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Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Классическая обзорная экскурсия ⛳ с посещением музея электрического транспорта по городу для учеников 1-5 классов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-55 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта

Что вы увидите

  • обзорная экскурсия по городу
  • Музей электрического транспорта
  • В программе классическая обзорная автобусная экскурсия ⛳ по городу с остановками и посещением Музея электрического транспорта. В Музее Вы сможете зайти в любой трамвай или троллейбус, присесть на пассажирское сиденье и погрузиться в атмосферу определенного исторического периода, от начала прошлого века до 80-х годов. Экскурсовод расскажет об особенностях, присущих различным этапам развития техники, а также о том, кто пользовался общественным транспортом, каким был его внешний облик, как менялась система оплаты проезда, какую роль играл электротранспорт в жизни горожан и истории 📖 Санкт-Петербурга.
  • После экскурсии 🧭 поездка на ретро трамвае!
Важно знать
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 5400 руб., школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое - 7200 руб. Доплата не требуется для Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта
Экскурсия для школьников с посещением Музея электрического транспорта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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