Что вас ожидает:Билет на «Сити Тур» действует целый день, поэтому вы можете в любой момент выйти на одной из 14 остановок и вернуться на следующий по расписанию автобус. Помимо основной экскурсии 🧭, в автобусах доступны дорожки с экскурсией в рэп-формате и детской экскурсией. Вы так же можете послушать экскурсию ⛳ не только на русском, но и на любом из 12 иностранных языков.

Отправление от площади Островского ежедневно с 09:00 до 20:00 с мая по сентябрь, и с 10:00 до 18:00 с октября по апрель. Остановки экскурсии Сити Тур:1. Площадь Островского (Площадь Островского, 1-3)

2. Владимирский пр. (Невский пр. 49)

3. Площадь восстания (Невский пр. 110)

4. Михайловская улица (Невский пр. 38)

5. Большая конюшенная (Невский пр. 20)

6. Дворцовая площадь (Дворцовая площадь, 1А)

7. Спас-На-Крови (Набережная канала Грибоедова 2 лит. Б)

8. Летний сад

9. Троицкая площадь

10. Аврора

11. Петропавловская крепость (Кронверская набережная, 5)

12. Стрелка в. Острова (Набережная Макарова, 2)

13. Исаакиевский собор (Исаакиевская пл., 4)

14. Гостиный дворВажная информация:Льготные цены на автобусные экскурсии для указанных групп посетителей действуют при предъявлении удостоверяющих документов: студенческих билетов, удостоверений ISIC, пенсионных удостоверений и других документов.