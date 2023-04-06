Дацан Гунзэчойнэй

Познакомиться с поразительной историей самого северного буддийского храма в мире
Петербургскому дацану больше века — его построили ещё при Николае II. Великолепная гранитная отделка сделала его одним из самых дорогих буддийских храмов в Европе. Эскизы для интерьеров и витражи создавал сам Николай Рерих. А статую Будды подарил король Сиама. В сложные времена в стенах обители работала военная радиостанция, а позже зоологическая лаборатория.
Подробнее об удивительной судьбе и архитектуре буддийской святыни вы узнаете на экскурсии со служителем храма.
Подробнее об удивительной судьбе и архитектуре буддийской святыни вы узнаете на экскурсии со служителем храма.
Ближайшие даты:
9
апр
апр
23
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Программа длится полчаса. За это время на примере постройки вам расскажут о традициях возведения дацанов и канонах тибетской архитектуры. Вы узнаете, почему храм построили именно в этой части города. А также услышите об известных личностях, связанных с историей сооружения. Посетите основной зал, рассмотрите его архитектурные детали и выясните, какие из них старинные, а какие — более новые или восстановленные. И конечно, будут интересные факты о культуре и традициях буддизма.
Организационные детали
- Дополнительные расходы не потребуются
- Экскурсию для вас проведёт служитель храма
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Старая деревня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!
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