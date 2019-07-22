7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы

Ваня
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Ваня – ваш гид
Экскурсия посвящена самому народному поэту России — Сергею Есенину.

Я расскажу вам о роли Петербурга в личностном и творческом становлении великого русского поэта и проведу вас по тем местам, где были написаны самые громкие, принесшие ему славу по всей стране, стихотворения.

Вы узнаете, какие люди, доселе вам неизвестные, сыграли важную роль в будущем Сергея Александровича, и вместе мы почитаем столь любимые нами его стихи в столь любимом и роковом для него городе.
1800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
3.71
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта

Программа

  • Мы начнем со станции метро Чернышевская, на Литейном проспекте, 33, где были написаны поэмы «Преображение», «Инония», «Небесный барабанщик».
  • Далее направимся к зданию городской думы, где весь цвет поэзии проводил свои творческие вечера, а оттуда к театральной площади, где собиралось литературно-художественное общество «Страда», членом которого был и С. Есенин.
  • Конечной точкой нашего маршрута будет место трагической, покрытой тайнами, смерти «Последнего поэта деревни» — здание гостиницы «Англетер». Здесь мы попытаемся открыть завесу тайны, исходя из разных версий событий той роковой ночи, и каждый из нас придет к своему выводу.

Мои экскурсии посвящены поэтам, потому что я сам являюсь поэтом, и мне очень хочется, чтобы память о героях моих экскурсий жила вечно не только в музеях и на книжных полках, но в сердцах и устах людей.

Санкт-Петербург Есенина в компании поэта

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ваня
Ваня
Добрый день! Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться , узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 июля 2019
Экскурсия ни о чём. Две с половиной точки, не очень много информации, и огромные расстояния пешком. В общем, на троечку.
12 марта 2019
Нам с подругой понравилось путешествие по питерским улицам с экскурсоводом Ваней. Он много и интересно рассказывал о жизни Есенина, о его творчестве, особенно подробно о его последнем периоде жизни, читал его стихи, охотно отвечал на наши многочисленные вопросы. Если по дороге встречались места, связанные с жизнью или творчеством других поэтов, например, Маяковского, Ахматовой или Бродского, мы с удовольствием слушали рассказ и о них.
Чувствовались и большой интерес автора экскурсии к своей теме и большой объем информации в области поэзии, которой он делился с нами.
Несмотря на промозглую мартовскую погоду, на то, что по улицам мчались машины, разбрызгивая весеннюю грязь, а на тротуарах вовсю работали дворники, сгребая лед и снег, - все это временами мешало расслышать слова гида, - мы получили большое удовольствие.
Наталья
20 августа 2017
Если вы знаете о Есенине чуть больше, чем ничего, и не готовы бежать через весь Невский к "Англитеру" практически в тишине, то эта экскурсия не для вас.
6 июня 2017
Экскурсия атмосферная. Больше похоже на общение с очень интересным собеседником. Увлечет и тех, кто кроме стихотворения про белую березу ничего не знает, и тех, кто в состоянии по памяти цитировать малоизвестные произведения, так как у Ивана не совсем стандартное видение Есенина как поэта и особое мнение на его творчество. Время пролетело незаметно, хотя было холодно и пройдено пешком достаточно много. Спасибо за эмоции и приятное послевкусие)
30 марта 2017
Ожидали узнать что-то новое,но к сожалению так и не услышали
19 июня 2016
Ваня - человек, разбирающийся и дышащий поэзией. Он готов ответить на ваши вопросы и рассказать неизвестные факты. Если вы не очень хорошо знакомы с жизнью и творчеством Есенина, то вам будет интересно.
2 февраля 2016
В прошедшую субботу, 30-го января, нам с женой посчастливилось побывать на очень интересной по содержанию экскурсии "Санкт-Петербург Есенина в компании поэта".
Нам особенно понравилось, как наш замечательный экскурсовод - Иван - очень естественно поведал о целом ряде жизненных перепетий Есенина. Большое количество деталей, ответы на любые наши вопросы, интересные информационные вставки из жизни Есенина и истории Санкт-Петербурга - вот то, ради чего стоит заказать эту экскурсию. Еще раз большое спасибо Ивану - неравнодушному, влюбленному в свое дело поэту и экскурсоводу!

Ваня проводит ещё 1 экскурсию

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