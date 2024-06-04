1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
«На пивоварне вы проследите весь цикл производства пива — от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива»
21 июня в 19:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Начало: Финляндский проспект, 4А
«Приглашаем вас на экскурсию по действующей пивоварне, где опытный пивовар расскажет вам о том, как же варят пиво, какая рецептура используется и многое другое»
Расписание: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«Вы посетите действующую пивоварню, где опытный пивовар расскажет, как же варят пиво и по какой рецептуре»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
Увидеть крафтовое производство изнутри и попробовать 6 уникальных сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«В нашей крафтовой пивоварне вам предстоит совершить погружение в мир производства пива в сопровождении мастеров своего дела»
Расписание: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
35003 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Спасибо экскурсоводу Александру, лёгкий, интересный, хорошо осведомлённый. . Понравилось очень, экскурсия живая, интересная, понятная, необычная, прошла на одном дыхании. Действительно
- ДДарья27 мая 2024Экскурсия - классная! Очень нравится, когда люди что-то делают с душой и также об этом рассказывают. Гид провел нам обзорную
- ЛЛена27 мая 2024Это мы хорошо сходили! Понравилось всё: доброжелательность гида, закулисье пивоварения, вкусы солода и ароматы хмеля, и, конечно, дегустация: 10 сортов, подробный рассказ о каждом и потрясающие вкусы. Всё было душевно, вкусно и классно. Однозначно рекомендую!
- ССмирнов22 мая 2024Интересная экскурсия с замечетелным гидом. Все понравилось. Поробывал много интересных сортов пива. Спасибо огромное вам
- ААнна3 февраля 2024Под конец экскурсии хотелось присесть, но стульев было только 2 на всю группу
- ООльга27 января 2024Экскурсию ведёт технолог, знающий и любящий свое дело, даёт много информации по матчасти пивоварения - очень познавательно и увлекательно Помещение пивоварни
- ААльбина18 ноября 2023Экскурсия на пивоварню с дегустациейБыло очень супер
- ААртём23 октября 2023Отличная экскурсия. Александр - настоящий фанат своего дела. Слушать его - одно удовольствие. И сорта для дегустации подобраны очень интересные и в хороших количествах. Обязательно рекомендую всем любителям пива!
- ММаксим1 сентября 2023Экскурсия на пивоварню с дегустациейРекомендую всем! Общение с главным пивоваром,технологом! Рассказ о полном цикле изготовления пива. И самое главное беседа о жизни и о пиве с пробой 6 сортов прекрасного пива! Экскурсия просто сказка!
- ООльга7 августа 2023Экскурсия на пивоварню с дегустациейОтличная экскурсия, управляющий Александр рассказывал все доступным языком и отвечал на все вопросы. 2 с лишним часа пролетели в компании
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пивоварни»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пивоварни" можно забронировать 4 экскурсии от 1 900 до 3 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Пивоварни», 54 ⭐ отзыва, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август