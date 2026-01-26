Экскурсия на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга. 18+

Приглашаем вас на экскурсию на действующую крафтовую пивоварню, где вы познакомитесь с процессом создания пива — от зерна до готового напитка в бокале.
Это путешествие подойдёт как тем, кто только начинает открывать для себя мир пива, так и тем, кто уже интересуется его стилями и вкусами.
Экскурсию проводят опытные пивовары, увлечённые своим делом и готовые поделиться профессиональными знаниями.
Описание экскурсииВо время экскурсии вы увидите основные этапы производства, заглянете в варочные чаны, бродильные танки и зону розлива. Вам расскажут о рецептуре, особенностях разных сортов, развеют популярные мифы о пиве и объяснят, как отличить качественный напиток. Вы узнаете, какие технологии используются сегодня и как традиции сочетаются с современным крафтом. Завершением экскурсии станет дегустация актуальных сортов пивоварни — от классических до необычных вкусовых экспериментов. В непринуждённой атмосфере вы сможете попробовать разные стили, задать вопросы пивовару и открыть для себя пиво с новой стороны. Обратите внимание! Программа экскурсии отличается в зависимости от выбранного гида. Ознакомьтесь с темами экскурсии в разделе Программа экскурсии и выберите для себя подходящую, основываясь на ваших интересах! Важная информация:
- Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
- Экскурсия строго 18+.
- Обращаем ваше внимание на то, что после внесения предоплаты и подтверждения бронирования организатором вам будет необходимо произвести доплату до полной стоимости экскурсии не позднее, чем за 48 часов до её начала (по вопросу внесения доплаты с вами свяжется менеджер).
- Экскурсию можно подарить. Для оформления подарочного сертификата свяжитесь с организатором через кнопку «Кликнуть и задать вопрос без оплаты».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с настоящим пивоваром
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Закуски
Место начала и завершения?
Финляндский проспект, 4А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
26 янв 2026
Экскурсия в крафтовую пивоварню с дегустацией была познавательной, интересной и очень вкусной. Ведущий Александр в доступной форме рассказал об этапах производства пива, а затем, во время дегустации, об особенностях каждого
П
Полина
13 янв 2026
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Гид Александр продемонстрировал глубокие знания о пивоварении: его рассказ был не только информативным, но и увлекательным. Особенно ценным стало возможность увидеть процесс варки сусла своими глазами — это позволило лучше понять технологию производства. В завершении мероприятия стала дегустация, где мы смогли оценить вкус готового продукта. Всё организовано на высоком уровне, спасибо за замечательный опыт! 🍻🍺🍺🍺
V
Vlada
21 окт 2025
Производство очень маленькое, экскурсия короткая, рассказ в описании не соответствует действительности, как будто все собрались просто выпить, не впечатлило, не зацепило. Ждала более развернутую экскурсию, по край менее то что было в описании.
А
Анастасия
20 окт 2025
Экскурсия не плохая, но я бы хотя бы порцию орешков добавила бы к дегустации в виде закуски, за эту цену. Производство небольшое, представлялось что то более масштабное, но в общем интересно все рассказали. Дегустация тоже не плохая, но учитывая крепость некоторых экземпляров действительно хотелось бы хотя бы немного это скрасить закуской 😄
Д
Дмитрий
7 окт 2025
Спасибо Александру за рассказ о процессах приготовления пива, было интересно послушать.
Практическая часть экскурсии тоже пришлась по душе)
Т
Татьяна
18 сен 2025
Добрый день, экскурсия супер, гид замечательный, большое вам спасибо, очень интересно и познавательно, маме для работы многие знания пригодятся
И
Ирина
16 сен 2025
Реальность превзошла ожидание. Ребята молодцы. Очень интересно и вкусно рассказывали и пробовали. если еще будем в Питере, обязательно заглянем
С
Семенов
14 сен 2025
Все понравилось эксукрисия супер спосибо экскурсоводу
А
Андрей
9 сен 2025
Мне как человеку любящему и пьющему пиво, было очень интересно, процесс интересный и не напрягающий, узнал новые нюансы, и в общем и целом понимание процессов производства и сортов стало яснее, плюс отличное пиво 🫶
К
Кудряшов
18 авг 2025
Рекомендую всем! Очень вкусное пиво, а гид вообще лучше всякого стендапера.
В
Вера
12 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Были большой компанией. Весело, познавательно и, конечно же, очень вкусно)) В этом месте Вы узнаете историю создания вкусного пива (и не только) от людей, которые влюблены в это дело.
Советую это место!
Е
Евгения
5 авг 2025
Отличная познавательная экскурсия, прекрасный знающий гид, все попробовали, все показали, отлично перекусили в баре.
А
Анастасия
4 авг 2025
Экскурсия прошла отлично. Интересная информация, и что не маловажно - экскурсовод увлечен своим делом, поэтому слушать было ещё интереснее
Н
Николай
26 июл 2025
Экскурсия супер, очень интересно и познавательно. Экскурсовод - пивовар знающий и глубоко разбирающийся специалист, приятно слушать людей которые горят своим делом.
Т
Татьяна
21 июл 2025
Экскурсия -огонь, очень интересно и познавательно, всем рекомендую, особенно любителям пенного напитка. Ну а от дегустации мы просто в восторге: попробовали несколько сортов и тут же купили то, что понравилось!
