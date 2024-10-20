Тёмные аллеи: мистические тайны Петербурга

Погрузиться в загадочную атмосферу, которая окружает Северную столицу, на прогулке по самому центру
Город на Неве хранит множество секретов, что прячутся за величественными фасадами и в тёмных переулках. В самых таинственных уголках состоится ваша встреча с неведомым.

Следуя за проводником в мантии, вы услышите о предсказаниях, удивительных совпадениях, секретных ритуалах. И откроете потусторонний Петербург, где реальность переплетается с легендами и мистикой.
5
1 отзыв
Тёмные аллеи: мистические тайны Петербурга
Тёмные аллеи: мистические тайны Петербурга
Тёмные аллеи: мистические тайны Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 16:30, 19:00, 21:30

Описание экскурсии

  • Вы посетите дворы с масонскими символами и выясните, что они означают
  • Узнаете, где в Петербурге находится «нехорошая квартира», почему сюда боялись заходить даже местные и какие мрачные события связаны с этим домом
  • Навестим и «святого чёрта» — Григория Распутина. Поговорим о его жизни, влиянии на императорскую семью и непостижимых событиях, происходивших вокруг этой личности
  • Погуляем по кварталу призраков-двойников, где, по слухам, до сих пор можно встретить таинственные тени прошлого
  • Заглянем в место, где по сей день проводятся мистические ритуалы. Вы ощутите атмосферу потустороннего мира и узнаете, какие тайны скрываются за этими древними обрядами
  • Кроме того, в программе легендарная ротонда на Гороховой. Что связывает это место с тайными обществами и почему оно до сих пор привлекает исследователей загадочного?

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 16:30, 19:00 и 21:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30, 19:00 и 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Анна
20 окт 2024
Очень понравилась экскурсия! Благодарю!
Очень понравилась экскурсия! Благодарю!Очень понравилась экскурсия! Благодарю!

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