, почему архитекторы, фортификаторы, и ландшафтные дизайнеры тогда старались работать хорошо.
Трагические судьбы и страшные преступления
Кто сам ходил смотреть на смертную казнь, а кого заставляли родители. Услышите о деятельности дореволюционных хулиганских банд и самом большом недостроенном доме в центре Петербурга. Среди прочих тем — ужасный пожар на Петроградской стороне, дом из могильных плит, публичное самоубийство и многое другое… Поговорим о вашей безопасности в Петербурге: куда не стоит забираться, даже если очень хочется, какие места самые опасные и почему.
Вы всё ещё боитесь привидений и оживших памятников?
По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками
Начало маршрута в центре по согласованию
«Не затрагивать неприятные темы» и «заканчивать на приятной ноте» — это не здесь. Информация не для детей, но если описание вас не испугало — добро пожаловать!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9484 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней читать дальшеуменьшить
всем желающим.
Я закончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, но про архитектуру говорю мало. Мои экскурсии — это социальная история Петербурга, в том числе и современного. Я рассказываю о городе через жизнь людей, их судьбы и опыт.
Темы часто непростые, иногда тяжёлые и грустные — потому что они реальны и актуальны. Позитива в рассказах немного, красивую красоту я не показываю — это слишком просто для меня. Вместо этого я стараюсь показать настоящий Петербург таким, какой он есть, со всеми его сложностями и противоречиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 472 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Арина
Дата посещения: 18 апр 2026
Прекрасная экскурсия! Очень интереcные истории про ужасы, которые находятся рядом с нами. В какой-то степени даже отрезвляющая и поучительная, потому что после неё мы озаботитились своим здоровьем и паспортом прививок! читать дальшеуменьшить
Думаю, что еще хорошим показателем является тот факт, что рассказанные истории остались в памяти, а не стёрлись через 5 минут после окончания события. Берегите себя, своё здоровье и ходите на экскурсии к Дмитрию!
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О
Ольга
Оооо, это было увлекательно, живо, смело!!! На такой экскурсии еще не бывала, но … уже записалась на вторую у Дмитрия. Экскурсия полностью соответствует описанию, исторической «ванили» не будет, только правда о самых темных сторонах истории.
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Козырева
Сегодня мы посмотрели на Питер иначе, но не перестали его любить 🤗 Дмитрию большой респект! ✊ Интересная и увлекательная экскурсия, живая и познавательная беседа. Страшная изнанка Петербурга оказалась неприглядным оттенком читать дальшеуменьшить
всей мишуры загадочного большого города. Прогулка проходила под дождем, что придало ей больше антуража и загадочности. Дмитрий интересный экскурсовод и собеседник, вернемся к нему снова на его необычные экскурсии и повествования о родном и любимом городе🔥
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Наталия
Дмитрий - потрясающий собеседник, экскурсия пролетела незаметно, мы с подругой были в восторге и от маршрута, и от исторических фактов- много чего не знали,многое воспринимали иначе. Экскурсию искренне рекомендую!
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Марина
Рекомендую данную экскурсию просто потому, что об этом ты вряд ли услышишь где-то ещё. Дмитрий невероятный профессионал. Его истории завораживают, местами заставляют содрогнуться от ужаса и брезгливости, но это история и наша реальная действительность. Поэтому тем, кто пресытился парадным Петербургом и хочет увидеть его изнанку, добро пожаловать к Дмитрию!
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Н
Николай
Отличная экскурсия, очень понравился формат Это правда что-то новое для меня, взглянуть на петровскую (и не только) эпоху с другой стороны, увидеть Петербург немного с другой стороны Материал структурирован, есть куча иллюстраций, явно Дмитрий все составлял сам, потому что знает каждую деталь, очень хорошо разбирается в теме
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