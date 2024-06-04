Экскурсии по пивоварням Санкт-Петербурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Пивоварни» в Санкт-Петербурге, цены от 1 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Групповая
2 часа
15 отзывов
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
«На пивоварне вы проследите весь цикл производства пива — от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива»
21 июня в 19:00
1 900 за человека
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Начало: Финляндский проспект, 4А
«Приглашаем вас на экскурсию по действующей пивоварне, где опытный пивовар расскажет вам о том, как же варят пиво, какая рецептура используется и многое другое»
Расписание: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000 за человека
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«Вы посетите действующую пивоварню, где опытный пивовар расскажет, как же варят пиво и по какой рецептуре»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000 за человека
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
Увидеть крафтовое производство изнутри и попробовать 6 уникальных сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«В нашей крафтовой пивоварне вам предстоит совершить погружение в мир производства пива в сопровождении мастеров своего дела»
Расписание: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
35003 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
    Спасибо экскурсоводу Александру, лёгкий, интересный, хорошо осведомлённый. . Понравилось очень, экскурсия живая, интересная, понятная, необычная, прошла на одном дыхании. Действительно
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    все можно посмотреть, заглянуть. Дегустация отдельная песня. Десять сортов пива, порции щедрые, с комментариями, обязательно вернёмся в бар. Спасибо за настроение!

  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
    Экскурсия - классная! Очень нравится, когда люди что-то делают с душой и также об этом рассказывают. Гид провел нам обзорную
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    экскурсию по производству, очень неформально и легко - как мы и хотели:) Сразу уточнил, какие у нас есть вопросы, чтобы нам хотелось услышать. Рассказал о пиве, сортах, вкусах и т. д. На дегустации ребята тоже не пожалели напитка:) очень достойная дегустация! Десять сортов пива, Саша рассказывает про каждый из них. Мы отлично провели время, спасибо!

    Экскурсия - классная! Очень нравится, когда люди что-то делают с душой и также об этом рассказываютЭкскурсия - классная! Очень нравится, когда люди что-то делают с душой и также об этом рассказываютЭкскурсия - классная! Очень нравится, когда люди что-то делают с душой и также об этом рассказываютЭкскурсия - классная! Очень нравится, когда люди что-то делают с душой и также об этом рассказывают
  • Л
    Лена
    27 мая 2024
    Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
    Это мы хорошо сходили! Понравилось всё: доброжелательность гида, закулисье пивоварения, вкусы солода и ароматы хмеля, и, конечно, дегустация: 10 сортов, подробный рассказ о каждом и потрясающие вкусы. Всё было душевно, вкусно и классно. Однозначно рекомендую!
    Это мы хорошо сходили! Понравилось всё: доброжелательность гида, закулисье пивоварения, вкусы солода и ароматы хмеля, иЭто мы хорошо сходили! Понравилось всё: доброжелательность гида, закулисье пивоварения, вкусы солода и ароматы хмеля, иЭто мы хорошо сходили! Понравилось всё: доброжелательность гида, закулисье пивоварения, вкусы солода и ароматы хмеля, иЭто мы хорошо сходили! Понравилось всё: доброжелательность гида, закулисье пивоварения, вкусы солода и ароматы хмеля, и
  • С
    Смирнов
    22 мая 2024
    Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
    Интересная экскурсия с замечетелным гидом. Все понравилось. Поробывал много интересных сортов пива. Спасибо огромное вам
  • А
    Анна
    3 февраля 2024
    Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
    Под конец экскурсии хотелось присесть, но стульев было только 2 на всю группу
  • О
    Ольга
    27 января 2024
    Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
    Экскурсию ведёт технолог, знающий и любящий свое дело, даёт много информации по матчасти пивоварения - очень познавательно и увлекательно Помещение пивоварни
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    совсем небольшое, и тут начинаются минусы: группы большие, всем комфортно не разместиться, постоянно какое-то движение (подошёл - посмотрел - уступил место другим). Микрофон был очень слабый - уступаешь место кому-то рядом с объектом и экскурсоводом, и уже очень плохо слышишь рассказчика. Понятно, что помещение является производственным цехом, но к концу дегустации ноги уже подустали)

  • А
    Альбина
    18 ноября 2023
    Экскурсия на пивоварню с дегустацией
    Было очень супер
  • А
    Артём
    23 октября 2023
    Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
    Отличная экскурсия. Александр - настоящий фанат своего дела. Слушать его - одно удовольствие. И сорта для дегустации подобраны очень интересные и в хороших количествах. Обязательно рекомендую всем любителям пива!
  • М
    Максим
    1 сентября 2023
    Экскурсия на пивоварню с дегустацией
    Рекомендую всем! Общение с главным пивоваром,технологом! Рассказ о полном цикле изготовления пива. И самое главное беседа о жизни и о пиве с пробой 6 сортов прекрасного пива! Экскурсия просто сказка!
  • О
    Ольга
    7 августа 2023
    Экскурсия на пивоварню с дегустацией
    Отличная экскурсия, управляющий Александр рассказывал все доступным языком и отвечал на все вопросы. 2 с лишним часа пролетели в компании
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    Александра незаметно, очень открытый и жизнерадостный человек. Продегустировали 6 видов пива, дегустация прошла в игровой форма, в ходе дегустации Алессандр задавал вопросы, велась дискуссия на различные околопивные темы. В конце Александр подарил всем по баночке пива, что очень приятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пивоварни»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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