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Экскурсия-квиз в Музее железных дорог России

Погрузиться в историю паровозов и раскрыть тайны старинного депо
Территория этого музея по размеру сопоставима с Дворцовой площадью Петербурга.

Чего в нём только нет! Вы увидите коллекцию редких паровозов, локомотивов, вагонов и другой железнодорожной техники.

Прикоснётесь к историческим артефактам, запустите интерактивные экспонаты и мультимедийные инсталляции. В процессе игры узнаете много интересного и посоревнуетесь за приз!
Экскурсия-квиз в Музее железных дорог России
Экскурсия-квиз в Музее железных дорог России
Экскурсия-квиз в Музее железных дорог России

Описание экскурсии

Что это за формат

Я объединил информативную экскурсию и игру — так вы с лёгкостью погрузитесь в атмосферу железных дорог. Вам предстоит отвечать на вопросы. За правильные ответы вы получите жетоны с баллами. Тому, кто набрал больше баллов, достанется приз. Какой? Узнаете на экскурсии!

Что вы увидите:

  • вагоны легендарного экспресса «Красная стрела»
  • первые советские тепловозы и электровозы
  • старинный вагон класса люкс с отдельной ванной
  • макет Царскосельской железной дороги
  • мультимедийные проекции
  • и даже технологии дополненной реальности

А что узнаете:

  • Кто первый придумал использовать пар в качестве движущей силы
  • Как выглядели купе первого класса и вагоны для бедняков
  • Почему первые паровозы называли пароходами
  • Как римские колесницы повлияли на ширину колеи железных дорог
  • Кто придумал измерять мощность двигателя в лошадиных силах
  • Зачем первые железнодорожные билеты изготавливали из латуни
  • Что такое танк-паровоз и почему у него нет ни пушки, ни брони
  • И много другого увлекательного

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • Будние дни — 350 ₽ за взрослого, 150 ₽ за школьника/студента/пенсионера
  • Выходные и праздничные дни — 450 ₽ за взрослого, 250 ₽ за школьника/студента/пенсионера

Могу провести экскурсию в двух игровых форматах:

  • только для взрослых
  • для взрослых и подростков с 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Балтийская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2105 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Я одновременно и гид, и ведущий увлекательной игры: задаю вопросы и объявляю задания на внимательность. За правильные ответы выдаю жетоны с баллами, а в конце награждаю победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Ю
Экскурсия была очень интересная! Мой ребенок в восторге. И я тоже. Виталий очень внимательный, терпеливый, спокойный. Что нам и было нужно с 10-летним мальчиком. Рекомендую! После такой экскурсии неволей сама заинтересовалась поездами)))
Сам музей, конечно, шикарный!
Экскурсия была очень интересная! Мой ребенок в восторге. И я тоже. Виталий очень внимательный, терпеливый, спокойный.
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Д
Это была наша вторая встреча с экскурсоводом и точно могу сказать, что не последняя. Несмотря на то, что музей ориентирован больше на мужскую аудиторию, две дочки были настолько увлечены экскурсией, что не заметили как пролетели 2 часа. И хотел бы отметить, что данный музей нужно посещать только с экскурсией. Спасибо еще раз за прекрасно проведенное время - это было незабываемо!
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А
Экскурсия имеет очень интересный формат - интерактив. Это информативно и весело как взрослым, так и детям. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендуем экскурсию и Виталия, как экскурсовода, отличная подача!
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Г
Забронировали заранее экскурсию с Виталием по Васильевскому острову, но накануне прогулки стало понятно, что погода не располагает к такому формату. Виталий предложил другую экскурсию - в музее железных дорог. И
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мы нисколько не пожалели, даже наоборот. Помимо того, что сам по себе музей удивительно интересный, большой, красивый, интерактивный, так с экскурсией все было многократно интереснее и увлекательное. Виталий - мастерски увлек ребенка 6 лет, да так, что мы сами не ожидали. Мы же, взрослые, были не менее увлечены и получили огромное удовольствие от экскурсии!

Забронировали заранее экскурсию с Виталием по Васильевскому острову, но накануне прогулки стало понятно, что погода не
Забронировали заранее экскурсию с Виталием по Васильевскому острову, но накануне прогулки стало понятно, что погода не
Забронировали заранее экскурсию с Виталием по Васильевскому острову, но накануне прогулки стало понятно, что погода не
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А
Мы были на экскурсии с ребенком, интересно было как взрослым так и ребенку. У Виталия много интерактива и приятные бонусы после экскурсии. Советую однозначно!
Мы были на экскурсии с ребенком, интересно было как взрослым так и ребенку. У Виталия много
Мы были на экскурсии с ребенком, интересно было как взрослым так и ребенку. У Виталия много
Мы были на экскурсии с ребенком, интересно было как взрослым так и ребенку. У Виталия много
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Наталья
Замечательная экскурсия! Из предложенных по этой тематика самая продолжительная на Трипстере. Примечательно, что проходит не в классическом варианте, когда слушаешь экскурсовода, а в виде квиза. Очень рекомендую для детской аудитории,
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т. к. сама подача материала заставляет ребенка быть внимательным, слушать, думать и реагировать. Взрослым будет не менее интересно. Хочу заметить - некоторые выставочные экспозиции открывают только для экскурсий. Время пролетело незаметно и интересно.

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