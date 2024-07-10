Вы уже всё посмотрели, музеи посетили, магнитики купили, а качественные фото на память о поездке сделать забыли? Предлагаем сегодня же это исправить! Выбирайте локацию в историческом центре — и мы запечатлеем вас на фоне старинных особняков, великолепных дворцов, таинственных переулков, романтичных кофеен. А через три дня у вас будет 15-20 фото в лёгкой цветокоррекции.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Исаакиевская, Казанская, Дворцовая площади и их ближайшие окрестности — мы заранее согласуем локацию в центральной части города и встретимся там.

В высокий сезон, когда на улицах Питера туристическое паломничество, или в непогоду, когда не хочется мёрзнуть или мокнуть под дождём. При любых обстоятельствах за полчаса мы проведём комфортную экспресс-фотосессию, после которой у вас останутся профессиональные снимки.

В процессе поможем с позированием и подскажем удачные ракурсы.

Организационные детали