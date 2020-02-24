15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Узнаете о людях, живущих в Петербурге и проповедующих буддизм, услышите рассказ о мальчике из царской семьи, достигшем просветления и ставшим Буддой. Узнаете, чем отличается тибетский буддизм от буддизма Мьянмы — пожалуй, единственной страны мира, сохранившей школу тхеравады наиболее неизменной.

Обратите внимание: моя экскурсия не имеет религиозной направленности и носит исключительно познавательный характер. В доступной форме вы узнаете о буддизме, об истории строительства храма, о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана, о символике и назначении предметов Храма. Также у вас будет возможность по окончании экскурсии остаться на молебен (хурал) или угоститься блюдами бурятской кухни.

Экскурсия будет интересна как для взрослых посетителей, так и для семей с детьми (от 6-и лет), потому что в храме можно много что потрогать, рассмотреть и т.д. Для маленьких экскурсантов я готовлю специальные задания и вопросы, чтобы сделать экскурсию особенно интересной.

Уважаемые гости, экскурсии проводят несколько гидов, я (Юлия) — только один из гидов и автор большинства маршрутов!