Один незабываемый день в сказочной русской деревне Мандроги! Примите участие в народных забавах, полюбуйтесь колоритными старинными постройками, посетите ремесленные ряды и настоящие избы, покатайтесь на лошадях, поиграйте с животными в небольшом контактном зоопарке. И не забудьте сфотографироваться у самого большого в мире валенка!
«Изюминка» для взрослых: на территории деревни работает уникальный Музей 🖼 Водки. Здесь представлена богатейшая в России коллекция крепких напитков — более 3200 видов, и некоторые из них можно попробовать.
Что входит
трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
обзорная экскурсия по Старой Ладоге
посещение сказочной деревни Мандроги
посещение ремесленной слободы, возможность посмотреть на работу мастеров и купить сувениры для себя и своих близких
посещение Музея водки и дегустация
посещение настоящей кузницы и возможность понаблюдать за работой кузнеца
посещение старинных изб, свезённых в Мандроги из ближайших деревень
возможность пообщаться с лошадьми, покататься верхом или в санях
фотографирование у самого большого в мире валенка
возможность попробовать знаменитые мандрожские пироги
катание с горки
возможность насладиться великолепными, истинно русскими пейзажами
посещение фермерского комплекса
возможность сделать множество великолепных фотографий.
Что не входит
Обед (по желанию) - 400 руб.
Верховая езда (по желанию в соответствии с местным прайсом)
Мастер-класс в кузнице (по желанию в соответствии с местным прайсом)
Начало и место завершения
🚩 м. Улица Дыбенко
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.