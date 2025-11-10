Сочетание студийной съёмки и фотопрогулки — великолепный способ получить максимально разнообразные снимки. Сначала мы поэкспериментируем в уютной студии, не отвлекаясь на прохожих и погоду. А затем отправимся на небольшую прогулку и добавим естественности и живости. А в итоге — вы получите уникальные фотографии, которые станут лучшим воспоминанием об этом дне.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Сначала мы отправимся в одну из студий с петербургским колоритом. Здесь мы поработаем с композицией и ракурсами — и я создам для вас яркие портреты.
А затем прогуляемся по близлежащим улочкам центра — я поймаю в объектив ваши непосредственные эмоции от встречи с городом и сделаю живые кадры.
Организационные детали
- Аренда фотостудии оплачивается дополнительно — от 1500 до 2500 ₽
- Предварительно мы можем обсудить выбор студии, подбор образа, идею съёмки и маршрут
- По запросу при необходимости я посоветую вам стилиста и визажиста
- Фотосъёмку можно провести для большего количества человек, доплата за каждого следующего участника — 1500 ₽
Как проходит съёмка
- Я снимаю на Canon EOS RP
- Съёмка длится 1,5 часа: 55 минут — в студии, 30 минут — прогулка
- Через 10-14 дней вы получите 50 кадров в авторской фотокоррекции. Также по желанию вы можете отобрать 10 кадров для ретуши (готовность — 14 дней)
- Готовые фотографии я размещу в красивой персональной галерее, фото хранятся 1 месяц, их можно скачать в нескольких размерах
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 55 туристов
Приветствую! Меня зовут Дарья, я родилась во Владивостоке, а затем приехала в Питер, влюбилась в него и осталась тут жить. Больше всего на свете я люблю гулять по улочкам нашего
