Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Знаете ли вы, как делают сыр? А пробовали когда-нибудь доить козу? У вас есть возможность попробовать!

Предлагаем посетить сыроварню в Ленинградской области в рамках однодневной автобусной экскурсии. Вас ждет увлекательное и веселое приключение в сопровождении гида!

Эта необычная семейная программа понравится всей семье, а неожиданные мастер-классы приведут в восторг как детей, так и взрослых.

Знакомство с бытом фермы, животными. Узнаем, как содержатся козы и овцы, крупный рогатый скот. Эти животные будут рады нашему визиту, так как по своей натуре они очень любопытны и доброжелательны. Под руководством опытного специалиста вы сможете научиться доить козу.

Дегустация вкуснейших сыров, которые родились на этой ферме. К сырам подается сухое вино или домашний морс, мёд, орешки и свежий без дрожжевой хлеб. На ферме-сыроварне производят мягкие и твердые сыры, молодые и выдержанные, с плесенью и без.

После программы на ферме в фирменном магазине можно приобрести сыры, колбасу и мясные деликатесы из индейки, свинины, говядины, утки. Никакой химии в производстве, только заморозка. Сыры производятся из коровьего, козьего и овечьего молока: твердые, мягкие, выдержанные, с плесенью и другие.