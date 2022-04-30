Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Путешествуя по главному зданию Русского музея, вы выясните, какие приемы помогли легендарному архитектору Карлу Росси создать магическое ощущение идеальных пропорций. Рассмотрите старинные интерьеры дворца. А главное, погрузитесь в ключевые этапы развития русской живописи от иконописи до современного искусства и откроете немало интересных фактов о художниках, их творческих процессах и идеях. Аудиоэкскурсия познакомит вас с 45 яркими шедеврами коллекции и поможет лучше понимать Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Рокотова и других признанных мастеров прошлого.
— древнейшая икона собрания «Архангел Гавриил» («Ангел Златые Власы»)
— первые шедевры светской живописи 18 века: портреты кисти Дмитрия Левицкого, Федора Рокотова
— полотна периода расцвета русской академической живописи: «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Девятый вал» Ивана Айвазовского
— галерея искусства второй половины 19 века с полотнами Василия Перова «Охотники на привале», Алексея Саврасова «Грачи прилетели», Ивана Шишкина «Корабельная роща»
— лучшие полотна Ильи Репина «Запорожцы», «Бурлаки на Волге» и многое другое