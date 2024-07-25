12 часов
Водная прогулка
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«Вас ждет водная прогулка по Ладожскую озеру на старинном драккаре и посещение форелевой фермы, где вы сможете попробовать вкуснейшие деликатесы»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
Завтра в 07:30
3 авг в 07:30
3 690₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
Начало: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39Б
«Совместите захватывающее катание на квадроциклах с интересной экскурсией по оленьей ферме, где живут настоящие животные севера»
Расписание: Каждые выходные
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
12 490₽ за всё до 2 чел.
скидка
50%
13 часов
Водная прогулка
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
Завтра в 07:00
3 авг в 07:00
73803 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 июля 2024Отличная экскурсия, грамотный экскурсовод с прекрасными навыками рассказчика. Всё понравилось
- ТТатьяна11 июля 2024Нам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодке по заливу Ладожского озера,между
- ННаталия4 июля 2024Замечательная экскурсия. Осталось много приятных впечатлений. Огромное спасибо Светлане!!! Очень интересно и познавательно провела экскурсию! Молодц!!! Водитель Виктор Борисович, просто мастер своего дела! Рекомендуем! Тур замечательный!
- ТТатьяна13 марта 2023Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоездВсе прекрасно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На ферму»
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