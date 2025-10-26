Мои заказы

Экскурсия в Дом Учёных (Владимирский дворец)

Шедевр архитектуры, который часто пропускают туристы города. Вы увидите орнаменты из золота, стиль Ренессанса и Древнерусский стиль. А ещё пройдёте по стопам Горького, Мейерхольда и Зощенко.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
4.6
11 отзывов
Экскурсия в Дом Учёных (Владимирский дворец)

Описание экскурсии

Один из самых красивых дворцов Петербурга Дом ученых идеально подойдёт для наслаждения красотой и шикарными фото. Когда-то его строили для сына императора Александра II. Мы увидим Белый зал, где проходили крупнейшие балы в истории России. Посмотрим на картину Верещагина в Дубовом зале. Почувствуем романтику Малиновой гостиной и конечно увидим парадную лестницу. Экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет попасть в необычное место, которое не уступает по красоте Эрмитажу и главным зданиям Петербурга. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна! На экскурсии разрешена только любительская фотосъемка на телефон, использование фотовспышки не допускается. В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дубовый зал
  • Малиновую гостиную
  • Парадную лестницу
  • Белый зал
  • Мавританский будуар
  • Золотая гостиная
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты в музей по программе
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., 26
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна
  • На экскурсии разрешена только любительская фотосъемка на телефон, использование фотовспышки не допускается
  • В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
2
1
В
Валентина
26 окт 2025
Владимирский дворец впечатляет, его надо посетить всем кому интересна наша история. Нашей группе повезло с гидом, она профессионал своего дела и рассказывает так, что хочется ее слушать и слушать, очень позновательно и интересно.
М
Марина
14 сен 2025
Владимирский дворец произвёл хорошее впечатление, роскошные интерьеры, хороший гид. Экскурсия нас подвигла на посещение особняка Румянцева на Английской набережной. Ждём новых впечатлений
О
Ольга
4 авг 2025
Н
Наталья
16 июн 2025
Удивительное место. Экскурсия содержательная. Спасибо петербуржцам за трепетное отношение к истории и сохранность таких исторических мест. Жаль,что моей дочери не разрешили присоединиться к группе без брони на сайте в часы экскурсии, хотя у меня одна бронь была свободна и один человек не помешал бы.
Ю
Юлия
16 июн 2025
Е
Елена
20 апр 2025
Уникальнейший дворец и прекрасный гид. Спасибо огромное!
И
Ирина
25 мар 2025
О
Ольга
16 мар 2025
Цена за подобного рода экскурсию (1950₽!!!) с учетом увиденного и затраченного времени (1час) агентами слишком завышена. Купить экскурсию напрямую у Дома ученых за более приемлемую цену (1200₽) не возможно (всегда
читать дальше

нет мест, вероятно перекупают агентства). Экскурсоводы-сотрудники Дома ученых (им благодарность за преданность делу), а агентства только собирают деньги. Из-за плотного экскурсионного графика много суеты и нет возможности что-то уточнить, спросить во время экскурсии.

Е
Елена
9 янв 2025
Экскурсия по описанию должна быть расширенная - на 1,5 часа с посещением Ротонды. личных покоев и библиотеки. По факту-была стандартная- на 1 час. Ваш представитель, Владимир пришел за 5 минут
читать дальше

до начала экскурсии. Я переспросила его-расширенная или стандартная экскурсия, т. к. экскурсовод группы, с которой мы должны пойти объявила,что на 1 час экскурсия. Мне ответили, что он "только со списком", что за экскурсия -не знает. Группа уже ушла, выбора у меня не было. Очень не приятно, что меня обманули. На обычную экскурсию я бы пошла и по обычным билетам (на много дешевле) в другое время.

Н
Найля
7 янв 2025
Потрясающей красоты дворец. Наша родная история. Гид Елизавета Игоревна - услада для любителей истории, красивого русского языка и ценителей женского обаяния.
Я
Яна
4 янв 2025
Потрясающая экскурсия, замечательные виды, нам очень повезло с гидом, мы были вдвоем с дочкой 8 лет, скучно не было вообще.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

