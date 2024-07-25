Экскурсии по фермам Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Санкт-Петербурге, цены от 3 690 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Пешая
На автобусе
17 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«Вас ждет водная прогулка по Ладожскую озеру на старинном драккаре и посещение форелевой фермы, где вы сможете попробовать вкуснейшие деликатесы»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
Завтра в 07:30
3 авг в 07:30
3 690 за человека
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
На квадроциклах
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
Начало: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39Б
«Совместите захватывающее катание на квадроциклах с интересной экскурсией по оленьей ферме, где живут настоящие животные севера»
Расписание: Каждые выходные
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
12 490 за всё до 2 чел.
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
На автобусе
скидка
50%
13 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
Завтра в 07:00
3 авг в 07:00
73803 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Отличная экскурсия, грамотный экскурсовод с прекрасными навыками рассказчика. Всё понравилось
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Нам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодке по заливу Ладожского озера,между
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    шхерами,кормление рыбы,знакомство с местными обычаями. Вкуснейшая уха из форели,там же купили свежую форель домой и сувениры,иван-чай,варенье из морошки. Комфортабельный автобус и прекрасный экскурсовод Светлана. Гуляли по этно парку,кормили оленей и сделали классные фото на водопаде. Дочь приняла участие в мастер классе по изготовлению монет,это было круто. Всем рекомендую эту поездку.

    Нам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодкеНам понравилась экскурсия в Карелию. Провели очень насыщенный интересный день на природе. прекрасная поездка на лодке
  • Н
    Наталия
    4 июля 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Замечательная экскурсия. Осталось много приятных впечатлений. Огромное спасибо Светлане!!! Очень интересно и познавательно провела экскурсию! Молодц!!! Водитель Виктор Борисович, просто мастер своего дела! Рекомендуем! Тур замечательный!
  • Т
    Татьяна
    13 марта 2023
    Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоезд
    Все прекрасно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На ферму»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
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