Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее

Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего - для детей 6-13 лет

5
1 отзыв
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Заинтересовать ребёнка в музее, увлечь его искусством, помочь запомнить — задачи сложные.

Решить их вам помогут мои авторские квесты! В своём темпе вы погуляете по Русскому музею, а направлять вас будет виртуальный ведущий.

Играя, дети познакомятся с художниками и раскроют, почему их «прокляли»; расшифруют их послания, рассекретят их хитрости и найдут самые страшные картины.
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что это за формат?

Эта программа — квест по Михайловскому дворцу (с этого корпуса стоит начать знакомство с Русским музеем), который вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего. Такой формат позволит вашей семье изучить шедевры в комфортном для вас темпе, в удобное время и без толпы. Но главное — поможет заинтересовать юных исследователей и увлечь их на все 1,5 часа.

Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело.

Как это будет?

Перед вам главная лестница музея, вы отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте») — и игра начинается! Мы будем присылать вам задания, загадки, головоломки и тайные шифры, а также направлять по маршруту. Ребятам предстоит искать детали на картинах, сравнивать работы одного и разных художников, угадывать персонажей, «оживлять» полотна.

Какие картины вы увидите?

Вы кратко познакомитесь с историей Русского музея и, играя, рассмотрите шедевры. Это «Девятый вал» и «Волна» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, портреты Боровиковского и Рокотова, серия благородных девиц Левицкого и другие картины, знакомые нам с детства из учебников.

Организационные детали

  • Билеты в Русский музей не включены в стоимость, вам нужно купить их самостоятельно (лучше заранее на сайте, чтобы пройти без очереди): взрослые — 450 руб., дети 16 лет и старше — 170 руб., дети до 16 лет — бесплатно.
  • Для прохождения квеста достаточно смартфона иди другого устройства с выходом в Интернет. При покупке билета «Взрослый + ребёнок» вы можете использовать 1 или 2 смартфона (как вам удобнее); каждый следующий участник также должен купить дополнительный билет, чтобы проходить квест с отдельного устройства.
  • Вы можете пройти квест в любое удобное вам время в часы работы музея

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Русском музее (Михайловский дворец)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
25 фев 2023
Выбрали этот квест сыну 10 лет для первого посещения Русского музея. И не прогадали! Формат очень проходящий для неусидчивых мальчишек и девчонок, которых родители хотят «окультурить» и которым не подходит занудное хождение за классическим гидом. В течение 1,5 часа ребёнок выполняет задания,перемещаясь между залами музея и узнавая интересные факты о художниках и их картинах.

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