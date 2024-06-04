Цветы и сады – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Цветы и сады» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
««Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и с группой детей»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
«Наша прогулка пройдет по живописным аллеям Летнего сада, среди мраморных скульптур и фонтанов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«Манежные сады: город в деталях»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800 за человека
Летний сад - детям: познавательная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
«» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию»
10 июня в 12:00
13 июня в 13:00
6 500 за всё до 6 чел.
Тайны Летнего сада
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
57 отзывов
Тайны Летнего сада
Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох
Начало: У входа в Летний сад
«Я объясню, почему французские ландшафтники точно «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб»
9 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 000 за всё до 4 чел.
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
«Сад как модель Мироздания Сад создавался как Модель Мироздания, которая восхищала на протяжении всего своего существования тех кто сюда попадал»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Начало: У входа в парк
«Я покажу Вам Верхний парк и Нижний сад»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
6 200 за всё до 6 чел.
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950 за человека
Императорские резиденции - Павловск: дворцово-парковый ансамбль
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Императорские резиденции - Павловск: дворцово-парковый ансамбль
История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000 за всё до 2 чел.
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
«Маршрут начинается у Летнего сада»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800 за человека
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
«Оранжерея Таврического сада — историческое сооружение Петербурга, где вас ожидает множество экзотических растений: огромные пальмы, монстеры, фикусы»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900 за человека
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду
Насладиться спокойствием среди деревьев и поговорить о прошлом, настоящем и будущем
Начало: на Сенатской площади
«Что общего у Александровского сада и Булонского леса и при чём тут лошади»
18 июня в 12:00
19 июня в 12:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
    Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
  • А
    Айрат
    2 июня 2024
    История и секреты петербуржских садов
    Экскурсия понравилась, Ольга отличный гид. Было приятно походить в знойный день в тени прекрасных парков слушая интересные и познавательные рассказы.
  • А
    Александра
    2 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
    Дети 5 и 9 остались очень довольны.
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
    Интересно, познавательно и профессионально!!!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
    Прекрасная экскурсия, дочери очень понравилось, было познавательно. Не просто изложение материала, а мы участвовали, думали, вспоминали. Спасибо Юлиана за отлично проведённое время.
    Прекрасная экскурсия, дочери очень понравилось, было познавательно. Не просто изложение материала, а мы участвовали, думали, вспоминали
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    История и секреты петербуржских садов
    Очень интересно, душевно, приятно и информативно. Спасибо!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Анна! Я живу в Санкт- Петербурге, периодически посещаю пешеходные экскурсии. Эта экскурсия отличается от большинства других в
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    лучшую сторону. Интересно, насыщенно, с позитивным настроением и любовью к истории. Экскурсия продлилась даже немного больше заявленного времени, мне показалось что Анна постаралась вместить максимальное количество информации в отведенное время. Много нового узнала о знакомом месте. Я уже посоветовала друзьям и сыну с гостями эту экскурсию. Большое спасибо Анна!

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
    Немного скучно. Мало информации, большие промежутки просто шли за экскурсоводом молча.
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Летний сад - детям: познавательная прогулка
    Всё было замечательно, спасибо Аделине! Нашему сыну 6.5 л. тоже очень понравилось. Мне, как не очень большому знатоку истории (стыдно, но факт) тоже хорошо пошёл "детский" формат изложение исторических событий моего любимого города!
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
    Было интересно, гид очень образована, хорошая грамотная речь! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Цветы и сады»

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