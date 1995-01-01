Один незабываемый день в сказочной русской деревне Мандроги! Примите участие в народных забавах, полюбуйтесь колоритными старинными постройками, посетите ремесленные ряды и настоящие избы, покатайтесь на лошадях, поиграйте с животными в небольшом контактном зоопарке. И не забудьте сфотографироваться у самого большого в мире валенка!

«Изюминка» для взрослых: на территории деревни работает уникальный Музей 🖼 Водки. Здесь представлена богатейшая в России коллекция крепких напитков — более 3200 видов, и некоторые из них можно попробовать.