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экскурсию по производству, очень неформально и легко - как мы и хотели:) Сразу уточнил, какие у нас есть вопросы, чтобы нам хотелось услышать. Рассказал о пиве, сортах, вкусах и т. д. На дегустации ребята тоже не пожалели напитка:) очень достойная дегустация! Десять сортов пива, Саша рассказывает про каждый из них. Мы отлично провели время, спасибо!