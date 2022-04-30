Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия

Проследить главные вехи развития русской живописи в храме отечественного искусства

Мини-группа
Древние иконы и первые шедевры светской живописи 18 века, «Девятый вал» Айвазовского, «Грачи прилетели» Саврасова и лучшие полотна Репина.

Вы познакомитесь с жемчужинами крупнейшего в мире собрания национального искусства, научитесь понимать замыслы художников и осмотрите интерьеры, созданные по законам золотого сечения.

А вашим гидом выступит смартфон с заранее установленным приложением.
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествуя по главному зданию Русского музея, вы выясните, какие приемы помогли легендарному архитектору Карлу Росси создать магическое ощущение идеальных пропорций. Рассмотрите старинные интерьеры дворца. А главное, погрузитесь в ключевые этапы развития русской живописи от иконописи до современного искусства и откроете немало интересных фактов о художниках, их творческих процессах и идеях. Аудиоэкскурсия познакомит вас с 45 яркими шедеврами коллекции и поможет лучше понимать Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Рокотова и других признанных мастеров прошлого.

Маршрут

— древнейшая икона собрания «Архангел Гавриил» («Ангел Златые Власы»)
— первые шедевры светской живописи 18 века: портреты кисти Дмитрия Левицкого, Федора Рокотова
— полотна периода расцвета русской академической живописи: «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Девятый вал» Ивана Айвазовского
— галерея искусства второй половины 19 века с полотнами Василия Перова «Охотники на привале», Алексея Саврасова «Грачи прилетели», Ивана Шишкина «Корабельная роща»
— лучшие полотна Ильи Репина «Запорожцы», «Бурлаки на Волге» и многое другое

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Русский музей (Михайловский дворец)
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Михайловском сквере
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в четверг в 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в четверг в 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30

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