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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)

Сити-Тур П.
Сити-Тур П. – Гид из Санкт-Петербурга
Знали ли вы, что петербургские слоны были отменными сомелье, а один из участков Невского проспекта называли Русским Бродвеем? Множество оригинальных историй о городе можно узнать прокатившись на втором этаже красного автобуса «Сити Тур».

Экскурсию ⛳ озвучил знаменитый диктор Николай Буров, в течение долгого времени руководивший Исаакиевским собором.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👀Идеально для первого визита

  • 1 000 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)

Что вы увидите

  • Площадь Островского
  • Владимирский пр.
  • Площадь Восстания
  • Михайловская улица
  • Большая Конюшенная ул.
  • Дворцовая площадь
  • Спас-На-Крови
  • Летний сад
  • Троицкая площадь
  • Аврора
  • Стрелка В. О.
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Гостиный двор
Что вас ожидает:Билет на «Сити Тур» действует целый день, поэтому вы можете в любой момент выйти на одной из 14 остановок и вернуться на следующий по расписанию автобус. Помимо основной экскурсии 🧭, в автобусах доступны дорожки с экскурсией в рэп-формате и детской экскурсией. Вы так же можете послушать экскурсию ⛳ не только на русском, но и на любом из 12 иностранных языков.
Отправление от площади Островского ежедневно с 09:00 до 20:00 с мая по сентябрь, и с 10:00 до 18:00 с октября по апрель. Остановки экскурсии Сити Тур:1. Площадь Островского (Площадь Островского, 1-3)
2. Владимирский пр. (Невский пр. 49)
3. Площадь восстания (Невский пр. 110)
4. Михайловская улица (Невский пр. 38)
5. Большая конюшенная (Невский пр. 20)
6. Дворцовая площадь (Дворцовая площадь, 1А)
7. Спас-На-Крови (Набережная канала Грибоедова 2 лит. Б)
8. Летний сад
9. Троицкая площадь
10. Аврора
11. Петропавловская крепость (Кронверская набережная, 5)
12. Стрелка в. Острова (Набережная Макарова, 2)
13. Исаакиевский собор (Исаакиевская пл., 4)
14. Гостиный дворВажная информация:Льготные цены на автобусные экскурсии для указанных групп посетителей действуют при предъявлении удостоверяющих документов: студенческих билетов, удостоверений ISIC, пенсионных удостоверений и других документов.
Что входит
  • Аудиогид на 12 языках (Помимо основной экскурсии, доступны дорожки с экскурсией в рэп-формате и детской экскурсией)
  • Билет на двухэтажный экскурсионный автобус
  • Панорамный вид на город
  • Free Wi-Fi.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр. )
  • Входные билеты на достопримечательности.
Начало и место завершения
🚩 Любая из 14-ти остановок указанных в описании
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе (24/48 ч)

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сити-Тур П.
Сити-Тур П.
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