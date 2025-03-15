На этой необычной экскурсии-моноспектакле вы увидите достопримечательности улицы Маяковского, услышите новые для себя названия, оцените архитектуру, узнаете истории людей, их быт и уклад жизни.
И все это — через прозу Даниила Хармса или поэзию Владимира Маяковского, которые в разные годы проживали на этой улице.
И все это — через прозу Даниила Хармса или поэзию Владимира Маяковского, которые в разные годы проживали на этой улице.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Не футурист и не абсурдистНа улице Маяковского, в историческом центре города, почти каждый дом может нам рассказать о чем-то важном или интересном. Например, один жилой дом строил известный придворный архитектор Бенуа, в другом жил артист Леонид Утесов или художник Лев Бакст, а в соседнем — академик Вернадский, маршал Маннергейм или врач Федоров. Где-то зарождался Спорт, а где-то — Институт культуры, и тут же тебе рядом, посмотрите-ка, знаменитый алкогольный магазин! Рассказывать обо все этом я буду через «призму» поэзии Маяковского или прозу Хармса, которые в разные время жили на этой улице. Не могу не отметить, что футуристический смелый поэтический слог Маяковского и неординарный литературный абсурдизм Хармса будет интересен тем, кто любит или немного знаком с творчеством этих деятелей русской культуры. Важная информация:
- Обратите внимание! На экскурсии действует возрастное ограничение 16+.
- Нам предстоит пешеходная прогулка по улице длительностью около 1,5 часов, поэтому одеваться следует немного теплее и иметь с собой зонт, на всякий случай.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Маяковскому
- Дома, где жили Хармс и Маяковский, а также Добролюбов, Маннергейм, Демьяненко, Тернер, Бакст, Вернадский, Савина, Федоров, Стасов, Горький, Утесов, Крупская и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дождевики и головные уборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Маяковского, 52
Завершение: Ул. Маяковского 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Предназначена для взрослых
- Возрастное ограничение - 16+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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