Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

«Метаморфозы» достопримечательности 🏛️

Императрица Елизавета Петровна «пожелала превратить убежище молодости своей», Смольный Дворец, в женский монастырь — первый в Петербурге. Позже Екатерина Великая своим указом превратила его в Институт благородных девиц, который стал первым в России женским учебным заведением.

Как происходили эти изменения, как возводили собор, какой была недолгая жизнь монастыря — обо всем об этом побеседуем на прогулке 👣. Вы услышите о знаменитых воспитанницах Института, узнаете, как и какие предметы они изучали и какая судьба ждала девушек после выпуска.

Обязательно осмотрим собор изнутри: я расскажу о его оформлении и технических особенностях; о том, почему современные студенты именно здесь отмечают Татьянин день. А еще вспомним фразу «Барышня, дайте Смольный» и поговорим о том, как во времена Октябрьской революции большевики заняли Смольный институт благородных девиц и основали правительство новой страны.

227 ступеней

Если захотите подняться на открытую звонницу собора, приготовьтесь к физической нагрузке и питерским ветрам! Тем, кто не боится высоты, откроется великолепная панорама города, территории Смольного института и живописный вид на Неву, а я в деталях расскажу о ключевых локациях, которые перед вами предстанут.

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