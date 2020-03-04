64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нестандартные и странные локации

Я покажу один из самых страшных дворов, куда в тёмное время суток боятся заходить по одному даже самые смелые. Вы побываете в окружении безжалостных ацтекских идолов родом из Южной Америки. Зайдете в мрачную «шахту» внутри восьмиэтажного дома. Увидите дом, в котором появился первый в истории России крематорий, роскошные доходные дома и лабиринты дворов-колодцев.

Зарисовки из жизни ярких персонажей

Вы узнаете о доброй хозяйке дома терпимости и причинах, по которым ей пришлось закрыть прибыльное дело. О том, чем закончилась счастливая семейная жизнь «великанов» при царском дворе. Почему один великий восточный правитель так и не побывал в шикарном доме, построенном для него. Поговорим об архитекторе, чья личная жизнь стала причиной его отставки. А еще о простом студенте, чья необдуманная проделка привела к чудовищной трагедии.

Трагические судьбы и страшные преступления

Я расскажу, почему род Трезини перестал работать в России и как при Петре придворный лакей стал музейным экспонатом. Услышите о деятельности дореволюционных хулиганских банд и самом большим недостроенном доме в центре Петербурга. Среди прочих тем — ужасный пожар на Петроградской стороне, дом из могильных плит, публичное самоубийство и многое другое… Вы всё еще боитесь привидений и оживших памятников?