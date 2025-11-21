Увидеть вживую, где варится пиво, налить самый свежий сорт прямо из танка, закатать сувенирную банку в этикетку своими руками и продегустировать линейку бестселлеров и редких эксклюзивов — приглашаем вас провести идеальный выходной день у нас в гостях.
Описание экскурсииУвидеть вживую, где варится пиво, налить самый свежий сорт прямо из танка, закатать сувенирную банку в этикетку своими руками и продегустировать линейку бестселлеров и редких эксклюзивов — приглашаем вас провести идеальный выходной день у нас в гостях. Важная информация: Экскурсия 18+. Экскурсия состоится при наборе группы от 10-х человек. Для бронирования места на экскурсию необходимо внести 100% предоплату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до места начала экскурсии и обратно
- Экскурсия с гидом и пивоваром
- Дегустация 7 сортов пива
- Оклеенная вручную гостем бутылка пива
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Московская (стартует трансфер)
Завершение: М. Московская (трансфер привозит обратно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Экскурсия 18+
- Экскурсия состоится при наборе группы от 10-х человек
- Для бронирования места на экскурсию необходимо внести 100% предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
