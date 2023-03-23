Представьте: вы едете по Невскому проспекту на хромированном мотоцикле с полуторалитровым двигателем, а весь Невский смотрит на вас. Вы — за спиной байкера со стажем вождения не менее 10 лет. Вас прокатят по самым ярким местам города и помогут провести стильную фотосессию. А ещё расскажут о 32 сортах мрамора на фасадах Мраморного дворца и не только!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!

Что вы увидите

Дворцы масонов на Невском проспекте, «Чёрный квадрат» на Исаакиевской площади, Гром-камень Медного всадника, трёх сфинксов на Университетской набережной, ростры колонн Васильевского острова, бастионы Петропавловской крепости, лучшие виды города с Троицкого моста, 32 сорта мрамора на фасадах Мраморного дворца, позолоту на памятнике Суворову, уникальные фонари на Марсовом поле, Чижика-Пыжика, конные статуи на Аничковом мосту, Казанский собор, Дом Зингера и другие архитектурные памятники города.

Что вы узнаете

Историю перечисленных достопримечательностей, а также

Куда и как давно течёт Нева, и почему она так названа

Что такое Ингерманландия и где она находится

Кого повидали за свою жизнь петербургские сфинксы

Загадочные факты из биографии Павла I

Где водили слонов при разных императорах

Почему Невской проспект — кривой и что такое Старо-Невский проспект

Где изначально был центр Санкт-Петербурга

Что вы почувствуете

Эмоциональный подъём, хорошее настроение и прилив сил. Экскурсии на мотоцикле — это удивительный вид экскурсий, от которых не устаешь.

Организационные детали