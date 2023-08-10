7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия посвящена Сергею Есенину, одному из самых известных поэтов России. Вы узнаете о его жизни и творчестве, посетите места, где он писал свои знаменитые стихи.Прогулка начнется на Литейном проспекте, 33,

где были созданы поэмы "Преображение", "Инония", "Небесный барабанщик". Затем вы отправитесь к зданию городской думы и театральной площади, где Есенин проводил творческие вечера. Завершится экскурсия у гостиницы "Англетер", где поэт трагически погиб. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Петербурга начала XX века и почувствовать себя частью литературной истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно наслаждаться прогулками по историческим местам Петербурга, не отвлекаясь на погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.