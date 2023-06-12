Ботанический сад — одно из самых красивых мест в городе, которое вы посетите с экскурсией по оранжерее. На выбор один из маршрутов: субтропический, тропический и водный. Вы полюбуетесь на растения Африки и Средиземноморья, Америки и Японии, джунглей. Увидите самую большую кувшинку, ее листья выдерживают до 50 кг. веса.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Ботанический сад — одно из самых красивых мест в городе, которое вы посетите с экскурсией по оранжерее.
На выбор один из маршрутов:
- Первый — субтропический. Вы увидите растения разных стран и континентов: Африки и Средиземноморья, Америки, Японии и Китая, Австралии и Новой Зеландии. Здесь же вы расположены коллекции цитрусов и камелий. Этот маршрут особенно привлекателен весной, во время цветение азалий.
- Второй — тропический. Здесь вы увидите коллекции папоротников, растений аридных районов, саванн, джунглей и тропиков. В 21 оранжерее круглый год можно наблюдать экспозицию цветущих орхидей. Маршрут разнообразен по ландшафтам и нравится детям.
- Третий — водный. Включает в себя осмотр Большой пальмовой, Мангровой и Викторной оранжерей с 13-ти метровым бассейном для выращивания Виктории амазонской.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- входные билеты,
- услуги аккредитованного экскурсовода,
- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы (по желанию).
В любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты
- Услуги аккредитованного экскурсовода
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Что не входит
- Личные расходы (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любое удобное для туриста место в черте городаЗавершение: Ботанический сад
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
- Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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