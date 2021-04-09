Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу

5
1 отзыв
Надежда
Надежда – Гид из Санкт-Петербурга
Дворец, монастырь, Институт — вы раскроете, как менялось назначение этого места.

Мы полюбуемся ансамблем снаружи и зайдем внутрь, обсудим, как преподавали в институте и что ждало выпускниц.

Я расскажу, кто обосновался в здании в начале ХХ века.

А красивым завершением программы станет панорама Петербурга, которая откроется вам с колокольни.
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.

Экскурсия

3 000 ₽ за экскурсию

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Смольный собор
Смольный собор

Что вас ожидает

«Метаморфозы» достопримечательности 🏛️
Императрица Елизавета Петровна «пожелала превратить убежище молодости своей», Смольный Дворец, в женский монастырь — первый в Петербурге. Позже Екатерина Великая своим указом превратила его в Институт благородных девиц, который стал первым в России женским учебным заведением.

Как происходили эти изменения, как возводили собор, какой была недолгая жизнь монастыря — обо всем об этом побеседуем на прогулке 👣. Вы услышите о знаменитых воспитанницах Института, узнаете, как и какие предметы они изучали и какая судьба ждала девушек после выпуска.

Обязательно осмотрим собор изнутри: я расскажу о его оформлении и технических особенностях; о том, почему современные студенты именно здесь отмечают Татьянин день. А еще вспомним фразу «Барышня, дайте Смольный» и поговорим о том, как во времена Октябрьской революции большевики заняли Смольный институт благородных девиц и основали правительство новой страны.

227 ступеней
Если захотите подняться на открытую звонницу собора, приготовьтесь к физической нагрузке и питерским ветрам! Тем, кто не боится высоты, откроется великолепная панорама города, территории Смольного института и живописный вид на Неву, а я в деталях расскажу о ключевых локациях, которые перед вами предстанут.

Организационные детали

  • В Санкт-Петербурге всегда дует ветер, поэтому одевайтесь очень тепло. Особенно если вы хотите подняться на колокольню. Те, кто не хотят или не могут совершить подъем — продолжат осмотр собора.
  • Для посещения собора необходимо внести пожертвование.
Начало и место завершения
🚩 напротив собора
Смольный собор
Смольный собор
Смольный собор
Смольный собор
Смольный собор
Смольный собор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.
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1 реальный отзыв

9 апр 2021
Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось! Объемно и интересно)

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