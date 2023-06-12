Экскурсия в Ботанический сад

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ботанический сад — одно из самых красивых мест в городе, которое вы посетите с экскурсией по оранжерее. На выбор один из маршрутов: субтропический, тропический и водный. Вы полюбуетесь на растения Африки и Средиземноморья, Америки и Японии, джунглей. Увидите самую большую кувшинку, ее листья выдерживают до 50 кг. веса.
Экскурсия в Ботанический сад
Экскурсия в Ботанический сад
Экскурсия в Ботанический сад
Экскурсия в Ботанический сад
Экскурсия в Ботанический сад
Ближайшие даты:
12
июн
13
июн
14
июн
15
июн
16
июн
17
июн
18
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Ботанический сад — одно из самых красивых мест в городе, которое вы посетите с экскурсией по оранжерее.

На выбор один из маршрутов:

  • Первый — субтропический. Вы увидите растения разных стран и континентов: Африки и Средиземноморья, Америки, Японии и Китая, Австралии и Новой Зеландии. Здесь же вы расположены коллекции цитрусов и камелий. Этот маршрут особенно привлекателен весной, во время цветение азалий.
  • Второй — тропический. Здесь вы увидите коллекции папоротников, растений аридных районов, саванн, джунглей и тропиков. В 21 оранжерее круглый год можно наблюдать экспозицию цветущих орхидей. Маршрут разнообразен по ландшафтам и нравится детям.
  • Третий — водный. Включает в себя осмотр Большой пальмовой, Мангровой и Викторной оранжерей с 13-ти метровым бассейном для выращивания Виктории амазонской.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • входные билеты,
  • услуги аккредитованного экскурсовода,
  • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы (по желанию).

В любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для туриста место в черте города
Завершение: Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
  • Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Билеты
Необычные
Популярные места
Цветы и сады

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
406 отзывов
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
близко к ст. метро «Адмиралтейская»
Завтра
12 июня
13 июня
14 июня
36003 240 за всё до 5 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
34 отзыва
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
у Каменноостровского моста
13 июня
17 июня
20 июня
24 июня
800 за человека
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
у входа в Летний сад
12 июня
14 июня
16 июня
17 июня
55004 950 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ