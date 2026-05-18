Добавляют ли в пиво спирт и копытную мазь? Отчего наутро болит голова? Чем лагер отличается от стаута, а томатное пиво — от сидра? Вы выясните множество удивительных подробностей о популярном напитке на экскурсии по производственным цехам. А после — продегустируете около десятка сортов.
Описание экскурсии
- Наши специалисты проведут вас по всему производству и расскажут об истории создания старейшей крафтовой пивоварни Петербурга.
- Вы увидите все стадии рождения пива: от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива.
- Узнаете, что такое солод и как варится пиво.
- Увидите, как мы давим яблоки для сидра.
Дегустация в тапруме
- Вы попробуете все актуальные сорта, выпускаемые нашей пивоварней — порядка 10 позиций.
- Сможете задать все интересующие вопросы нашим специалистам.
Организационные детали
- Экскурсия займёт от 1 ч 40 мин до 2 ч.
- Количество сортов на дегустации — ~10 (18+).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро "Площадь Ленина" или "Горьковская"
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 83 туристов
Проводим экскурсии и дегустации на старейшей крафтовой пивоварне страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Все понравилось, было очень интересно
Пива на дегустации было более чем достаточно, но было бы классно если бы была закуска
Н
Спасибо за прекрасную экскурсию!!! Было интересно познакомиться с производством пива. В ходе экскурсии подробно рассказали о всех этапах производства, об особенностях пива данной пивоварни. Особенно понравилась заключительная часть с дегустацией продукции. Было предложено 10 сортов пива с подробным рассказом о каждом из сортов. Очень интересный опыт. Открыла для себя IPA с новым вкусом, томатное пиво, мартовское пиво. Есть магазинчик.
отличная экскурсия, без лишней воды, все показали, рассказали, ответили на вопросы) вкусные сорта пива, любителям крафта маст хев😎🍻👍🏻взял ещё в дорогу
Чудесная познавательная экскурсия
Д
Очень интересная и насыщенная экскурсия с прекрасной дегустацией и приятной компанией! Однозначно рекомендую!
У
Очень понравилось место, всем советую!
это увлекательное времяпрепровождение! обязательно приму участие в следующий раз! я много знаю и слышал про пиво, но здесь тебе показывают всю прелесть с другой стороны! огромное спасибо Александру, он профи своего дела! Всем рекомендую!!! это вау 🤩🤪💪
В
Отличная экскурсия! Рассказывают интересно, увлечённо и все понятно) Дегустация- это отдельная приятная часть экскурсии) Нам все понравилось) Рекомендуем))
Е
Отличная экскурсия! Гид Александр рассказал про создание пива от начала и до конца. Мы увидели оборудование и узнали нюансы создания разных видов пива. И, конечно, попробовали конечный продукт. Если вас интересует создание пива, хотите попробовать разное - рекомендую!
Б
Пивная экскурсия маминой подруги. Конструктивно, неформально, не растянуто, показали весь путь пива от воды до огненной воды в бокале. В конце экскурсии на дегустации в баре попробовали не менее 10
Ф
Очень рекомендую сходить на данную экскурсию, узнаете основы пивоварения, а так же в чем различие между крафтовым пивоварением и масмаркетом
Попробуете сорта пива, и возможно откроете для себя новые вкусы (ИПА и томатное гозе - рекомендую)
Александр провел замечательную экскурсию, спасибо огромное за прекрасное времяпровождение
