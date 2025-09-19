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60%
Групповая
до 20 чел.
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и панорамная крыша
Доходные дома изнутри, чёрные лестницы, проходные дворы-колодцы и вид с крыши на доминанты города
Начало: У метро Невский проспект
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽
2500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 11:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
21 авг в 11:00
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
от 6600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
Познакомиться с главными достопримечательностями и отыскать детали ушедших эпох
Начало: В районе метро Площадь Восстание
20 авг в 13:30
23 авг в 16:30
от 10 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А можно неклассическую?
Дружеская прогулка по самым питерским местам - дворам, парадным и террасе
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
21 авг в 12:00
22 авг в 12:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
Завтра в 10:30
20 авг в 14:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
26 авг в 14:00
27 авг в 10:00
от 3950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Васильевский остров для детей и их родителей
Познакомьтесь с историей и архитектурой Васильевского острова, играя в познавательные игры и исследуя достопримечательности с детьми
Начало: Возле Биржевой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайными тропами по центру Петербурга
Прогулка по скрытым местам Петербурга: базилика Святой Екатерины, площадь Искусств и легендарный арт-подвал Бродячая собака
Начало: В районе м. Невский проспект
22 авг в 11:00
23 авг в 11:00
от 3700 ₽ за всё до 4 чел.
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30%
Аудиогид
На теплоходе по Северным островам Санкт-Петербурга
Увидеть град Петров с воды - от знаковых дворцов до современных построек
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: в четверг и пятницу в 12:00, в субботу в 16:00
20 авг в 12:00
21 авг в 12:00
1295 ₽
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
Ваш лучший Петербург
Прогулка для мечтателей, готовых прислушаться к своим органам чувств и услышать голос города
22 авг в 12:00
23 авг в 12:00
от 5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Развод мостов от Петроградской стороны в мини-группе
Всё было великолепно
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Всего 2788 отзывов в Санкт-Петербурге в категории "Ботанический сад Петра Великого"
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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