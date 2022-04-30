Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Путешествуя по главному зданию Русского музея, вы выясните, какие приемы помогли легендарному архитектору Карлу Росси создать магическое ощущение идеальных пропорций. Рассмотрите старинные интерьеры дворца. А главное, погрузитесь в ключевые этапы развития русской живописи от иконописи до современного искусства и откроете немало интересных фактов о художниках, их творческих процессах и идеях. Аудиоэкскурсия познакомит вас с 45 яркими шедеврами коллекции и поможет лучше понимать Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Рокотова и других признанных мастеров прошлого.

Маршрут

— древнейшая икона собрания «Архангел Гавриил» («Ангел Златые Власы»)

— первые шедевры светской живописи 18 века: портреты кисти Дмитрия Левицкого, Федора Рокотова

— полотна периода расцвета русской академической живописи: «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Девятый вал» Ивана Айвазовского

— галерея искусства второй половины 19 века с полотнами Василия Перова «Охотники на привале», Алексея Саврасова «Грачи прилетели», Ивана Шишкина «Корабельная роща»

— лучшие полотна Ильи Репина «Запорожцы», «Бурлаки на Волге» и многое другое

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно