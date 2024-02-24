Приглашаем вас на экскурсию по действующей пивоварне, где опытный пивовар расскажет вам о том, как же варят пиво, какая рецептура используется и многое другое.



После экскурсии вы сможете продегустировать целых 10 вкуснейших сортов пива: от лагера в индивидуальном прочтении до необычного томатного пива, или сидра, который месяцами настаивался на свежесобранных грушах.