Изучить работы великого живописца и узнать, почему он не любил светские встречи и новые фраки
До середины мая 2024 года в Русском музее выставляется собрание полотен гениального Василия Сурикова. Вы увидите картины мастера, которые впервые за 90 лет собрали вместе, и узнаете их историю.
Мы расскажем, почему художник, обретя популярность, оставался аскетом, как мама помогала ему писать картины и был ли он на самом деле суровым сибиряком.
Мы расскажем, почему художник, обретя популярность, оставался аскетом, как мама помогала ему писать картины и был ли он на самом деле суровым сибиряком.
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Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с любопытной биографией Сурикова и полюбуетесь его легендарными шедеврами — картинами «Взятие снежного городка», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы» и другими.
А мы расскажем:
- Какая картина была написана первой по приезде в Петербург и за какую картину Суриков получил золотую медаль
- Кто послужил прообразом к картинам «Посещение царевной женского монастыря» и «Благовещение»
- Какое полотно мастер написал после сильнейшего потрясения в своей жизни
- Почему художник выгнал из своего дома Льва Толстого
- Какую картину Сурикова купил Николай II
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты в музей нужно купить заранее для себя и для гида. Цена — 700 руб. /чел.
- Выставка временная — продлится до середины мая 2024 года
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в корпус Бенуа Русского музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5052 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съёмкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё не раз!
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