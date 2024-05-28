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Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 15:30
22 июня в 12:30
47003 760₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 900₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 11:00
22 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
22 июня в 12:00
23 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся28 мая 2024Добрый день! Я хочу поблагодарить нашего гида Марину за прекрасно проведённое время и чудесную фотоисторию жаркого Питера. Таким я видела
- ММаргарита29 апреля 2024Выбираю услуги Таси уже второй раз. В 2023 году была в Питере с коллегой, в этом году - с мужем.
- ААндрей23 ноября 2023Очень интересно был подан рассказ о тайнах Питербурга. Краткие исторические справки так же очень интересные. Провели по знаменитым культурным достояниям
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фотосессии на крыше»
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