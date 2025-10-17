Приглашаем вас на экскурсию в петербургский дацан, где вы познакомитесь с традициями и культурой буддизма, погрузитесь в атмосферу духовного спокойствия и умиротворения, а также узнаете о жизни лам, истории храма и его значении для петербургской буддийской общины.
Описание экскурсииКультура буддизма в Северной столице Дацан Гунзэчойнэй — петербургский буддийский храм, памятник архитектуры федерального значения. Название является аббревиатурой имени, которое храм получил при освящении в 1991 году и в переводе означает «Источник Святого Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника». На нашей экскурсии вы погрузитесь в мир буддийской культуры и духовности. Экскурсия в дацан позволит вам познакомиться с традициями, архитектурой и философией буддизма, увидеть уникальные артефакты и ощутить атмосферу умиротворения. Узнайте о жизни лам, истории храма и его значении для петербургской буддийской общины.
По воскресеньям в 16:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Приморский пр. 110
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 16:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 окт 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Много информации и самом Доцане и о обсновных постулатах буддизма в очень доступной форме. Особенно интересна архетикутура и убранство храма по сравнению с тайскими храмами.
В
Виктория
11 авг 2025
Увидели очень красивую территорию храма, уютный дворик, где горели благовония. Позже Лама Антон рассказал нам об истории зарождения буддизма и началась экскурсия по храму. Внутри все очень красиво, мы успели даже попасть на окончание службы, жалко только, что внутри нельзя снимать, но это понять можно. Нам очень понравилась экскурсия, спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
Индивидуальная экскурсия в Дацан Гунзэчойнэй - уникальная возможность погрузиться в мир буддизма и узнать о его традициях в Санкт-Петербурге
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
20 ноя в 11:30
21 ноя в 11:30
4420 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три площади петербургских
Увлекательная экскурсия по трём главным площадям Санкт-Петербурга. Узнайте о революциях, котах Эрмитажа и многом другом в историческом центре города
Начало: СТ.М. Адмиралтейская
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 5970 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Расписание: По средам и субботам.
15 ноя в 14:00
16 ноя в 15:30
3000 ₽ за человека