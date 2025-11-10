Д Дина Экскурсия на фабрику мороженого Альпинетти оказалась настоящим открытием! Коллеги и я получили уникальную возможность увидеть весь процесс производства изнутри! Конечно же дегустация разных сортов стала приятным бонусом. Это было интересно, познавательно и вкусно одновременно! Рекомендую каждому попробовать такое увлекательное путешествие в мир сладкого лакомства!

А Алеся Отличная экскурсия! Ребенок в полном восторге. Весь вечер рассказывал бабушке. Впечатлений просто море. Обязательно порекомендую коллегам с детьми на работе.

М Марина Нам понравилось) легко, весело) и самое,что, вкусно))

А Александр Было очень интересно.

Объелись мороженым.

И Ирина Экскурсия потрясающая! Ходили с внуком 10 лет, оба в восторге и от экскурсовода, очень живо и интересно рассказывавшего об истории возникновения мороженного и о процессе приготовления, и от самого процесса экскурсии и дегустации мороженного. Все так вкусно, что не передать словами! Решили с внуком, что надо будет повторить посещение фабрики! 👍👍👍Очень рекомендуем и детям, и взрослым! Спасибо организаторам!

Е Елена Все понравилось! Спасибо Александру- позитив, юмор, исторические познания, лёгкость общения. Было интересно, вкусно, весело!

Успехов в дальнейшем.

Е Евгения Дети в восторге! Могло бы быть для дегустации побольше сортов мороженого и сорбентов.

И Ильич Экскурсовод Диана потрясающе провела экскурсию по фабрике, накормила мороженым до отвала, интересно и познавательно!!! Обязательно будем рекомендовать!!!

Д Дудина Экскурсия очень понравилась,большое спасибо экскурсоводу. Очень хорошо рассказывала,ни кого не обходила вниманием. И конечно было очень очень много вкусного мороженого Внук доволен,мне тоже все очень понравилось. Большое спасибо!

О Ольга Понравилась экскурсия и сьели много мороженного