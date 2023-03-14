Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»

Автобусная, пешеходная. Место окончания: Центр города

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная, пешеходная. Место окончания: Центр города.
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
Экскурсия на ферму - сыроварню «Деревня»
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Описание

Знаете ли вы, как делают сыр? А пробовали когда-нибудь доить козу? У вас есть возможность попробовать!

Предлагаем посетить сыроварню в Ленинградской области в рамках однодневной автобусной экскурсии. Вас ждет увлекательное и веселое приключение в сопровождении гида!
Эта необычная семейная программа понравится всей семье, а неожиданные мастер-классы приведут в восторг как детей, так и взрослых.

Знакомство с бытом фермы, животными. Узнаем, как содержатся козы и овцы, крупный рогатый скот. Эти животные будут рады нашему визиту, так как по своей натуре они очень любопытны и доброжелательны. Под руководством опытного специалиста вы сможете научиться доить козу.

Дегустация вкуснейших сыров, которые родились на этой ферме. К сырам подается сухое вино или домашний морс, мёд, орешки и свежий без дрожжевой хлеб. На ферме-сыроварне производят мягкие и твердые сыры, молодые и выдержанные, с плесенью и без.

После программы на ферме в фирменном магазине можно приобрести сыры, колбасу и мясные деликатесы из индейки, свинины, говядины, утки. Никакой химии в производстве, только заморозка. Сыры производятся из коровьего, козьего и овечьего молока: твердые, мягкие, выдержанные, с плесенью и другие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Дегустация и мастер-класс
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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