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Страшные истории Петербурга

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13 отзывов
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Никакой мистики, нечисти и баек.

Только реальная история 📖 и настоящая жизнь.

Подлинные ужасы Петербурга с момента основания города до современных дней.

Городские легенды и мифы останутся далеко позади в сравнении с реальными историями, которые происходили на берегах Невы.

Я покажу вам такие места, о которых местные жители стараются не упоминать или просто забыть их существование.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга

Что вы увидите

  • Васильевский остров
  • Петроградская сторона
  • Дворы-колодцы
Пиковая Дама, оживший Медный всадник, призраки дворцов и особняков – все про них слышали, а кто-то даже и встречался с ними. Но городские легенды и мифы останутся далеко позади в сравнении с реальными историями, которые происходили на берегах Невы. Я покажу вам такие места, о которых местные жители стараются не упоминать или просто забыть их существование. Страшные «несказки»Мы отправимся на индивидуальную экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘 по Васильевскому острову и Петроградской стороне. Я покажу вам, где появился первый в истории 📖 России крематорий, и расскажу, как это произошло. Мы пройдёмся по подворотням, мрачным дворам-колодцам, даже окажемся в «шахте» внутри семиэтажного дома. Вы сами увидите, что жизнь в Петербурге никогда не была весела и проста, а от историй, которые носит ветер по дворам, стынет кровь в жилах. Ужасающая реальностьЛегендам можно верить или нет, но некоторые исторические события из жизни имперской столицы ⭐️ хотелось бы просто-напросто вычеркнуть. Я возьму на себя ответственность и расскажу вам правду про придворных великанов, о жителях, чьи судьбы объединяют трагические повороты и жуткие происшествия. Поведаю я и о предприимчивой хозяйке дома терпимости, которая быстро прикрыла своё прибыльное дело после кровавого происшествия. И это только малая часть нашей прогулки. Ужасный пожар на Петроградской стороне, дом, построенный из могильных плит, публичные самоубийства и многое другое.
И кое-что ещёЯ расскажу вам порой шокирующие вещи, например, о банде профессиональных похитителей собак и их успешной работе, пока они чуть не стали похитителями детей. Как до Революции уличные хулиганы терроризировали районы Петербурга. Остановимся у странного дома, построенного для советской номенклатуры, и узнаем, кто на самом деле живёт в заброшенных домах. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Экскурсия начинается в центре по согласованию, а заканчивается на «Горьковской».
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Автомобиль с водителем
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 В центре по согласованию
Место завершения
🏁 В центре города или ст.м. "Горьковская"
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга
Страшные истории Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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13 отзывов оставили туристы

Дмитрий К. проводит ещё 5 экскурсий

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