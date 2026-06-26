15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дацан Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге - это не просто храм, а настоящий культурный феномен.Этот буддийский храм, самый северный в мире, скрывает множество тайн и символов, которые откроются вам во время экскурсии.

Узнайте о жизни буддистов в Петербурге, истории храма и его значении. Экскурсия не имеет религиозной направленности, а носит познавательный характер. Возможность остаться на молебен или попробовать блюда бурятской кухни делает её особенно привлекательной для всех возрастов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дацан Гунзэчойнэй - это весна и осень. В эти месяцы туристический поток в Санкт-Петербурге не так велик, что позволяет насладиться экскурсией в более спокойной обстановке. Кроме того, в это время года храм особенно красив благодаря окружающей его природе.

Сейчас август — это идеальное время.