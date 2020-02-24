15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге

О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Дацан Гунзэчойнэй в Петербурге — самый северный в мире буддийский храм, один из самых удивительных иноверческих храмов города.

Но мало кто знает о нем, и еще меньше людей в нем бывали.

Каждый камень Дацана, каждая статуя или элемент декора наполнены особым смыслом, непонятным непосвященному.

Колыхающиеся на ветру разноцветные флажки, загадочные красные барабанчики — что все это значит? Во время нашей экскурсии вы узнаете об этом и о многом другом.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.73
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге

Что вас ожидает

Узнаете о людях, живущих в Петербурге и проповедующих буддизм, услышите рассказ о мальчике из царской семьи, достигшем просветления и ставшим Буддой. Узнаете, чем отличается тибетский буддизм от буддизма Мьянмы — пожалуй, единственной страны мира, сохранившей школу тхеравады наиболее неизменной.

Обратите внимание: моя экскурсия не имеет религиозной направленности и носит исключительно познавательный характер. В доступной форме вы узнаете о буддизме, об истории строительства храма, о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана, о символике и назначении предметов Храма. Также у вас будет возможность по окончании экскурсии остаться на молебен (хурал) или угоститься блюдами бурятской кухни.

Экскурсия будет интересна как для взрослых посетителей, так и для семей с детьми (от 6-и лет), потому что в храме можно много что потрогать, рассмотреть и т.д. Для маленьких экскурсантов я готовлю специальные задания и вопросы, чтобы сделать экскурсию особенно интересной.

Уважаемые гости, экскурсии проводят несколько гидов, я (Юлия) — только один из гидов и автор большинства маршрутов!

Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать :) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было не скучно.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Для увлеченных востоком.
6 января 2019
Огромное спасибо Юлии!!
Не просто очень интересно, захватывает! Само место очень необычное, но в Петербурге необычных мест хватает. А вот так рассказывать, чтобы два с половиной часа пролетили незаметно.. Это талант!
Спойлерить не буду, просто рекомендую)
14 мая 2018
экскурсия очень понравилась...гид Марина увлекательно со знанием темы рассказывала о храме ..в качестве познавательного подойдёт всем.кому надоели обыкновенные обзорные
27 мая 2017
Получила настоящее удовольствие и от экскурсии, и от общения с Юлией. Всегда с некоторым предубеждением отношусь к экскурсиям, поскольку часто сталкивалась с формальным отношением и пресным отношениям экскурсовода к предмету экскурсии. Но это точно не касается Юлии. Интересная подача и погружение в особую атмосферу Вам обеспечены. Я очень благодарна Юлии за прекрасно проведенное время во время нашего, не побоюсь этого слова, путешествия и соприкосновения с миром буддизма) Спасибо!!!
9 апреля 2017
Спасибо за экскурсию, нам понравилось. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться историей Дацана, основами буддизма и кратким жизнеописанием Будды. Посещение храма подарило душевное спокойствие, что позволило привести мысли в порядок. Понравился запах благовоний :)
21 февраля 2017
Отличная экскурсия! Экскурсовод Юлия очень подробно рассказала про Дацан и ответила на все наши многочисленные вопросы! Очень рекомендую, только одевайтесь теплее, первые 40 минут вы будете на улице
21 февраля 2017
Всё, что зависит от экскурсовода, понравилось. Юлия довольно интересно рассказывала о Дацане и буддизме в целом, не залезая глубоко в непроизносимые имена и список дат.Очень хорошо подобрали время экскурсии - как раз после окончания началась служба. Советую посмотреть. Из отрицательных моментов - питерская погода - пронизывающий ветер, а две трети экскурсии - на улице. Так что обязательно смотрите на прогноз погоды на день экскурсии. В целом, безусловно рекомендую.
19 декабря 2016
Экскурсия очень понравилась . Экскурсовод осветила всю тему всесторонне и с душой , ответила на все вопросы, затронула не только формальные , но и самые интересные подробности по теме буддизма в России. Спасибо за массу впечатлений! Анна.
5 сентября 2016
Были на экскурсии в Дацане 04.09.2016 с дочкой 7 лет. 2 часа пролетели незаметно, получили много новой информации, дочка даже не пыталась отвлекаться и многое запомнила, хотя материал был достаточно сложен для детского мозга). Огромное спасибо небанальному экскурсоводу Юлии!
13 августа 2016
Экскурсия с Анастасией в дацан понравилась чрезвычайно. Очень качественно подан материал- легко, непринужденно, но в то же время инфомативно и структурировано. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым Анастасию и агенство. Спасибо большое за отлично пообещанную работу.
Ещё 5 отзывов

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