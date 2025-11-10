Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 55 туристов

читать дальше города и фотографировать. Я профессиональный фотограф. Вашу фотопрогулку сделаю яркой, непринуждённой и запоминающейся! Мне интересно общаться с гостями любого возраста и любых интересов. С юными гостями у меня всегда складываются дружественные отношения, так как у меня самой 3 детей:)

Приветствую! Меня зовут Дарья, я родилась во Владивостоке, а затем приехала в Питер, влюбилась в него и осталась тут жить. Больше всего на свете я люблю гулять по улочкам нашего