Эта экскурсия-фотосессия по территории больницы - для экстремалов и смельчаков, но при этом наверняка будет интересной и для туристов, так или иначе соприкасающихся с лечебным делом и медициной, а также - для тех, кто не боится заглянуть своим страхам в лицо. Вам предстоит окунуться в таинственную и темную энергетику самой загадочной Питерской больницы - клиники имени Боткина, где в 19 веке находились сотни и тысячи зараженных холерой людей. Вы узнаете историю 📖 создания клиники, с какой целью она была построена прямо в центре Петербурга, рядышком с Александро-Невской Лаврой. Я расскажу, как складывалась в различные эпохи судьба больницы, а также - как эта больница, прозванная в народе "Боткинские бараки" за внешний вид, еще с 1880х годов принимала на себя удары самых серьезнейших эпидемий, и впоследствии - даже войн, как здесь справлялись во время блокады. Какие известные горожане здесь начинали свою карьеру... И чем занимается клиника, когда угрозы эпидемии нет. В советскую эпоху и уже в наше время, больница переживала разные, и порой трудные для себя времена, но обзавелась, помимо инфекционных, и другими отделениями, например, неврологическим, кардиологией и многими иными, - ведь теперь это многопрофильный центр с разными направлениями, на клинической базе которого готовят и учат будущих профессоров и ученых, медиков, все учреждения нашего города, - но флер дурной славы по-прежнему остался за ней и по сей день. Конечно же, эпидемий холеры и чумы в Петербурге давно уже нет, но... Готовы ли вы посмотреть на место, над которым время все также не властно, место, где живут за кирпичной стеной зеки и ходячие почти мертвецы?

На территории больницы, где будет проводиться фотосъемка и экскурсия ⛳, расположено множество корпусов разных эпох, часть из них уже полузаброшена и закрыта, а по соседству расположены также тюремная больница "Крестов" и почти заброшенная электростанция с не менее странным пейзажем. А некоторые снимки, сделанные на этой территории, даже напоминают кадры из фильма "Звонок"... Добро пожаловать в царство ужасов и теней!