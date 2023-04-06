Дацан Гунзэчойнэй

Петербургскому дацану больше века — его построили ещё при Николае II. Великолепная гранитная отделка сделала его одним из самых дорогих буддийских храмов в Европе. Эскизы для интерьеров и витражи создавал сам Николай Рерих. А статую Будды подарил король Сиама. В сложные времена в стенах обители работала военная радиостанция, а позже зоологическая лаборатория. Подробнее об удивительной судьбе и архитектуре буддийской святыни вы узнаете на экскурсии со служителем храма.

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Описание

Что вас ожидает

Программа длится полчаса. За это время на примере постройки вам расскажут о традициях возведения дацанов и канонах тибетской архитектуры. Вы узнаете, почему храм построили именно в этой части города. А также услышите об известных личностях, связанных с историей сооружения. Посетите основной зал, рассмотрите его архитектурные детали и выясните, какие из них старинные, а какие — более новые или восстановленные. И конечно, будут интересные факты о культуре и традициях буддизма.

Организационные детали