Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу
Дворец, монастырь, Институт — так менялось назначение этого места.
Мы полюбуемся ансамблем снаружи и зайдем внутрь, обсудим, как преподавали в институте и что ждало выпускниц. Я расскажу, кто обосновался в здании в начале ХХ века. А красивым завершением программы станет панорама Петербурга, которая откроется вам с колокольни.
Императрица Елизавета Петровна «пожелала превратить убежище молодости своей», Смольный дворец, в женский монастырь — первый в Петербурге. Позже Екатерина Великая своим указом превратила его в Институт благородных девиц, который стал первым в России женским учебным заведением.
Как происходили эти изменения, как возводили собор, какой была недолгая жизнь монастыря — обо всем об этом побеседуем на прогулке. Вы услышите о знаменитых воспитанницах Института, узнаете, как и какие предметы они изучали и какая судьба ждала девушек после выпуска.
Обязательно осмотрим собор изнутри: я расскажу о его оформлении и технических особенностях; о том, почему современные студенты именно здесь отмечают Татьянин день. А еще вспомним фразу «Барышня, дайте Смольный» и поговорим о том, как во времена Октябрьской революции большевики заняли Смольный институт благородных девиц и основали правительство новой страны.
278 ступеней
Если захотите подняться на открытую звонницу собора, приготовьтесь к физической нагрузке и ветрам! Тем, кто не боится 50-метровой высоты, откроется великолепная панорама города, территории Смольного института и живописный вид на Неву, а я в деталях расскажу о ключевых локациях, которые перед вами предстанут.
Организационные детали
В Санкт-Петербурге всегда дует ветер, поэтому одевайтесь очень тепло. Особенно если вы хотите подняться на звонницу. Те, кто не хотят или не могут совершить подъем — продолжат осмотр собора.
Дополнительно оплачиваются:
Подъём на звонницу — 300 ₽ с чел. (есть льготы)
Для посещения собора необходимо внести пожертвование — 100 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 5 лет
500 ₽
Стандартный билет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 858 туристов
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города читать дальшеуменьшить
спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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3
–
2
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Н
Наталья
Одна из лучших экскурсий в Санкт-Петербурге. Надежда отличный гид. Прослушали интересные факты из истории, пополнили знания о городе, людях. Особенно заинтересовал рассказ об Иване Б. Подъем на крышу открыл прекрасный вид на собор и город. Спасибо Надежде за такое увлекательное путешествие!
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Екатерина
Прекрасная экскурсия, очень продуманный маршрут! узнали удивительную историю создания, побывали внутри и поднялись на самый верх. от души рекомендую выбрать Надежду для знакомства со Смольным собором.
Надежда
Ответ организатора:
для меня было большим счастьем провести пару часов в обществе симпатичных и эрудированных барышень.
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Мария
Большое спасибо Надежде за прекрасную экскурсию. Было очень интересно, узнали много нового об истории Смольного собора, всего архитектурного ансамбля Смольного монастыря, а также о данном районе в целом. Погрузились в читать дальшеуменьшить
ту эпоху, насладились красотой Собора и в завершении поднялись на звонницу, откуда открылись завораживающие виды на город. Нам очень повезло с погодой,было тепло и ясно, поэтому очень приятно было прогуливаться вокруг Собора. И время экскурсии-в 15ч в рабочий день-тоже оказалось удачным, было мало людей, смогли спокойно все посмотреть. Спасибо!
Надежда
Ответ организатора:
Не часто в районе Собора бывает такая идеальная погода. Это,действительно, большое везение. Для меня,конечно, очень важно,когда туристы чувствуют себя комфортно и сосредоточены на моем рассказе и своих эмоциях.
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А
Александр
Понравилось, Надежде спасибо за два часа интересной экскурсии, особенно за подъем на звонницу. Не все смогли одолеть, но все честно попытались. Рекомендую всем, кто хочет посмотреть на историю СПб под немного другим углом:-).
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Е
Екатерина
Прекрасный гид Надежда, внимательно оценивает уровень погруженности и подстраивает материал. Много узнали нового. Прекрасная программа, дополнительно Надежда ответила на все вопросы, которые возникали. Видно, что человек очень увлечен тем, что делает. Незаметно пролетели два часа, а в конце выяснилось, что еще 30 минут мы просто "перегуляли" так увлечены были экскурсией и мы и гид)) Однозначно рекомендую гида! Спасибо Надежде большое!
Надежда
Ответ организатора:
очень приятно ваше тонкое понимание, насколько важны не только профессиональные знания, но и личность и уникальность экскурсовода
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Ольга
Надежда, спасибо за чудесную экскурсию! настоящий живой рассказ - можно слушать бесконечно.