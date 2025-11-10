Вас ждёт путешествие в сладкий мир мороженого! Вы увидите, как оно создаётся, а наши весёлые гиды в интерактивной форме расскажут интересные факты о нём. Вы поймаете вдохновение — и сами украсите лакомство!
Что включено
- Дегустация
- Экскурсия
- Мастер класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Александровский сад д. 4/3, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дина
10 ноя 2025
Экскурсия на фабрику мороженого Альпинетти оказалась настоящим открытием! Коллеги и я получили уникальную возможность увидеть весь процесс производства изнутри! Конечно же дегустация разных сортов стала приятным бонусом. Это было интересно, познавательно и вкусно одновременно! Рекомендую каждому попробовать такое увлекательное путешествие в мир сладкого лакомства!
П
Прус
14 окт 2025
А
Алеся
12 окт 2025
Отличная экскурсия! Ребенок в полном восторге. Весь вечер рассказывал бабушке. Впечатлений просто море. Обязательно порекомендую коллегам с детьми на работе.
М
Марина
11 окт 2025
Нам понравилось) легко, весело) и самое,что, вкусно))
А
Александр
6 окт 2025
Было очень интересно.
Объелись мороженым.
И
Ирина
30 сен 2025
Экскурсия потрясающая! Ходили с внуком 10 лет, оба в восторге и от экскурсовода, очень живо и интересно рассказывавшего об истории возникновения мороженного и о процессе приготовления, и от самого процесса экскурсии и дегустации мороженного. Все так вкусно, что не передать словами! Решили с внуком, что надо будет повторить посещение фабрики! 👍👍👍Очень рекомендуем и детям, и взрослым! Спасибо организаторам!
И
Ирина
20 сен 2025
А
Андрей
12 сен 2025
Е
Елена
4 сен 2025
Все понравилось! Спасибо Александру- позитив, юмор, исторические познания, лёгкость общения. Было интересно, вкусно, весело!
Успехов в дальнейшем.
А
Анна
3 сен 2025
Е
Евгения
3 сен 2025
Дети в восторге! Могло бы быть для дегустации побольше сортов мороженого и сорбентов.
И
Ильич
31 авг 2025
Экскурсовод Диана потрясающе провела экскурсию по фабрике, накормила мороженым до отвала, интересно и познавательно!!! Обязательно будем рекомендовать!!!
Д
Дудина
28 авг 2025
Экскурсия очень понравилась,большое спасибо экскурсоводу. Очень хорошо рассказывала,ни кого не обходила вниманием. И конечно было очень очень много вкусного мороженого Внук доволен,мне тоже все очень понравилось. Большое спасибо!
О
Ольга
25 авг 2025
Понравилась экскурсия и сьели много мороженного
А
Алина
22 авг 2025
