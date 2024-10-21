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Петербург насквозь пронизан отпечатками блокады. Мы пройдём по связанным с ней местам с сумкой почтальона, где лежат письма-треугольники. Такие же отправляли в военные годы. На каждом письме написан адрес, куда нам нужно попасть. Внутри — воспоминания людей, переживших блокаду. В финале прогулки, прочитав все письма, вы поймёте, что помогло людям выстоять в те тяжелые годы.