Лови момент! Экспресс-фотосессия в центре Петербурга

Фотопрогулка, которая впишется даже в самое короткое путешествие и будет комфортной в любую погоду
Вы уже всё посмотрели, музеи посетили, магнитики купили, а качественные фото на память о поездке сделать забыли? Предлагаем сегодня же это исправить! Выбирайте локацию в историческом центре — и мы запечатлеем вас на фоне старинных особняков, великолепных дворцов, таинственных переулков, романтичных кофеен. А через три дня у вас будет 15-20 фото в лёгкой цветокоррекции.
5
2 отзыва
Лови момент! Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Лови момент! Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Лови момент! Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание фото-прогулки

Исаакиевская, Казанская, Дворцовая площади и их ближайшие окрестности — мы заранее согласуем локацию в центральной части города и встретимся там.

В высокий сезон, когда на улицах Питера туристическое паломничество, или в непогоду, когда не хочется мёрзнуть или мокнуть под дождём. При любых обстоятельствах за полчаса мы проведём комфортную экспресс-фотосессию, после которой у вас останутся профессиональные снимки.

В процессе поможем с позированием и подскажем удачные ракурсы.

Организационные детали

  • Через три дня вы получаете ссылку на облачное хранилище с 15-20 фото в лёгкой цветокоррекции, где они будут храниться 10 дней
  • Детальной ретушью, разглаживанием одежды, изменением и коррекцией фигуры главных героев фотоистории мы не занимаемся
  • Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 июля 2024
Приятная прогулка с Мариной👍
Легко и просто состоялась наша фотосессия. Больше времени и не нужно, погуляли и с пользой провели время. Рекомендую Марину однозначно🌷
Спасибо за эмоции😍
Юлия
7 июля 2024
Сегодня Марина провела для меня экспресс-фотосессию длительностью 30 минут. Такой формат оказался очень удобным, динамичным, лёгким, не отнимающим много время и сил, но в то-же время наполненным, даже превзошёл ожидания
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С фотографом было очень комфортно, сразу расслабилась, доверилась, все прошло легко, непринуждённо, даже весело, ну и познавательно конечно - услышала новые для меня исторические факты. Благодарю от всей души! Рекомендую всем заинтересовашимся не сомневаться и обязательно заказать эту фото-экскурсию.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеНа выходныеФотопрогулкиРомантическиеДля студентовУличные фотосессии

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