Петербург насквозь пронизан отпечатками блокады. Мы пройдём по связанным с ней местам с сумкой почтальона, где лежат письма-треугольники. Такие же отправляли в военные годы. На каждом письме написан адрес, куда нам нужно попасть. Внутри — воспоминания людей, переживших блокаду. В финале прогулки, прочитав все письма, вы поймёте, что помогло людям выстоять в те тяжелые годы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Следуя по адресам из писем-треугольников, вы увидите:
- Блокадный рупор
- Памятник блокадным кошкам
- Дом Радио
- Блокадную прорубь
- Дом начальника «Дороги жизни»
- Музей гигиены
- Театр оперетты
- Филармонию Шостаковича
Я расскажу, как они связаны с блокадой Ленинграда.
Организационные детали
Программа рассчитана на взрослых и детей 10+.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 35 туристов
Меня зовут Ольга. Проведение экскурсий — одно из моих любимых дел! Главное для меня как экскурсовода не только поделиться интересным материалом, но и порадовать людей новыми открытиями, взаимным общением. РаботаюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Станислав
21 окт 2024
Хотел бы поблагодарить Ольгу за отлично проведенную экскурсию. Информация была подана интересно, доступно. Замечательная идея с конвертами. Экскурсанты принимают непосредственное участие и это помогает более глубоко прочувствовать весь ужас Блокады. Мы были с детьми 10 лет и они были в восторге от проведенного мероприятия. Однозначно советую к посещению!!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ахматова и Петербург. Экскурсия с поэтом
Творчество, трагедии, любовь и быт великой поэтессы в главном городе ее жизни
Начало: У дома 17 по Тучковому переулку
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 600₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
Завтра в 08:00
7 ноя в 08:30
8 200₽ за всё до 4 чел.