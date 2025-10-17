Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на экскурсию в петербургский дацан, где вы познакомитесь с традициями и культурой буддизма, погрузитесь в атмосферу духовного спокойствия и умиротворения, а также узнаете о жизни лам, истории храма и его значении для петербургской буддийской общины. 5 2 отзыва

Описание экскурсии Культура буддизма в Северной столице Дацан Гунзэчойнэй — петербургский буддийский храм, памятник архитектуры федерального значения. Название является аббревиатурой имени, которое храм получил при освящении в 1991 году и в переводе означает «Источник Святого Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника». На нашей экскурсии вы погрузитесь в мир буддийской культуры и духовности. Экскурсия в дацан позволит вам познакомиться с традициями, архитектурой и философией буддизма, увидеть уникальные артефакты и ощутить атмосферу умиротворения. Узнайте о жизни лам, истории храма и его значении для петербургской буддийской общины.

Место начала и завершения? Приморский пр. 110 Когда и сколько длится? Когда: По воскресеньям в 16:00. Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.