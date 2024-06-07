Искусство – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 180 экскурсий в категории «Искусство» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
1836 отзывов
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850 за билет
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
28 отзывов
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750 за билет
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Билеты
30 минут
2229 отзывов
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
9 июня в 13:30
500 за билет
Эрмитаж с нуля
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Билеты
3 часа
26 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100 за билет
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Музей Фаберже с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Групповая
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500 за человека
Эрмитаж. Знакомство
Индивидуальная
2 часа
135 отзывов
Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства
Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 11:00
14 июня в 13:00
4 500 за всё до 2 чел.
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
154 отзыва
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790 за билет
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
55 отзывов
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650 за билет
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Индивидуальная
2 часа
360 отзывов
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558 за всё до 6 чел.
С умом по Эрмитажу
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
С умом по Эрмитажу
Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида
Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
62755 334 за всё до 3 чел.
Шедевры Русского музея
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
Начало: На Площади искусств
10 июня в 17:00
19 июня в 14:00
7 500 за всё до 3 чел.
Мир Русского музея для детей
Индивидуальная
1.5 часа
135 отзывов
Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых
Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме
Начало: В Русском музее или по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200 за всё до 4 чел.
Интимный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950 за всё до 4 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290 за всё до 10 чел.
Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
Билеты
30 минут
174 отзыва
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500 за билет
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400 за всё до 5 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Эрмитаж с лицензированным гидом
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 2 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
371 отзыв
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 200 за всё до 4 чел.
Русский музей с гидом-психологом
Индивидуальная
1.5 часа
88 отзывов
Русский музей с гидом-психологом
Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
Начало: На площади Искусств
Завтра в 16:30
9 июня в 10:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Империя Фаберже
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
5 400 за всё до 5 чел.
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 2 чел.
Эрмитаж: шедевры и секреты
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Эрмитаж: шедевры и секреты
Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Эрмитаж
Завтра в 13:00
11 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Музей Фаберже: сага о ювелире
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге: погружение в мир ювелирного искусства
Познакомьтесь с жизнью и творчеством Карла Фаберже, посетив уникальную экскурсию в его музей. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Начало: У Аничкова моста
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
7 379 за всё до 2 чел.
Тайны шедевров Эрмитажа
Индивидуальная
2.5 часа
195 отзывов
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
11 июня в 12:00
13 июня в 15:00
6 780 за всё до 4 чел.
Эрмитаж вдоль и поперек
Индивидуальная
2 часа
259 отзывов
Эрмитаж вдоль и поперек
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
9 июня в 11:00
11 июня в 13:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сверкающий мир Фаберже
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых
Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров
Начало: Наб. Фонтанки,21
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900 за всё до 4 чел.
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)
Билеты
2 часа
22 отзыва
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500 за билет
Шереметевский дворец, или Погружение в 18 век
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Популярное предложение
Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века
Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах
Начало: Набережная Фонтанки, 34
Завтра в 16:00
19 июня в 14:00
5 400 за всё до 5 чел.
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Фотопрогулка
2 часа
43 отзыва
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899 за человека
Прогулка по петербургскому Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Прогулка по петербургскому Монмартру
Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства»
Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков...
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест
2.5 часа
15 отзывов
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800 за всё до 8 чел.
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 4 чел.
Залы Эрмитажа
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Залы Эрмитажа
Оценить уникальное убранство залов дворца и узнать историю создания интерьеров
Начало: На Дворцовой площади
21 июня в 11:00
26 июня в 11:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Искусство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
  2. Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
  3. Услуга по покупке билета в Эрмитаж
  4. Эрмитаж с нуля
  5. По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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