Экскурсия в Дацан

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Пешеходная. Внимание! Во время экскурсии фото и видео съёмка запрещены!
Экскурсия в Дацан
Экскурсия в Дацан
Экскурсия в Дацан
Экскурсия в Дацан
Экскурсия в Дацан

Описание

Приглашаем вас на удивительную экскурсия в 100-летний и единственный буддийский храм Дацан в сердце Петербурга.

Программа

  • Интересные факты о буддизме;
  • Информацию как правильно строить храм;
  • Значение символов архитектуры храма;
  • Легенда возникновения Будды;
  • Отличие тибетсткого буддизма от буддизма Мьянмы;
  • Культура и традиции буддизма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеМонастыри, церкви, храмыСвятые местаИстория и культура

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану
Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
Завтра
8 янв
9 янв
11 янв
4 420 за всё до 5 чел.
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Групповая
30 минут
8 отзывов
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Познакомиться с поразительной историей самого северного буддийского храма в мире
в районе СТ.М. Старая деревня
Сегодня
28 янв
18 фев
25 фев
550 за человека
Индивидуальная экскурсия «Город четырех религий» на минивене
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Город четырех религий» на минивене
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
от 8 490 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ