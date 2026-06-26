15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дацан Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге - это не просто храм, а настоящий культурный феномен.
Этот буддийский храм, самый северный в мире, скрывает множество тайн и символов, которые откроются вам во время экскурсии.
Этот буддийский храм, самый северный в мире, скрывает множество тайн и символов, которые откроются вам во время экскурсии.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальный буддийский храм
- 📚 Познавательная экскурсия
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍽 Возможность попробовать бурятскую кухню
- 🧘♂️ Узнать о тибетском буддизме
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Дацан Гунзэчойнэй - это весна и осень. В эти месяцы туристический поток в Санкт-Петербурге не так велик, что позволяет насладиться экскурсией в более спокойной обстановке. Кроме того, в это время года храм особенно красив благодаря окружающей его природе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дацан Гунзэчойнэй
Описание экскурсии
- Услышите рассказ о мальчике из царской семьи, который достиг просветления и стал Буддой
- Познакомитесь с основами буддизма, его историей, основными направлениями и философией
- Выясните, чем отличается тибетский буддизм от буддизма Мьянмы — пожалуй, единственной страны мира, где сохранилась школа тхеравады в неизменной форме
- Узнаете о строительстве храма, его значении для города и жителях Петербурга, которые проповедуют буддизм
- Разберётесь в символике и назначении предметов декора и культа
- По окончании вы при желании останетесь на молебен (хурал)
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям от 6 лет — в храме множество предметов, которые интересно рассматривать и можно потрогать. Для маленьких экскурсантов мы подготовим специальные задания и вопросы, чтобы сделать программу ещё более интересной и увлекательной.
Обратите внимание: экскурсия не имеет религиозной направленности и носит исключительно познавательный характер.
Организационные детали
- Часть программы проходит на улице, часть — внутри
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле парковки у стены храма со стороны улицы Савушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 22172 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию. Наши знания о буддизме были весьма поверхностными. Юлия сразу показала себя как знающий человек, чувствовалось, что она заботится не только о содержании экскурсии, но и о ее организации. Все четко, понятно, интересно. Полтора часа пролетели не заметно. Будем рекомендовать друзьям.
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Все очень доходчиво, структурировано и интересно.
Спасибо большое за хорошую экскурсию
Спасибо большое за хорошую экскурсию
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Л
Экскурсия с Юлей оставила самые теплые впечатления. Будто ты не в обществе гида, а давней подруги) Настолько с ней комфортно. Вероятно, буду обращаться к Юле по-поводу других экскурсии в свои последующие визиты в этот замечательный город!
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С
Спасибо большое! Экскурсия была очень познавательная. У Юлии огромный багаж знаний. Материал преподносится доступно, интересно, с юмором. Советуем!!!
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14.03.26 - Экскурсия в Буддийский дацан. Атмосферная экскурсия. Великолепное место с приятной и доброжелательной атмосферой. Чудесный гид - Юлия. Я не вовлечена в буддизм, мой интерес чисто созерцательный (знакомство с
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Н
Спасибо Юлии за максимально полное погружение в историю и современность Петербургского буддизма, чувствуется её компетентность. Узнали много нового и интересного.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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