Фотосессии на крыше – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Фотосессии на крыше» в Санкт-Петербурге, цены от 3 760 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1455 отзывов
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 15:30
22 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Фотопрогулка
2 часа
44 отзыва
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 900 за человека
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 11:00
22 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
172 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
22 июня в 12:00
23 июня в 08:00
5 000 за человека
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
400 отзывов
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
6 500 за всё до 2 чел.
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
    Добрый день! Я хочу поблагодарить нашего гида Марину за прекрасно проведённое время и чудесную фотоисторию жаркого Питера. Таким я видела
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    его в первый раз и очень рада, что мы успели запечатлеть его солнечные дни. С Мариной очень легко и комфортно. Рекомендую данную экскурсию!

    Добрый день! Я хочу поблагодарить нашего гида Марину за прекрасно проведённое время и чудесную фотоисторию жаркого
  • М
    Маргарита
    29 апреля 2024
    Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
    Выбираю услуги Таси уже второй раз. В 2023 году была в Питере с коллегой, в этом году - с мужем.
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    Прекрасная контактная девушка с оооогромным опытом и прекрасным видением заказа. Легко и понятно предложила локации для фото. Руководила нами, чтобы фото были прекрасными. Интересно рассказывала о местах и достопримечательностях северной столицы. Цена - качество предоставленных услуг идеальны. Спасибо!! Рекомендую!

  • А
    Андрей
    23 ноября 2023
    Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
    Очень интересно был подан рассказ о тайнах Питербурга. Краткие исторические справки так же очень интересные. Провели по знаменитым культурным достояниям
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    Питера, а также по необычным парадным и дворам. Также была фотосессия возле Исаакиевского собора и на одной из крыш Питера. Круто!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фотосессии на крыше»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Фотосессия на питерских улочках и крыше
  2. На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
  3. Петербург в объективе: курс молодого фотографа
  4. Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
  5. Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
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  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
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  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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