Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Дворец, монастырь, Институт — так менялось назначение этого места. Мы полюбуемся ансамблем снаружи и зайдем внутрь, обсудим, как преподавали в институте и что ждало выпускниц. Я расскажу, кто обосновался в здании в начале ХХ века. А красивым завершением программы станет панорама Петербурга, которая откроется вам с колокольни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Метаморфозы» достопримечательности

Императрица Елизавета Петровна «пожелала превратить убежище молодости своей», Смольный дворец, в женский монастырь — первый в Петербурге. Позже Екатерина Великая своим указом превратила его в Институт благородных девиц, который стал первым в России женским учебным заведением.

Как происходили эти изменения, как возводили собор, какой была недолгая жизнь монастыря — обо всем об этом побеседуем на прогулке. Вы услышите о знаменитых воспитанницах Института, узнаете, как и какие предметы они изучали и какая судьба ждала девушек после выпуска.

Обязательно осмотрим собор изнутри: я расскажу о его оформлении и технических особенностях; о том, почему современные студенты именно здесь отмечают Татьянин день. А еще вспомним фразу «Барышня, дайте Смольный» и поговорим о том, как во времена Октябрьской революции большевики заняли Смольный институт благородных девиц и основали правительство новой страны.

278 ступеней

Если захотите подняться на открытую звонницу собора, приготовьтесь к физической нагрузке и ветрам! Тем, кто не боится 50-метровой высоты, откроется великолепная панорама города, территории Смольного института и живописный вид на Неву, а я в деталях расскажу о ключевых локациях, которые перед вами предстанут.

Организационные детали

В Санкт-Петербурге всегда дует ветер, поэтому одевайтесь очень тепло. Особенно если вы хотите подняться на звонницу. Те, кто не хотят или не могут совершить подъем — продолжат осмотр собора.