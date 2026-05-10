Дацан Гунзэчойнэй

Петербургскому дацану больше века — его построили ещё при Николае II. Великолепная гранитная отделка сделала его одним из самых дорогих буддийских храмов в Европе. Эскизы для интерьеров и витражи создавал
Описание экскурсии
Программа длится полчаса. За это время на примере постройки вам расскажут о традициях возведения дацанов и канонах тибетской архитектуры. Вы узнаете, почему храм построили именно в этой части города. А также услышите об известных личностях, связанных с историей сооружения. Посетите основной зал, рассмотрите его архитектурные детали и выясните, какие из них старинные, а какие — более новые или восстановленные. И конечно, будут интересные факты о культуре и традициях буддизма.
Организационные детали
- 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это связано с особенностями бронирования экскурсий по дацану
- При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
- Дополнительные расходы не потребуются
- Экскурсию для вас проведёт служитель храма
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|700 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
|Школьники
|750 ₽
|Студенты
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Старая деревня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 808 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю! Даже лучше чем я ожидал. Отдельное спасибо ламе Антону (да, и такое бывает) за отличный рассказ и исчерпывающие ответы на вопросы по истории религии, основам буддизма и особенностям церемониала.
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Р
Всё отлично. Давно увлекался буддизмом. Эта экскурсия открыла мне двери в мир этого великого учения.
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Д
Экскурсия очень понравилась.
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Т
Сам храм понравился. Экскурсовода мы толком не видели. Лекцию по религии Буддизм провёл служитель храма. Время не очень удачное. Много людей пришли на службу и поломники приехали. Толком храм не рассмотрели.
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Т
Весной, когда я и моя внучка, ходили на выставку тюльпанов, в парк, проходя мимо Дацана, нас впечатлило необычное здание, большое количество флашков, и нам захотелось узнать, что это такое? Не
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Е
Экскурсия очень хорошая и интересная сама по себе, но неудачно заявлен хронометраж. На сайте при бронировании было написано 30 минут, когда мы пришли, организатор сказала, что экскурсия продлится 40-45 минут.
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