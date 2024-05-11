Ближайшие даты:
Время начала: 17:45, 18:45
Что вас ожидает:
- Строгановский дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Зимний дворец
- Кунсткамера
- Исаакиевский собор и т. д
Описание экскурсии
Экскурсия проходит в вечернее время, рекомендуем заранее приготовиться к неожиданным фактам и удивительным историям. Познакомим вас с богатой историей города, На автобусе мы проедем основные памятники и посмотрим на современный облик города.
Ежедневно в 17:45 и 18:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 000 ₽
|Пенсионный
|800 ₽
|Студенческий
|800 ₽
|Школьный
|750 ₽
|Дошкольный
|500 ₽
|Иностранный
|1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Строгановский дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Зимний дворец
- Кунсткамера
- Исаакиевский собор и т. д
Что включено
- ✓ Услуги лицензированного гида
- ✓ Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:45 и 18:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Билеты, забронированные без предоплаты, выкупаются за 30 минут до начала экскурсионной программы, в ином случае бронирование аннулируется
- В экстренных ситуациях или если Вы опаздываете, свяжитесь с нами по телефону:8 800 101-56-92
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мехри
11 мая 2024
Были на обзорной экскурсии 10 мая 24 г.
Посетили основные достопримечательности Петербурга с полным информационным сопровождением. Понравилась вся экскурсионная программа, с многочисленными остановками, профессионализм гида.
Посетили основные достопримечательности Петербурга с полным информационным сопровождением. Понравилась вся экскурсионная программа, с многочисленными остановками, профессионализм гида.
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