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Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге

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5 отзывов
Вера И.
Вера И. – Гид из Санкт-Петербурга
Одна из самых известных больниц Петербурга, Боткинская, за свое существование накопила множество тайн и легенд.

Чего тут только не случалось за почти 140 лет.

Гид расскажет вам о секретах исторических корпусов больницы.

Вы пройдете по старым сооружениям и поучаствуете фотосессии.

Фотограф сделает с вами отличные снимки, которые обязательно стоит поделиться в социальных сетях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге

Что вы увидите

  • территорию легендарной Боткинской больницы
  • история которой идет еще со времен бунта на Сенной 1830-х годов.
Эта экскурсия-фотосессия по территории больницы - для экстремалов и смельчаков, но при этом наверняка будет интересной и для туристов, так или иначе соприкасающихся с лечебным делом и медициной, а также - для тех, кто не боится заглянуть своим страхам в лицо. Вам предстоит окунуться в таинственную и темную энергетику самой загадочной Питерской больницы - клиники имени Боткина, где в 19 веке находились сотни и тысячи зараженных холерой людей. Вы узнаете историю 📖 создания клиники, с какой целью она была построена прямо в центре Петербурга, рядышком с Александро-Невской Лаврой. Я расскажу, как складывалась в различные эпохи судьба больницы, а также - как эта больница, прозванная в народе "Боткинские бараки" за внешний вид, еще с 1880х годов принимала на себя удары самых серьезнейших эпидемий, и впоследствии - даже войн, как здесь справлялись во время блокады. Какие известные горожане здесь начинали свою карьеру... И чем занимается клиника, когда угрозы эпидемии нет. В советскую эпоху и уже в наше время, больница переживала разные, и порой трудные для себя времена, но обзавелась, помимо инфекционных, и другими отделениями, например, неврологическим, кардиологией и многими иными, - ведь теперь это многопрофильный центр с разными направлениями, на клинической базе которого готовят и учат будущих профессоров и ученых, медиков, все учреждения нашего города, - но флер дурной славы по-прежнему остался за ней и по сей день. Конечно же, эпидемий холеры и чумы в Петербурге давно уже нет, но... Готовы ли вы посмотреть на место, над которым время все также не властно, место, где живут за кирпичной стеной зеки и ходячие почти мертвецы?
На территории больницы, где будет проводиться фотосъемка и экскурсия ⛳, расположено множество корпусов разных эпох, часть из них уже полузаброшена и закрыта, а по соседству расположены также тюремная больница "Крестов" и почти заброшенная электростанция с не менее странным пейзажем. А некоторые снимки, сделанные на этой территории, даже напоминают кадры из фильма "Звонок"... Добро пожаловать в царство ужасов и теней!
Что входит
  • Небольшая экскурсия на местности
  • Услуги гида-проводника
  • Фотосъемка час-полтора (в зависимости от условий на месте), строго в светлое время суток
Что не входит
  • Питание
  • Небольшая фотосессия в кафе после экскурсии, по желанию, за дополнительную плату в 700 рублей
Начало
🚩 ст. метро пл. Александра Невского-1, третья (зеленая) линия
Место завершения
🏁 ст. метро пл.Александра Невского-1
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вера И.
Вера И.
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5 отзывов оставили туристы

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