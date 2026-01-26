Экскурсия на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга. 18+

Г Галина читать дальше из 9 сортов. Это все понравилось. Не очень понравилось, что при покупке экскурсии было указано, что пробовать будем 10 сортов, а также очень странное описание места встречи с зелёным диваном, к которому мы так и не попали, а пришли прямо в пивоварню. Экскурсия в крафтовую пивоварню с дегустацией была познавательной, интересной и очень вкусной. Ведущий Александр в доступной форме рассказал об этапах производства пива, а затем, во время дегустации, об особенностях каждого

П Полина Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Гид Александр продемонстрировал глубокие знания о пивоварении: его рассказ был не только информативным, но и увлекательным. Особенно ценным стало возможность увидеть процесс варки сусла своими глазами — это позволило лучше понять технологию производства. В завершении мероприятия стала дегустация, где мы смогли оценить вкус готового продукта. Всё организовано на высоком уровне, спасибо за замечательный опыт! 🍻🍺🍺🍺

V Vlada Производство очень маленькое, экскурсия короткая, рассказ в описании не соответствует действительности, как будто все собрались просто выпить, не впечатлило, не зацепило. Ждала более развернутую экскурсию, по край менее то что было в описании.

А Анастасия Экскурсия не плохая, но я бы хотя бы порцию орешков добавила бы к дегустации в виде закуски, за эту цену. Производство небольшое, представлялось что то более масштабное, но в общем интересно все рассказали. Дегустация тоже не плохая, но учитывая крепость некоторых экземпляров действительно хотелось бы хотя бы немного это скрасить закуской 😄

Д Дмитрий Спасибо Александру за рассказ о процессах приготовления пива, было интересно послушать.

Практическая часть экскурсии тоже пришлась по душе)

Т Татьяна Добрый день, экскурсия супер, гид замечательный, большое вам спасибо, очень интересно и познавательно, маме для работы многие знания пригодятся

И Ирина Реальность превзошла ожидание. Ребята молодцы. Очень интересно и вкусно рассказывали и пробовали. если еще будем в Питере, обязательно заглянем

С Семенов Все понравилось эксукрисия супер спосибо экскурсоводу

А Андрей Мне как человеку любящему и пьющему пиво, было очень интересно, процесс интересный и не напрягающий, узнал новые нюансы, и в общем и целом понимание процессов производства и сортов стало яснее, плюс отличное пиво 🫶

К Кудряшов Рекомендую всем! Очень вкусное пиво, а гид вообще лучше всякого стендапера.

В Вера Очень интересная экскурсия. Были большой компанией. Весело, познавательно и, конечно же, очень вкусно)) В этом месте Вы узнаете историю создания вкусного пива (и не только) от людей, которые влюблены в это дело.

Советую это место!

Е Евгения Отличная познавательная экскурсия, прекрасный знающий гид, все попробовали, все показали, отлично перекусили в баре.

А Анастасия Экскурсия прошла отлично. Интересная информация, и что не маловажно - экскурсовод увлечен своим делом, поэтому слушать было ещё интереснее

Н Николай Экскурсия супер, очень интересно и познавательно. Экскурсовод - пивовар знающий и глубоко разбирающийся специалист, приятно слушать людей которые горят своим делом.