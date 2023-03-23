Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!
Что вы увидите
Дворцы масонов на Невском проспекте, «Чёрный квадрат» на Исаакиевской площади, Гром-камень Медного всадника, трёх сфинксов на Университетской набережной, ростры колонн Васильевского острова, бастионы Петропавловской крепости, лучшие виды города с Троицкого моста, 32 сорта мрамора на фасадах Мраморного дворца, позолоту на памятнике Суворову, уникальные фонари на Марсовом поле, Чижика-Пыжика, конные статуи на Аничковом мосту, Казанский собор, Дом Зингера и другие архитектурные памятники города.
Что вы узнаете
Историю перечисленных достопримечательностей, а также
Куда и как давно течёт Нева, и почему она так названа
Что такое Ингерманландия и где она находится
Кого повидали за свою жизнь петербургские сфинксы
Загадочные факты из биографии Павла I
Где водили слонов при разных императорах
Почему Невской проспект — кривой и что такое Старо-Невский проспект
Где изначально был центр Санкт-Петербурга
Что вы почувствуете
Эмоциональный подъём, хорошее настроение и прилив сил. Экскурсии на мотоцикле — это удивительный вид экскурсий, от которых не устаешь.
Организационные детали
Ограничение веса участника — 110 кг, при этом если вес пассажира от 99 до 110 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%
Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
Мотоциклетный шлем выдаём
Место для сумок или небольших рюкзаков есть
Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-байкер из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 117 экскурсий для 136 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, Член Союза Архитекторов России. С 2008-ого года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы готовим много лет и доводим до идеала.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга