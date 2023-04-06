Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой

Познакомиться с поразительной историей самого северного буддийского храма в мире

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Ответы на вопросы
Петербургскому дацану больше века — его построили ещё при Николае II. Великолепная гранитная отделка сделала его одним из самых дорогих буддийских храмов в Европе. Эскизы для интерьеров и витражи создавал сам Николай Рерих. А статую Будды подарил король Сиама. В сложные времена в стенах обители работала военная радиостанция, а позже зоологическая лаборатория.

Подробнее об удивительной судьбе и архитектуре буддийской святыни вы узнаете на экскурсии со служителем храма.
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Ближайшие даты:
9
апр
23
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа длится полчаса. За это время на примере постройки вам расскажут о традициях возведения дацанов и канонах тибетской архитектуры. Вы узнаете, почему храм построили именно в этой части города. А также услышите об известных личностях, связанных с историей сооружения. Посетите основной зал, рассмотрите его архитектурные детали и выясните, какие из них старинные, а какие — более новые или восстановленные. И конечно, будут интересные факты о культуре и традициях буддизма.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не потребуются
  • Экскурсию для вас проведёт служитель храма

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Старая деревня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дацан Гунзэчойнэй
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