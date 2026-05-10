Дацан Гунзэчойнэй

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В итоге нам пришлось уйти через 40 минут после начала, не дослушав, поскольку у нас уже поджимало время до поезда. С удовольствием бы остались и дослушали до конца. Поэтому на будущее большая просьба более точно указывать продолжительность экскурсий на сайте. Несмотря на то, что у нас был заложен небольшой запас по времени, мы не смогли в него уложиться, так как экскурсия реально длилась не менее часа 🥲