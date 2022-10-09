Экскурсия познакомит с интересными фактами и особенностями веры разных народов.
Здесь можно встретить помимо православных храмов, католические, лютеранские, синагогу, мечеть, буддийский Дацан. Великий Петр l задумывал город как мировой центр. В
Здесь можно встретить помимо православных храмов, католические, лютеранские, синагогу, мечеть, буддийский Дацан. Великий Петр l задумывал город как мировой центр. В
Описание экскурсииВера едина Как может в одном пространстве гармонично существовать иудаизм, христианство, ислам и буддизм? Абсолютно возможно! Культурная столица России является прямым тому доказательством. В храмах ведется чтение молитв на разных языках. Туристы и гости города впечатляются красотами местных строений. Ну а наше с вами путешествие начинается прямо от порога вашего дома или гостиницы. Водитель на современном автобусе малой вместимости приедет в назначенное время. Погрузившись в комфортабельные кресла, вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу. Под рассказ сопровождающего гида, сможете проехать по городу и посетить храмы. Базилика Святой Екатерины Александрийской Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу, открывается посещением католического храма — одного из старейших в России. Приход святой Екатерины Александрийской основан в начале 18 века. Однако церковь здесь появилась почти 7 десятилетий спустя. Освещение произошло при Екатерине ll. Здесь был похоронен польский властитель Станислав Август, отпет Монферран – главный архитектор Исаакиевского собора. Во время революции 1917 года настоятель храма был расстрелян. До 38-го года XX века здесь проводили службы французские священники. Затем храм закрыли, во время войны внутренне убранство было разграблено. Помещение использовалось как склад. В 1977 году началась реконструкция, однако случившийся пожар в 1984 году уничтожил работу реставраторов и сохранившиеся да тех лет скульптуры. Только в начале ХХI столетия основная часть храма была восстановлена. А в 2013 года ей был присвоен статус малой базилики. Большая хоральная синагога Здание относится к конфессии иудаизма. Не многочисленная в масштабах города еврейская община насчитывала в середине века порядка 10 тысяч человек. Места для молитв были разбросаны по всему городу. Однако в 1883 году при помощи меценатов началось строительство здания новой синагоги. На протяжении 10 лет велись строительные работы. В 1991 году была открыта школа при храме. Красивое здание является представителем мавританского стиля. Уникальностью строения является невероятная акустика. Шепот в одной части зала можно услышать на расстоянии 10 метров. Авторская экскурсия по Питеру позволит увидеть этот прекрасный храм. Соборная мечеть Главная мечеть Российской империи расположена именно в Санкт-Петербурге. Инициаторами строительства являлись военнослужащие, которые в конце 18 века подали прошение о необходимости в молитвенном доме. Однако прошение не было удовлетворено. К необходимости строительства вернулись спустя почти век. Начинается сбор пожертвований, проект утверждается. Сбор средств продолжился и в 1909 году начинается строительство. 11 лет длилась внешняя и внутренняя отделка помещений. Высота минаретов составляет 48 метров, вместимость мечети 5000 человек. Чтобы ощутить ее величие, здесь нужно побывать. Обязательное условие – при входе снимается обувь, для женщин – на голове платок и отсутствие яркой косметики. Буддийский дацан Дацан – это монастырь. Основан в 1909 году. Это один из самых дорогих буддийских храмов в Европейской части континента. Строительство продолжалось в течение 6 лет. Стены возводились из колотого гранита. Яркие краски, позолота, витражи потребовали значительных вложений. Из-за отсутствия средств в 1916 году храм перестает функционировать. Во время революционных событий он был разграблен. Затем несколько раз начинал работать и вновь закрывался по причине арестов и необоснованных подозрений. Здание принадлежало спортивной организации, во время войны здесь была установлена радиостанция. И только в 1990 году дацан передали Центральному духовному управлению буддистов. И это далеко не все объекты посещения во время Авторской экскурсии по Санкт-Петербургу с нашей компанией. Участники получат истинное духовное просветление и невероятную энергетику.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святой Екатерины Александрийской
- Большая хоральная синагога
- Соборная мечеть
- Буддийский дацан и многое другое
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида и водителя
Что не входит в цену
- Билеты в парки, дворцы
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень интересная экскурсия, легко, информативно, не принуждённо. Были компанией из 4 человек. Комфортный минивэн. Экскурсовод интуитивно подстраивается под гостей.
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С
Очень интересная экскурсия, легко, информативно, не принуждённо. Были компанией из 4 человек. Комфортный минивэн. Экскурсовод интуитивно подстраивается под гостей.
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О
Отлично организована экскурсия, спасибо водителю и экскурсоводу! Все вовремя, без суеты, интересно! Спасибо большое!
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О
Отлично организована экскурсия, спасибо водителю и экскурсоводу! Все вовремя, без суеты, интересно! Спасибо большое!
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Е
Экскурсия не оправдала ожидания. Было обещано, что мы сможем посетить и мечеть, и синагогу, увидим буддийский храм, а в результате постояли рядом с синагогой и мечетью, до буддийского храма нас
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Е
Это была обзорная экскурсия по городу. Не посетили ни одного храма и экскурсовод про них не рассказывала. И экскурсовод делала много фактических и стилистических ошибок в рассказе. Например сказала, что Александр Невский много сделал для Санкт-Петербурга.
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