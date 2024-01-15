До середины мая 2024 года в Русском музее выставляется собрание полотен гениального Василия Сурикова. Вы увидите картины мастера, которые впервые за 90 лет собрали вместе, и узнаете их историю.



Мы расскажем, почему художник, обретя популярность, оставался аскетом, как мама помогала ему писать картины и был ли он на самом деле суровым сибиряком.