Пиковая Дама, оживший Медный всадник, призраки дворцов и особняков – все про них слышали, а кто-то даже и встречался с ними. Но городские легенды и мифы останутся далеко позади в сравнении с реальными историями, которые происходили на берегах Невы. Я покажу вам такие места, о которых местные жители стараются не упоминать или просто забыть их существование. Страшные «несказки»Мы отправимся на индивидуальную экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘 по Васильевскому острову и Петроградской стороне. Я покажу вам, где появился первый в истории 📖 России крематорий, и расскажу, как это произошло. Мы пройдёмся по подворотням, мрачным дворам-колодцам, даже окажемся в «шахте» внутри семиэтажного дома. Вы сами увидите, что жизнь в Петербурге никогда не была весела и проста, а от историй, которые носит ветер по дворам, стынет кровь в жилах. Ужасающая реальностьЛегендам можно верить или нет, но некоторые исторические события из жизни имперской столицы ⭐️ хотелось бы просто-напросто вычеркнуть. Я возьму на себя ответственность и расскажу вам правду про придворных великанов, о жителях, чьи судьбы объединяют трагические повороты и жуткие происшествия. Поведаю я и о предприимчивой хозяйке дома терпимости, которая быстро прикрыла своё прибыльное дело после кровавого происшествия. И это только малая часть нашей прогулки. Ужасный пожар на Петроградской стороне, дом, построенный из могильных плит, публичные самоубийства и многое другое.

И кое-что ещёЯ расскажу вам порой шокирующие вещи, например, о банде профессиональных похитителей собак и их успешной работе, пока они чуть не стали похитителями детей. Как до Революции уличные хулиганы терроризировали районы Петербурга. Остановимся у странного дома, построенного для советской номенклатуры, и узнаем, кто на самом деле живёт в заброшенных домах. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;