Ю Юлия Экскурсия была очень интересная! Мой ребенок в восторге. И я тоже. Виталий очень внимательный, терпеливый, спокойный. Что нам и было нужно с 10-летним мальчиком. Рекомендую! После такой экскурсии неволей сама заинтересовалась поездами)))

Сам музей, конечно, шикарный! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Это была наша вторая встреча с экскурсоводом и точно могу сказать, что не последняя. Несмотря на то, что музей ориентирован больше на мужскую аудиторию, две дочки были настолько увлечены экскурсией, что не заметили как пролетели 2 часа. И хотел бы отметить, что данный музей нужно посещать только с экскурсией. Спасибо еще раз за прекрасно проведенное время - это было незабываемо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Экскурсия имеет очень интересный формат - интерактив. Это информативно и весело как взрослым, так и детям. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендуем экскурсию и Виталия, как экскурсовода, отличная подача! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Георгий читать дальше уменьшить мы нисколько не пожалели, даже наоборот. Помимо того, что сам по себе музей удивительно интересный, большой, красивый, интерактивный, так с экскурсией все было многократно интереснее и увлекательное. Виталий - мастерски увлек ребенка 6 лет, да так, что мы сами не ожидали. Мы же, взрослые, были не менее увлечены и получили огромное удовольствие от экскурсии! Забронировали заранее экскурсию с Виталием по Васильевскому острову, но накануне прогулки стало понятно, что погода не располагает к такому формату. Виталий предложил другую экскурсию - в музее железных дорог. И Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Мы были на экскурсии с ребенком, интересно было как взрослым так и ребенку. У Виталия много интерактива и приятные бонусы после экскурсии. Советую однозначно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет