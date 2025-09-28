Улицы Петербурга — это идеальные декорации для красивой личной фотоистории! Мы полюбуемся прекрасной архитектурой, пройдём от Исаакиевского собора до Новой Голландии.
Поснимаем в самых интересных местах, и выразительные кадры будут напоминать вам о приятном дне и творческой атмосфере города на Неве.
Поснимаем в самых интересных местах, и выразительные кадры будут напоминать вам о приятном дне и творческой атмосфере города на Неве.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Приглашаю вас на необычное фотосвидание. Мы прогуляемся по центральным улицам и сделаем романтичные кадры в самых выразительных локациях. По пути я расскажу любопытные подробности о достопримечательностях, которые встретятся на нашем пути.
В нашем маршруте: Исаакиевский собор и сквер — памятник Николаю I — исторические отели «Астория» и «Англетер» — Зеркальный двор — Главный почтамт — остатки засыпанной части Адмиралтейского канала — остров Новая Голландия
Организационные детали
- Через неделю после фотосессии вы получите от 50 снимков в ретуши
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100-400 mm
- Длина маршрута — около 1,5 км. Если у вас есть физические ограничения, мы скорректируем продолжительность прогулки и подберём наиболее удобные фотолокации
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 294 туристов
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 сен 2025
Спасибо за фотографии! Кадры замечательные! Уже выбрали любимые для печати в альбом!
И
Ильченко
3 авг 2025
Неделю назад провели чудесную фотопрогулку. Все очень понравилось 👍 Елена прекрасный фотогра, интересный рассказчик и просто приятный человек. Так как мы с мужем всего лишь второй раз на фотосессии, переживали
О
Ольга
10 июл 2025
С мужем очень довольны фотосессией.
Елена замечательный фотограф, интересный собеседник.
Рекомендуем 😁🫶
Елена замечательный фотограф, интересный собеседник.
Рекомендуем 😁🫶
М
Мария
4 июл 2025
Была семейная прогулка с фотосессией по Каменному острову, место очень понравилось, до этого ни один раз были в Питере, но до туда не добирались. Лена рассказала нам про историю Каменного острова и сделала очень классные фотографии. Рекомендую всем!
М
Мила
23 июн 2025
Начну с большущего спасибо Елене! Несмотря на неприятную погоду: прохладно, ветрено, дождливо остались очень довольны!! Во-первых, это именно то, что нам (3 поколениям) было интересно: форма экскурсии - фотопрогулка, подача
И
Ирина
20 мая 2025
Очень понравилась прогулка и фотосессия. Лена очень приятная девушка.
М
Марина
22 фев 2025
Лена позитивный человек, гулять и фотографироваться в её компании большое удовольствие. Подскажет и поможет с позированием, еще и интересные факты о городе расскажет. Теперь ждём фотографии.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: На площади Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
14 ноя в 17:00
15 ноя в 17:00
1500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
Мотопрогулка по Петербургу
Отправьтесь в увлекательное мото-приключение по историческому центру Санкт-Петербурга. Промчитесь по главным проспектам и набережным, наслаждаясь видами города
Начало: В районе Большой Морской
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:30
3135 ₽
3300 ₽ за человека
Водная прогулка
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
11 ноя в 05:45
4500 ₽ за человека