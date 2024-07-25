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шхерами,кормление рыбы,знакомство с местными обычаями. Вкуснейшая уха из форели,там же купили свежую форель домой и сувениры,иван-чай,варенье из морошки. Комфортабельный автобус и прекрасный экскурсовод Светлана. Гуляли по этно парку,кормили оленей и сделали классные фото на водопаде. Дочь приняла участие в мастер классе по изготовлению монет,это было круто. Всем рекомендую эту поездку.