Экскурсии на фабрику елочных игрушек в Крестцах - отличный выбор и для родителей с детьми, для школьных групп, и даже для взрослых людей!

Чудо новогодней игрушки в Крестцах.

Вы своими глазами увидите, как создаются хрупкие шедевры, познакомитесь с мастерами, создадите собственную елочную игрушку и увезете ее домой в качестве сувенира!

Программа экскурсии 🧭 на фабрику ёлочных игрушек для детей и взрослых с обедом.

Расстояние – 266 км от центра Санкт - Петербурга

08:00 – отправление автобуса на экскурсию ⛳ «Мастерская стеклянного волшебства» из СПб в Крестцы. Экскурсию по трассе ведет наш экскурсовод. Вас ждет увлекательный экскурс в историю 📖 празднования Нового года. По дороге увидим Троицкую церковь ⛪ 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом – «крестецкой строчкой» - особым способом вышивки.

13:00 (ориентировочно) – прибытие в Крестцы на фабрику ёлочных игрушек. Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего чуда, сами распишут настоящий стеклянный шарик и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!

14:30 (ориентировочно) – переезд в староверческую Усадьбу в деревне Ляково. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждет веселая театрализованная новогодняя программа, с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.

17:00 (ориентировочно) – отправление из Ляково в Санкт-Петербург.

22:00 (ориентировочно) – прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления

Варианты обедов:

1. Гуща с грибами, огурцами, капустой и чай с пирогом.

2. Сканцы со сметаной, шкварками, грибами, огурцами, капустой, чай с пирогом.

3. Вишня по-староверчески с деревенским салом, огурцами, грибами, чай с пирогом.

4. Картошка по-деревенски с маслом, грибами, огурцами, салом, капустой, чай с пирогом.

Купить елочные игрушки по цене производителя

Это уникальная экскурсия - вместе с посещением производства фабрики елочных игрушек вы получите массу впечатлений и выгодный новогодний шопинг. В фирменном магазине вам предложат огромный выбор эксклюзивных новогодних украшений. Цены в два, а иногда в три раза дешевле, чем в магазине. Не упустите возможность, ведь все игрушки – ручной работы, это прекрасный новогодний подарок себе и близким!

На фабрике елочных игрушек работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая её от начала и до конца. Сказочные жар-птицы, ослепительные царевны, диковинные цветы, заснеженные домики и многое другое выходит из рук мастеров фабрики с необычайной легкостью..