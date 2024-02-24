Приглашаем вас на экскурсию по действующей пивоварне, где опытный пивовар расскажет вам о том, как же варят пиво, какая рецептура используется и многое другое.
После экскурсии вы сможете продегустировать целых 10 вкуснейших сортов пива: от лагера в индивидуальном прочтении до необычного томатного пива, или сидра, который месяцами настаивался на свежесобранных грушах.
После экскурсии вы сможете продегустировать целых 10 вкуснейших сортов пива: от лагера в индивидуальном прочтении до необычного томатного пива, или сидра, который месяцами настаивался на свежесобранных грушах.
Ближайшие даты:
24
фев
фев
25
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мар
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даты
даты
Описание
В ходе экскурсии вы узнаете:
- действительно ли пиво влияет на набор лишнего веса;
- из чего на самом делают вишневое пиво;
- какая еда лучше всего подходит под каждый сорт пива;
- в течение какого времени пиво «живет» в открытой банке;
- правда ли, что в пиво добавляют спирт;
- шоколадное и томатное пиво: миф или реальность;
- три признака качественного пива;
- мифы про «пиво из порошка» и не только! На экскурсии будет интересно даже тем, кто абсолютно ничего не знает и не понимает в данном напитке. Уверяем, что вы откроете для себя пиво абсолютно по-новому. После данной экскурсии к нему невозможно остаться равнодушным, ведь экскурсию для вас проведут опытные мастера, горящие своим делом!
пятница, суббота, воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 30 минут экскурсии с настоящим пивоваром
- 1,5 часа дегустации (10 стаканов пива по 0.15 л.)
- Место начала и завершения?
- Финляндский проспект, 4А
- Когда и сколько длится?
- Когда: пятница, суббота, воскресенье в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Просим обратить внимание
- Что экскурсия строго 18+
- В соответствии с российским законодательством
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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