Улицы Петербурга — это идеальные декорации для красивой личной фотоистории! Мы полюбуемся прекрасной архитектурой, пройдём от Исаакиевского собора до Новой Голландии. Поснимаем в самых интересных местах, и выразительные кадры будут напоминать вам о приятном дне и творческой атмосфере города на Неве.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Приглашаю вас на необычное фотосвидание. Мы прогуляемся по центральным улицам и сделаем романтичные кадры в самых выразительных локациях. По пути я расскажу любопытные подробности о достопримечательностях, которые встретятся на нашем пути.

В нашем маршруте: Исаакиевский собор и сквер — памятник Николаю I — исторические отели «Астория» и «Англетер» — Зеркальный двор — Главный почтамт — остатки засыпанной части Адмиралтейского канала — остров Новая Голландия

Организационные детали

Через неделю после фотосессии вы получите от 50 снимков в ретуши

Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100-400 mm