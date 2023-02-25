Заинтересовать ребёнка в музее, увлечь его искусством, помочь запомнить — задачи сложные. Решить их вам помогут мои авторские квесты! В своём темпе вы погуляете по Русскому музею, а направлять вас будет виртуальный ведущий. Играя, дети познакомятся с художниками и раскроют, почему их «прокляли»; расшифруют их послания, рассекретят их хитрости и найдут самые страшные картины.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что это за формат?

Эта программа — квест по Михайловскому дворцу (с этого корпуса стоит начать знакомство с Русским музеем), который вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего. Такой формат позволит вашей семье изучить шедевры в комфортном для вас темпе, в удобное время и без толпы. Но главное — поможет заинтересовать юных исследователей и увлечь их на все 1,5 часа.

Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело.

Как это будет?

Перед вам главная лестница музея, вы отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте») — и игра начинается! Мы будем присылать вам задания, загадки, головоломки и тайные шифры, а также направлять по маршруту. Ребятам предстоит искать детали на картинах, сравнивать работы одного и разных художников, угадывать персонажей, «оживлять» полотна.

Какие картины вы увидите?

Вы кратко познакомитесь с историей Русского музея и, играя, рассмотрите шедевры. Это «Девятый вал» и «Волна» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, портреты Боровиковского и Рокотова, серия благородных девиц Левицкого и другие картины, знакомые нам с детства из учебников.

Организационные детали