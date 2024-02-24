Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
5
1 отзыв
Приглашаем вас на экскурсию по действующей пивоварне, где опытный пивовар расскажет вам о том, как же варят пиво, какая рецептура используется и многое другое.

После экскурсии вы сможете продегустировать целых 10 вкуснейших сортов пива: от лагера в индивидуальном прочтении до необычного томатного пива, или сидра, который месяцами настаивался на свежесобранных грушах.
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
24
фев
25
фев
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мар
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даты

Описание

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • действительно ли пиво влияет на набор лишнего веса;
  • из чего на самом делают вишневое пиво;
  • какая еда лучше всего подходит под каждый сорт пива;
  • в течение какого времени пиво «живет» в открытой банке;
  • правда ли, что в пиво добавляют спирт;
  • шоколадное и томатное пиво: миф или реальность;
  • три признака качественного пива;
  • мифы про «пиво из порошка» и не только! На экскурсии будет интересно даже тем, кто абсолютно ничего не знает и не понимает в данном напитке. Уверяем, что вы откроете для себя пиво абсолютно по-новому. После данной экскурсии к нему невозможно остаться равнодушным, ведь экскурсию для вас проведут опытные мастера, горящие своим делом!

пятница, суббота, воскресенье в 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 30 минут экскурсии с настоящим пивоваром
  • 1,5 часа дегустации (10 стаканов пива по 0.15 л.)
Место начала и завершения?
Финляндский проспект, 4А
Когда и сколько длится?
Когда: пятница, суббота, воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Просим обратить внимание
  • Что экскурсия строго 18+
  • В соответствии с российским законодательством
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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