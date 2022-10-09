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Здесь можно встретить помимо православных храмов, католические, лютеранские, синагогу, мечеть, буддийский Дацан. Великий Петр l задумывал город как мировой центр. В читать дальше уменьшить те времена, закрытая, малоразвитая Россия кардинально отличалась от Европы тех лет. Посетив западные страны, император загорелся идеей изменить закостенелые взгляды народа. Великий град должен был объединять вероисповедания четырех основных религий мира. Экскурсия познакомит с интересными фактами и особенностями веры разных народов.Здесь можно встретить помимо православных храмов, католические, лютеранские, синагогу, мечеть, буддийский Дацан. Великий Петр l задумывал город как мировой центр. В 3.6 7 отзывов

Go2Spb Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 200 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3.6 7 отзывов 3 часа 1-7 человек На автомобиле, микроавтобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вера едина Как может в одном пространстве гармонично существовать иудаизм, христианство, ислам и буддизм? Абсолютно возможно! Культурная столица России является прямым тому доказательством. В храмах ведется чтение молитв на разных языках. Туристы и гости города впечатляются красотами местных строений. Ну а наше с вами путешествие начинается прямо от порога вашего дома или гостиницы. Водитель на современном автобусе малой вместимости приедет в назначенное время. Погрузившись в комфортабельные кресла, вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу. Под рассказ сопровождающего гида, сможете проехать по городу и посетить храмы. Базилика Святой Екатерины Александрийской Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу, открывается посещением католического храма — одного из старейших в России. Приход святой Екатерины Александрийской основан в начале 18 века. Однако церковь здесь появилась почти 7 десятилетий спустя. Освещение произошло при Екатерине ll. Здесь был похоронен польский властитель Станислав Август, отпет Монферран – главный архитектор Исаакиевского собора. Во время революции 1917 года настоятель храма был расстрелян. До 38-го года XX века здесь проводили службы французские священники. Затем храм закрыли, во время войны внутренне убранство было разграблено. Помещение использовалось как склад. В 1977 году началась реконструкция, однако случившийся пожар в 1984 году уничтожил работу реставраторов и сохранившиеся да тех лет скульптуры. Только в начале ХХI столетия основная часть храма была восстановлена. А в 2013 года ей был присвоен статус малой базилики. Большая хоральная синагога Здание относится к конфессии иудаизма. Не многочисленная в масштабах города еврейская община насчитывала в середине века порядка 10 тысяч человек. Места для молитв были разбросаны по всему городу. Однако в 1883 году при помощи меценатов началось строительство здания новой синагоги. На протяжении 10 лет велись строительные работы. В 1991 году была открыта школа при храме. Красивое здание является представителем мавританского стиля. Уникальностью строения является невероятная акустика. Шепот в одной части зала можно услышать на расстоянии 10 метров. Авторская экскурсия по Питеру позволит увидеть этот прекрасный храм. Соборная мечеть Главная мечеть Российской империи расположена именно в Санкт-Петербурге. Инициаторами строительства являлись военнослужащие, которые в конце 18 века подали прошение о необходимости в молитвенном доме. Однако прошение не было удовлетворено. К необходимости строительства вернулись спустя почти век. Начинается сбор пожертвований, проект утверждается. Сбор средств продолжился и в 1909 году начинается строительство. 11 лет длилась внешняя и внутренняя отделка помещений. Высота минаретов составляет 48 метров, вместимость мечети 5000 человек. Чтобы ощутить ее величие, здесь нужно побывать. Обязательное условие – при входе снимается обувь, для женщин – на голове платок и отсутствие яркой косметики. Буддийский дацан Дацан – это монастырь. Основан в 1909 году. Это один из самых дорогих буддийских храмов в Европейской части континента. Строительство продолжалось в течение 6 лет. Стены возводились из колотого гранита. Яркие краски, позолота, витражи потребовали значительных вложений. Из-за отсутствия средств в 1916 году храм перестает функционировать. Во время революционных событий он был разграблен. Затем несколько раз начинал работать и вновь закрывался по причине арестов и необоснованных подозрений. Здание принадлежало спортивной организации, во время войны здесь была установлена радиостанция. И только в 1990 году дацан передали Центральному духовному управлению буддистов. И это далеко не все объекты посещения во время Авторской экскурсии по Санкт-Петербургу с нашей компанией. Участники получат истинное духовное просветление и невероятную энергетику.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Базилика Святой Екатерины Александрийской

Большая хоральная синагога

Соборная мечеть

Буддийский дацан и многое другое Что включено Транспорт

Услуги гида и водителя Что не входит в цену Билеты в парки, дворцы Место начала и завершения? Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.