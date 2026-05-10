Мои заказы

Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой

Познакомиться с поразительной историей самого северного буддийского храма в мире
Петербургскому дацану больше века — его построили ещё при Николае II. Великолепная гранитная отделка сделала его одним из самых дорогих буддийских храмов в Европе. Эскизы для интерьеров и витражи создавал
читать дальшеуменьшить

сам Николай Рерих. А статую Будды подарил король Сиама. В сложные времена в стенах обители работала военная радиостанция, а позже зоологическая лаборатория.

Подробнее об удивительной судьбе и архитектуре буддийской святыни вы узнаете на экскурсии со служителем храма.

Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой
Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой

Описание экскурсии

Программа длится полчаса. За это время на примере постройки вам расскажут о традициях возведения дацанов и канонах тибетской архитектуры. Вы узнаете, почему храм построили именно в этой части города. А также услышите об известных личностях, связанных с историей сооружения. Посетите основной зал, рассмотрите его архитектурные детали и выясните, какие из них старинные, а какие — более новые или восстановленные. И конечно, будут интересные факты о культуре и традициях буддизма.

Организационные детали

  • 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это связано с особенностями бронирования экскурсий по дацану
  • При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
  • Дополнительные расходы не потребуются
  • Экскурсию для вас проведёт служитель храма

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Дети до 12 лет700 ₽
Пенсионеры900 ₽
Школьники750 ₽
Студенты900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Старая деревня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 808 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Михаил
Благодарю! Даже лучше чем я ожидал. Отдельное спасибо ламе Антону (да, и такое бывает) за отличный рассказ и исчерпывающие ответы на вопросы по истории религии, основам буддизма и особенностям церемониала.
читать дальшеуменьшить

Экскурсия заместо обещанного часа продолжалось полтора, но недовольных я не заметил. И еще, прихватите с собой мелочь и конфеты, если захотите сделать подношение. Духи буддизма карточки не принимают и СБП не пользуются!

Вам был полезен этот отзыв?
Р
Всё отлично. Давно увлекался буддизмом. Эта экскурсия открыла мне двери в мир этого великого учения.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия очень понравилась.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Сам храм понравился. Экскурсовода мы толком не видели. Лекцию по религии Буддизм провёл служитель храма. Время не очень удачное. Много людей пришли на службу и поломники приехали. Толком храм не рассмотрели.
Сам храм понравился. Экскурсовода мы толком не видели. Лекцию по религии Буддизм провёл служитель храма. Время
Сам храм понравился. Экскурсовода мы толком не видели. Лекцию по религии Буддизм провёл служитель храма. Время
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Весной, когда я и моя внучка, ходили на выставку тюльпанов, в парк, проходя мимо Дацана, нас впечатлило необычное здание, большое количество флашков, и нам захотелось узнать, что это такое? Не
читать дальшеуменьшить

из интернета, а узнать из уст людей, которые знают, что это такое.
Просматривая различные экскурсии, по городу Санкт-Петербургу, мы наткнулись на объявлении экскурсии по Дацану и решили записаться.
Наше впечатление: 1) Необычное впечатляющее здание для нашего города со своим садиком;
2) Экскурсовод Александр, провел интересную, познавательную получасовую экскурсию для довольно большого количества людей. Мы узнали много о буддизме, значения символов.

Спасибо большое за организацию данной экскурсии!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень хорошая и интересная сама по себе, но неудачно заявлен хронометраж. На сайте при бронировании было написано 30 минут, когда мы пришли, организатор сказала, что экскурсия продлится 40-45 минут.
читать дальшеуменьшить

В итоге нам пришлось уйти через 40 минут после начала, не дослушав, поскольку у нас уже поджимало время до поезда. С удовольствием бы остались и дослушали до конца. Поэтому на будущее большая просьба более точно указывать продолжительность экскурсий на сайте. Несмотря на то, что у нас был заложен небольшой запас по времени, мы не смогли в него уложиться, так как экскурсия реально длилась не менее часа 🥲

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Дацан Гунзэчойнэй - экскурсия с ламой»

Петербург - отдельный мир
На машине
На микроавтобусе
3 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
20 авг в 14:30
21 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 6 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Прогуляться по Нижнему парку, отыскать Адама и Еву и раскрыть секрет Петра I
Начало: У восточного входа в парк
Завтра в 15:30
11 авг в 10:30
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
3 храма в 1 день - на автомобиле с лицензированным гидом
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 храма в 1 день - на автомобиле с лицензированным гидом
Увидеть уникальные храмы Петербурга и поговорить не о религии, а о красоте
Начало: У Исаакиевского собора
13 авг в 11:00
14 авг в 13:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: На Садовой улице
Завтра в 13:30
11 авг в 13:30
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1000 ₽ за человека