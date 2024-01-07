Пешеходная. Внимание! Во время экскурсии фото и видео съёмка запрещены!
Описание
Приглашаем вас на удивительную экскурсия в 100-летний и единственный буддийский храм Дацан в сердце Петербурга.
Программа
- Интересные факты о буддизме;
- Информацию как правильно строить храм;
- Значение символов архитектуры храма;
- Легенда возникновения Будды;
- Отличие тибетсткого буддизма от буддизма Мьянмы;
- Культура и традиции буддизма.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 16:30Экскурсия длится около 45 минутБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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