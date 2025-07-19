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Экскурсии по Ботаническому саду в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Ботанический сад» в Санкт-Петербурге, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
История и секреты петербуржских садов
Пешая
2 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
История и секреты петербуржских садов
Петербургские сады и скверы хранят множество тайн и историй. Прогулка по этим местам подарит вам незабываемые впечатления и душевный отдых
Начало: В Екатерининском саду
25 июл в 10:00
26 июл в 14:00
от 3800 ₽ за всё до 8 чел.
Квест-прогулка для детей по Летнему саду
Пешая
1.5 часа
540 отзывов
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Летнему саду для всей семьи
Захватывающая экскурсия-квест для детей по Летнему саду. Узнайте о Петре I, разыграйте сценки, станьте археологами и ландшафтными дизайнерами
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 10:00
24 июл в 14:00
4400 ₽ за всё до 5 чел.
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
1.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: У оранжереи Таврического сада
24 июл в 20:00
26 июл в 20:00
3900 ₽ за человека
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
1 авг в 13:00
21 авг в 13:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    19 июля 2025
    История и секреты петербуржских садов
    Прекрасная экскурсия ❤️ Гид в себя влюбила. Все легко, интересно, с изюминкой. Очень рекомендую ❤️
  • А
    Александра
    18 июля 2025
    Квест-прогулка для детей по Летнему саду
    Для нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросы и водила нас по
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    карте сада. Ольга рассказывала об истории Летнего сада и самого Петербурга так, что было интересно и нам, и ребенку. В конце дочь получила приз и была рада, что ей удалось и побегать, и посмотреть и узнать что-то новое. Сама Елизавета как организатор и человек тоже очень приятная. Мы попали на наводнение и списывались и созванивались, чтобы перенести запланированную прогулку на более удачный день, поскольку Летний сад в итоге закрыли для посещения.

    Для нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросыДля нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросыДля нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросыДля нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросыДля нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросыДля нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросыДля нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросыДля нас квест проводила Ольга из команды Елизаветы. Дочь с удовольствием искала записки, отвечала на вопросы
  • Н
    Наталья
    18 июля 2025
    История и секреты петербуржских садов
    Замечательная прогулка по нескольким из самых красивых улиц и садов города! Множество интересных историй и фактов,при этом нет ни малейшего ощущения перегруза информацией. Советуем всем! Будем рады новым маршрутам от Ольги!
  • Л
    ЛЕОНИД
    18 июля 2025
    Квест-прогулка для детей по Летнему саду
    Экскурсия была очень интересная, познавательная и очень понравилась детям. Экскурсовод смогла увлечь внимание детей интересными историями и фактами, а так же ролевой игрой по мотивам басни Крылова. Время пролетело очень быстро и было жаль расставаться. Большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    18 июля 2025
    Квест-прогулка для детей по Летнему саду
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой! Подача материала, контакт с детьми и взрослыми, интересные рассказы и задания. Были на квесте с
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    детьми 7 и 12 лет и с бабушкой-преподавателем истории искусств, и мы все в восторге, большое вам спасибо! Было очень увлекательно, мы обязательно придем на другие ваши экскурсии-квесты!

  • А
    Алексей
    17 июля 2025
    История и секреты петербуржских садов
    Очень приятная и легкая экскурсия. Ольга замечательный гид. Послушать одно удовольствие. Два часа пролетают незаметно. Рекомендую, для хорошего настроения.
    Очень приятная и легкая экскурсия. Ольга замечательный гид. Послушать одно удовольствие. Два часа пролетают незаметно. Рекомендую
  • Л
    Ляйля
    20 февраля 2025
    Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
    Мероприятие очень интересное, душевное и в невероятно красивом месте💕 Был маленький нюанс с оплатой - пришлось оставшуюся сумму переводить. Но общего впечатления это не испортило. Артисты невероятно талантливые и харизматичные ❤️
  • И
    Ирина
    20 октября 2024
    Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
    Прекрасный концерт, замечательная атмосфера.
  • С
    Станислав
    13 августа 2024
    Летний сад - детям: познавательная прогулка
    Большое спасибо Аделине за отличные экскурсии по Летнему саду и Эрмитажу. Интересно было и детям и взрослым. Даже дождь, при посещении Летнего сада, не помешал получить прекрасные впечатления. Дети были очень довольны!!!
  • А
    Анна
    11 августа 2024
    Летний сад - детям: познавательная прогулка
    Всем понравилось, интересно, сами бы не так интересно не погуляли, однозначно рекомендуем!
    Всем понравилось, интересно, сами бы не так интересно не погуляли, однозначно рекомендуем!Всем понравилось, интересно, сами бы не так интересно не погуляли, однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ботанический сад»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. История и секреты петербуржских садов
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  4. Летний сад - детям: познавательная прогулка
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Эрмитаж
  4. Невский проспект
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ботанический сад" можно забронировать 4 экскурсии от 3800 до 5900. Туристы уже оставили гидам 652 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Ботанический сад», 652 ⭐ отзыва, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь