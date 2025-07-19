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карте сада. Ольга рассказывала об истории Летнего сада и самого Петербурга так, что было интересно и нам, и ребенку. В конце дочь получила приз и была рада, что ей удалось и побегать, и посмотреть и узнать что-то новое. Сама Елизавета как организатор и человек тоже очень приятная. Мы попали на наводнение и списывались и созванивались, чтобы перенести запланированную прогулку на более удачный день, поскольку Летний сад в итоге закрыли для посещения.