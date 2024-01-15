Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Изучить работы великого живописца и узнать, почему он не любил светские встречи и новые фраки

До середины мая 2024 года в Русском музее выставляется собрание полотен гениального Василия Сурикова. Вы увидите картины мастера, которые впервые за 90 лет собрали вместе, и узнаете их историю.

Мы расскажем, почему художник, обретя популярность, оставался аскетом, как мама помогала ему писать картины и был ли он на самом деле суровым сибиряком.
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Экскурсия по выставке шедевров Василия Сурикова в Русском музее
Ближайшие даты:
15
янв
17
янв
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
22
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с любопытной биографией Сурикова и полюбуетесь его легендарными шедеврами — картинами «Взятие снежного городка», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы» и другими.

А мы расскажем:

  • Какая картина была написана первой по приезде в Петербург и за какую картину Суриков получил золотую медаль
  • Кто послужил прообразом к картинам «Посещение царевной женского монастыря» и «Благовещение»
  • Какое полотно мастер написал после сильнейшего потрясения в своей жизни
  • Почему художник выгнал из своего дома Льва Толстого
  • Какую картину Сурикова купил Николай II

И многое другое!

Организационные детали

  • Билеты в музей нужно купить заранее для себя и для гида. Цена — 700 руб. /чел.
  • Выставка временная — продлится до середины мая 2024 года
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в корпус Бенуа Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковМузеиЛетниеРусский музейПопулярные местаВыставкиИскусство

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Индивидуальная
2 часа
127 отзывов
Русский музей: экскурсия по Михайловскому дворцу
Погрузитесь в мир русского искусства, открывая тайны знаменитых полотен и скульптур в компании опытного гида
на площади Искусств
17 янв
18 янв
19 янв
20 янв
от 4 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест
1.5 часа
29 отзывов
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
в Русском музее (Михайловский дворец)
Сегодня
17 янв
18 янв
19 янв
от 1 000 за человека
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
100 отзывов
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
Сегодня
17 янв
18 янв
19 янв
от 990 за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ