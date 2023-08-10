7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия посвящена Сергею Есенину, одному из самых известных поэтов России. Вы узнаете о его жизни и творчестве, посетите места, где он писал свои знаменитые стихи.
Прогулка начнется на Литейном проспекте, 33,
Прогулка начнется на Литейном проспекте, 33,
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать о жизни и творчестве Сергея Есенина
- 🏛️ Посетить знаковые места Петербурга
- 📚 Погрузиться в атмосферу начала XX века
- 🗣️ Послушать стихи в исполнении гида-поэта
- 🔍 Открыть для себя неизвестные факты
Лучшее время для посещения
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авг
сен
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дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно наслаждаться прогулками по историческим местам Петербурга, не отвлекаясь на погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Литейный проспект, 33
- Здание городской думы
- Театральная площадь
- Гостиница «Англетер»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом №33 на Литейном проспекте — здесь, в скромной квартире, рождались «Преображение», «Инония» и «Небесный барабанщик».
- Здание городской думы, где Есенин выступал перед восторженной публикой на поэтических вечерах.
- Театральную площадь, место встреч литературно-художественного общества «Страда», в котором поэт обрёл союзников и вдохновение.
- Фасад гостиницы «Англетер» — зловеще-притягательную финальную точку маршрута, где оборвалась жизнь Сергея Александровича.
Вы узнаете:
- Как Петербург стал для Есенина городом прорыва, испытаний и глубоких личных перемен.
- Кто из забытых ныне современников оказал на него решающее влияние.
- Какие строки родились на улицах Северной столицы — и почему именно здесь они звучат особенно пронзительно.
- Что происходило в последние дни жизни поэта и какие версии гибели до сих пор волнуют историков и читателей.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 650 туристов
Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия с Иваном. Затронули не только жизнь и творчество Есенина, но и рассказал про многих поэтов серебряного века и современников.
Очень воспитанный, грамотный молодой человек. Хорошо владеет материалом и
Очень воспитанный, грамотный молодой человек. Хорошо владеет материалом и
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о
экскурсовод Иван, знающий тему поэт.
стихи наизусть звучат по новому в исполнении Ивана много информации о поэтическом духе питера сегодня и 19 века!
Однозначно реккомендую, тем, кто любит поэзию однако прогулка пешком,
стихи наизусть звучат по новому в исполнении Ивана много информации о поэтическом духе питера сегодня и 19 века!
Однозначно реккомендую, тем, кто любит поэзию однако прогулка пешком,
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Благодарим Ваню за очень познавательную экскурсию в необычном формате. Отдельное спасибо за то, что пошёл на встречу и сместил время начала. Узнали интересные факты и посетили знаковые места не только из жизни Есенина, но и Маяка)))), Ахматовой, Гумилева и пр.
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Е
Экскурсовод Иван, крутой! Экскурсия на одном дыхании, интересно, легко, запомнится на долго! Рекомендую всем, кто любит Есенина и его творчество.
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Л
Очень очень понравилось. . необычно, разговаривали не только про есенина, Маяковский, современные поэты. . очень много знает экскурсовод.
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А
Для тех, кому интересно каждый раз открывать Питер с разных ракурсов, рекомендуем данную экскурсию.
За 2 часа этой чудесной атмосферной прогулки мы не раз ловили заинтересованные взгляды прохожих на прекрасно декламирующего
За 2 часа этой чудесной атмосферной прогулки мы не раз ловили заинтересованные взгляды прохожих на прекрасно декламирующего
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