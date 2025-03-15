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На этой необычной экскурсии-моноспектакле вы увидите достопримечательности улицы Маяковского, услышите новые для себя названия, оцените архитектуру, узнаете истории людей, их быт и уклад жизни.



И все это — через прозу Даниила Хармса или поэзию Владимира Маяковского, которые в разные годы проживали на этой улице.