Легенды Питера. Байки от байкеров

Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столицы, которую вы точно запомните

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Представьте: вы едете по Невскому проспекту на хромированном мотоцикле с полуторалитровым двигателем, а весь Невский смотрит на вас. Вы — за спиной байкера со стажем вождения не менее 10 лет. Вас прокатят по самым ярким местам города и помогут провести стильную фотосессию. А ещё расскажут о 32 сортах мрамора на фасадах Мраморного дворца и не только!
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
Легенды Питера. Байки от байкеров
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!

Что вы увидите

Дворцы масонов на Невском проспекте, «Чёрный квадрат» на Исаакиевской площади, Гром-камень Медного всадника, трёх сфинксов на Университетской набережной, ростры колонн Васильевского острова, бастионы Петропавловской крепости, лучшие виды города с Троицкого моста, 32 сорта мрамора на фасадах Мраморного дворца, позолоту на памятнике Суворову, уникальные фонари на Марсовом поле, Чижика-Пыжика, конные статуи на Аничковом мосту, Казанский собор, Дом Зингера и другие архитектурные памятники города.

Что вы узнаете

  • Историю перечисленных достопримечательностей, а также
  • Куда и как давно течёт Нева, и почему она так названа
  • Что такое Ингерманландия и где она находится
  • Кого повидали за свою жизнь петербургские сфинксы
  • Загадочные факты из биографии Павла I
  • Где водили слонов при разных императорах
  • Почему Невской проспект — кривой и что такое Старо-Невский проспект
  • Где изначально был центр Санкт-Петербурга

Что вы почувствуете

Эмоциональный подъём, хорошее настроение и прилив сил. Экскурсии на мотоцикле — это удивительный вид экскурсий, от которых не устаешь.

Организационные детали

  • Ограничение веса участника — 110 кг, при этом если вес пассажира от 99 до 110 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
  • Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%
  • Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
  • Мотоциклетный шлем выдаём
  • Место для сумок или небольших рюкзаков есть
  • Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-байкер из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На мотоцикле
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Невский проспект
Популярные места
Для студентов
Мифы и легенды

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