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Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
««Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и с группой детей»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
«Наша прогулка пройдет по живописным аллеям Летнего сада, среди мраморных скульптур и фонтанов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«Манежные сады: город в деталях»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
«» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию»
10 июня в 12:00
13 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Тайны Летнего сада
Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох
Начало: У входа в Летний сад
«Я объясню, почему французские ландшафтники точно «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб»
9 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
«Сад как модель Мироздания Сад создавался как Модель Мироздания, которая восхищала на протяжении всего своего существования тех кто сюда попадал»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Начало: У входа в парк
«Я покажу Вам Верхний парк и Нижний сад»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Императорские резиденции - Павловск: дворцово-парковый ансамбль
История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
«Маршрут начинается у Летнего сада»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
«Оранжерея Таврического сада — историческое сооружение Петербурга, где вас ожидает множество экзотических растений: огромные пальмы, монстеры, фикусы»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Аудиогид
1 час
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду
Насладиться спокойствием среди деревьев и поговорить о прошлом, настоящем и будущем
Начало: на Сенатской площади
«Что общего у Александровского сада и Булонского леса и при чём тут лошади»
18 июня в 12:00
19 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
- ААйрат2 июня 2024Экскурсия понравилась, Ольга отличный гид. Было приятно походить в знойный день в тени прекрасных парков слушая интересные и познавательные рассказы.
- ААлександра2 июня 2024Дети 5 и 9 остались очень довольны.
- ААлександр1 июня 2024Интересно, познавательно и профессионально!!!
- ЕЕлена31 мая 2024Прекрасная экскурсия, дочери очень понравилось, было познавательно. Не просто изложение материала, а мы участвовали, думали, вспоминали. Спасибо Юлиана за отлично проведённое время.
- ЕЕлена30 мая 2024Очень интересно, душевно, приятно и информативно. Спасибо!
- ММарина26 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Анна! Я живу в Санкт- Петербурге, периодически посещаю пешеходные экскурсии. Эта экскурсия отличается от большинства других в
- ЕЕкатерина26 мая 2024Немного скучно. Мало информации, большие промежутки просто шли за экскурсоводом молча.
- ААнна24 мая 2024Всё было замечательно, спасибо Аделине! Нашему сыну 6.5 л. тоже очень понравилось. Мне, как не очень большому знатоку истории (стыдно, но факт) тоже хорошо пошёл "детский" формат изложение исторических событий моего любимого города!
- ТТатьяна17 мая 2024Было интересно, гид очень образована, хорошая грамотная речь! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Цветы и сады»
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