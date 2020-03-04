64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии

Dmitriy
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Dmitriy – ваш гид
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге.

Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке.

В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
4400 ₽
3520 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Встреча в центре по согласованию
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У этой экскурсии64 отзыва
4.92
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга

Что вас ожидает

Нестандартные и странные локации
Я покажу один из самых страшных дворов, куда в тёмное время суток боятся заходить по одному даже самые смелые. Вы побываете в окружении безжалостных ацтекских идолов родом из Южной Америки. Зайдете в мрачную «шахту» внутри восьмиэтажного дома. Увидите дом, в котором появился первый в истории России крематорий, роскошные доходные дома и лабиринты дворов-колодцев.

Зарисовки из жизни ярких персонажей
Вы узнаете о доброй хозяйке дома терпимости и причинах, по которым ей пришлось закрыть прибыльное дело. О том, чем закончилась счастливая семейная жизнь «великанов» при царском дворе. Почему один великий восточный правитель так и не побывал в шикарном доме, построенном для него. Поговорим об архитекторе, чья личная жизнь стала причиной его отставки. А еще о простом студенте, чья необдуманная проделка привела к чудовищной трагедии.

Трагические судьбы и страшные преступления
Я расскажу, почему род Трезини перестал работать в России и как при Петре придворный лакей стал музейным экспонатом. Услышите о деятельности дореволюционных хулиганских банд и самом большим недостроенном доме в центре Петербурга. Среди прочих тем — ужасный пожар на Петроградской стороне, дом из могильных плит, публичное самоубийство и многое другое… Вы всё еще боитесь привидений и оживших памятников?

Организационные детали

  • По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками. В теплом салоне можно не бояться питерской погоды: дождь, сильный ветер или мороз не смогут испортить нашу экскурсию.
  • Экскурсию возможно провести и для группы от 4 до 10 путешественников на комфортабельных минивэнах или микроавтобусах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании).
  • На автомобиле бизнес-класса экскурсия возможна только при предварительном бронировании (уточняйте в переписке).
  • Начало маршрута в центре по согласованию. Окончание на «Горьковской».
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре по согласованию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
4 марта 2020
Экскурсия очень цельная, гид - умелый рассказчик. Очень понравилось, что история складывается из его личного опыта и личных предпочтений. Дмитрий сумел создать уникальную программу, которая искренне затрагивает его интересы, от этого материал живой и запоминающийся. Ах, сколько боли от архитектурной разрухи и сколько удивительных деталей мы услышали!
Надо понимать тематику экскурсии - это НЕ увеселительное мероприятие, даже несмотря на доброжелательность и вежливость Дмитрия. Вы узнаете реально страшные вещи о людях, домах и улицах Питера. И это не мистика, а настоящее прошлое, от которого может нехило прибить к поребрику. Мы с мужем - люди не робкого десятка, но после тура некоторое время пребывали в мрачном настроении, переваривая всё услышанное. Это было интересно, пугающе и где-то даже шокировало.
Отдельно хочу сказать Дмитрию спасибо за социальный акцент в программе тура. Очень приятно было присоединиться к мирному и красивому флешмобу в защиту исторического наследия Питербурга.
Дмитрий - грамотный интеллигентный человек, искренне увлечённый историей и архитектурой. Санкт-Петербург - его родной город, и это ощущается во время экскурсии. Мы задавали вопросы и получали на них развернутые интересные ответы. Благодарю и желаю успехов!
3 марта 2020
Приезжали с мужем в Питер погулять, на пять дней. Составили программу. После Эрмитажа, театра и кунцкамеры захотелось чего то необычного. На сайте нашли экскурсию Страшные истории Петербурга. Гид Дмитрий очень интересно рассказывал, перемещались мы на его личном авто. Тепло, комфортно, хоть и февраль. Истории интересные, не выдуманные. Кому хочется необычного, очень рекомендую!
2 марта 2020
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию, в ходе которой узнаешь большое количество очень интересных историй о Питере!
26 февраля 2020
Не первый раз бываем в Питере, решили наполнить свою программу чем то интересным и необычным. Сразу привлекло название экскурсии Дмитрия. Городские легенды нравится многим, но эта экскурсия действительно цепляет. Время пролетело мимолетно за рассказами об историческом и современном Петербурге. Мы были полностью вовлечены, нам хотелось продолжения! Дмитрий потрясающе рассказывает и действительно увлекает слушателей. Маршрут очень хорошо построен, на остановках мы не замерзали, потому что сразу же садились в тёплое авто. Я думаю, что любой откроет для себя новое и увидит интересные места, которые нельзя заметить во время обычной пешей прогулки. Каждый город хранит свои тайны, и если вы хотите узнать больше необычного про Питер, Вам точно сюда!
23 февраля 2020
Экскурсия необычная, нам очень понравилась! Полное погружение в атмосферу прошлого и в жизни реальных людей - узнали много неизвестного, что поразило и заставило задуматься. Дмитрий прекрасный рассказчик, его очень приятно слушать. Было много интересного, что шокировало и потрясло! Единственный минус, что быстро закончилось :)
22 февраля 2020
Дмитрий рассказывает очень интересно. Время пролетело очень быстро. Кто ждёт мистики и городских страшных легенд, он их не получит. Это об настоящих ужасах ,совершенных настоящими людьми разных эпох.Мне очень понравилось, спасибо Дмитрий.
22 февраля 2020
Понравилось все: тема, комфорт, продолжительность-все в меру, интнресно и небанально. Гид Дмитрий замечательно провел экскурсию, время пролетело незаметно за приятной беседой с интеллигентным и эрудированным человеком. Рекомендуем.
20 февраля 2020
Одна из самых интересных экскурсий,как для детей ,так и для взрослых . Спасибо огромное за такую необычную атмосферу
16 февраля 2020
Были с Дмитрием на экскурсии «Страшные истории Петербурга»; нам все очень понравилось, Дмитрий хороший рассказчик: правильная речь с быстрым темпом, нет пауз, много информации. Мы остались очень довольны!
10 февраля 2020
я не знаю, как кратко выразить свой восторг. на высоте всё: эрудированность Дмитрия, его манера излагать, содержание экскурсии... очень рекомендую. главное внимательно ознакомьтесь с описанием экскурсии на сайте, тогда точно получите сверх того, что ожидаете: в плане эмоций, впечатлений, информации.
Ещё 54 отзыва

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