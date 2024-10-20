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Город на Неве хранит множество секретов, что прячутся за величественными фасадами и в тёмных переулках. В самых таинственных уголках состоится ваша встреча с неведомым.



Следуя за проводником в мантии, вы услышите о предсказаниях, удивительных совпадениях, секретных ритуалах. И откроете потусторонний Петербург, где реальность переплетается с легендами и мистикой.