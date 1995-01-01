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Сказочная деревня Мандроги - 1 день

CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Однодневное путешествие в аутентичную русскую деревню Мандроги.

Примите участие в исконно русских забавах, посетите кузницу, ремесленные ряды и старинные избы, подкрепитесь пирогами и чаем из самовара, посетите небольшой контактный зоопарк, покатайтесь на лошадях.

Для взрослых — на территории деревни работает Музей 🖼 Водки с самой большой коллекцией крепких напитков в России.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 400 ₽ за человека

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Сказочная деревня Мандроги - 1 день
Сказочная деревня Мандроги - 1 день

Что вы увидите

  • Старая Ладога
  • Ремесленная слобода
  • Музей водки
  • Трактир
  • Старинные избы
  • Дворянская усадьба
  • Мельница
  • Кузница
  • Самый большой в мире валенок
  • Александро-Свирский монастырь
Один незабываемый день в сказочной русской деревне Мандроги! Примите участие в народных забавах, полюбуйтесь колоритными старинными постройками, посетите ремесленные ряды и настоящие избы, покатайтесь на лошадях, поиграйте с животными в небольшом контактном зоопарке. И не забудьте сфотографироваться у самого большого в мире валенка!
«Изюминка» для взрослых: на территории деревни работает уникальный Музей 🖼 Водки. Здесь представлена богатейшая в России коллекция крепких напитков — более 3200 видов, и некоторые из них можно попробовать.
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • обзорная экскурсия по Старой Ладоге
  • посещение сказочной деревни Мандроги
  • посещение ремесленной слободы, возможность посмотреть на работу мастеров и купить сувениры для себя и своих близких
  • посещение Музея водки и дегустация
  • посещение настоящей кузницы и возможность понаблюдать за работой кузнеца
  • посещение старинных изб, свезённых в Мандроги из ближайших деревень
  • возможность пообщаться с лошадьми, покататься верхом или в санях
  • фотографирование у самого большого в мире валенка
  • возможность попробовать знаменитые мандрожские пироги
  • катание с горки
  • возможность насладиться великолепными, истинно русскими пейзажами
  • посещение фермерского комплекса
  • возможность сделать множество великолепных фотографий.
Что не входит
  • Обед (по желанию) - 400 руб.
  • Верховая езда (по желанию в соответствии с местным прайсом)
  • Мастер-класс в кузнице (по желанию в соответствии с местным прайсом)
Начало и место завершения
🚩 м. Улица Дыбенко
Сказочная деревня Мандроги - 1 день
Сказочная деревня Мандроги - 1 день
Сказочная деревня Мандроги - 1 день
Сказочная деревня Мандроги - 1 день
Сказочная деревня Мандроги - 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
CharmTravel
CharmTravel
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