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Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы

4.9
12 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
На этой экскурсии 🧭 вы своими глазами увидите, как создаются из стекла елочные игрушки, и сами попробуете смастерить украшение для новогодней ели, которое вы увезете с собой.
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🧘На выходные
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы
Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы

Что вы увидите

  • Троицкая церковь
  • Путевой дворец императрицы Екатерины Великой
  • село Крестцы
  • Фабрика ёлочных игрушек
  • Староверческая усадьба в деревне Ляково
Экскурсии на фабрику елочных игрушек в Крестцах - отличный выбор и для родителей с детьми, для школьных групп, и даже для взрослых людей!
Чудо новогодней игрушки в Крестцах.
Вы своими глазами увидите, как создаются хрупкие шедевры, познакомитесь с мастерами, создадите собственную елочную игрушку и увезете ее домой в качестве сувенира!
Программа экскурсии 🧭 на фабрику ёлочных игрушек для детей и взрослых с обедом.
Расстояние – 266 км от центра Санкт - Петербурга
08:00 – отправление автобуса на экскурсию ⛳ «Мастерская стеклянного волшебства» из СПб в Крестцы. Экскурсию по трассе ведет наш экскурсовод. Вас ждет увлекательный экскурс в историю 📖 празднования Нового года. По дороге увидим Троицкую церковь ⛪ 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом – «крестецкой строчкой» - особым способом вышивки.
13:00 (ориентировочно) – прибытие в Крестцы на фабрику ёлочных игрушек. Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего чуда, сами распишут настоящий стеклянный шарик и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!
14:30 (ориентировочно) – переезд в староверческую Усадьбу в деревне Ляково. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждет веселая театрализованная новогодняя программа, с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.
17:00 (ориентировочно) – отправление из Ляково в Санкт-Петербург.
22:00 (ориентировочно) – прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления

Варианты обедов:

  • 1. Гуща с грибами, огурцами, капустой и чай с пирогом.
  • 2. Сканцы со сметаной, шкварками, грибами, огурцами, капустой, чай с пирогом.
  • 3. Вишня по-староверчески с деревенским салом, огурцами, грибами, чай с пирогом.
  • 4. Картошка по-деревенски с маслом, грибами, огурцами, салом, капустой, чай с пирогом.
Купить елочные игрушки по цене производителя
Это уникальная экскурсия - вместе с посещением производства фабрики елочных игрушек вы получите массу впечатлений и выгодный новогодний шопинг. В фирменном магазине вам предложат огромный выбор эксклюзивных новогодних украшений. Цены в два, а иногда в три раза дешевле, чем в магазине. Не упустите возможность, ведь все игрушки – ручной работы, это прекрасный новогодний подарок себе и близким!
На фабрике елочных игрушек работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая её от начала и до конца. Сказочные жар-птицы, ослепительные царевны, диковинные цветы, заснеженные домики и многое другое выходит из рук мастеров фабрики с необычайной легкостью..
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Мастер-класс (уникальную, свою игрушку заберете с собой)
  • Обед, чай, пироги
  • Развлекательная программа в Усадьбе
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы
Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы
Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы

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  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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12 отзывов оставили туристы

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