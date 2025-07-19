Индивидуальная
до 8 чел.
История и секреты петербуржских садов
Петербургские сады и скверы хранят множество тайн и историй. Прогулка по этим местам подарит вам незабываемые впечатления и душевный отдых
Начало: В Екатерининском саду
25 июл в 10:00
26 июл в 14:00
от 3800 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Летнему саду для всей семьи
Захватывающая экскурсия-квест для детей по Летнему саду. Узнайте о Петре I, разыграйте сценки, станьте археологами и ландшафтными дизайнерами
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 10:00
24 июл в 14:00
4400 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: У оранжереи Таврического сада
24 июл в 20:00
26 июл в 20:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
1 авг в 13:00
21 авг в 13:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 июля 2025Прекрасная экскурсия ❤️ Гид в себя влюбила. Все легко, интересно, с изюминкой. Очень рекомендую ❤️
- ААлександра18 июля 2025Для нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросы и водила нас по
- ННаталья18 июля 2025Замечательная прогулка по нескольким из самых красивых улиц и садов города! Множество интересных историй и фактов,при этом нет ни малейшего ощущения перегруза информацией. Советуем всем! Будем рады новым маршрутам от Ольги!
- ЛЛЕОНИД18 июля 2025Экскурсия была очень интересная, познавательная и очень понравилась детям. Экскурсовод смогла увлечь внимание детей интересными историями и фактами, а так же ролевой игрой по мотивам басни Крылова. Время пролетело очень быстро и было жаль расставаться. Большое спасибо!
- ААнастасия18 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Ольгой! Подача материала, контакт с детьми и взрослыми, интересные рассказы и задания. Были на квесте с
- ААлексей17 июля 2025Очень приятная и легкая экскурсия. Ольга замечательный гид. Послушать одно удовольствие. Два часа пролетают незаметно. Рекомендую, для хорошего настроения.
- ЛЛяйля20 февраля 2025Мероприятие очень интересное, душевное и в невероятно красивом месте💕 Был маленький нюанс с оплатой - пришлось оставшуюся сумму переводить. Но общего впечатления это не испортило. Артисты невероятно талантливые и харизматичные ❤️
- ИИрина20 октября 2024Прекрасный концерт, замечательная атмосфера.
- ССтанислав13 августа 2024Большое спасибо Аделине за отличные экскурсии по Летнему саду и Эрмитажу. Интересно было и детям и взрослым. Даже дождь, при посещении Летнего сада, не помешал получить прекрасные впечатления. Дети были очень довольны!!!
- ААнна11 августа 2024Всем понравилось, интересно, сами бы не так интересно не погуляли, однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ботанический сад»
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