7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам с подругой понравилось путешествие по питерским улицам с экскурсоводом Ваней. Он много и интересно рассказывал о жизни Есенина, о его творчестве, особенно подробно о его последнем периоде жизни, читал его стихи, охотно отвечал на наши многочисленные вопросы. Если по дороге встречались места, связанные с жизнью или творчеством других поэтов, например, Маяковского, Ахматовой или Бродского, мы с удовольствием слушали рассказ и о них.
Чувствовались и большой интерес автора экскурсии к своей теме и большой объем информации в области поэзии, которой он делился с нами.
Несмотря на промозглую мартовскую погоду, на то, что по улицам мчались машины, разбрызгивая весеннюю грязь, а на тротуарах вовсю работали дворники, сгребая лед и снег, - все это временами мешало расслышать слова гида, - мы получили большое удовольствие.