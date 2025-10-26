Шедевр архитектуры, который часто пропускают туристы города. Вы увидите орнаменты из золота, стиль Ренессанса и Древнерусский стиль. А ещё пройдёте по стопам Горького, Мейерхольда и Зощенко.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииОдин из самых красивых дворцов Петербурга Дом ученых идеально подойдёт для наслаждения красотой и шикарными фото. Когда-то его строили для сына императора Александра II. Мы увидим Белый зал, где проходили крупнейшие балы в истории России. Посмотрим на картину Верещагина в Дубовом зале. Почувствуем романтику Малиновой гостиной и конечно увидим парадную лестницу. Экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет попасть в необычное место, которое не уступает по красоте Эрмитажу и главным зданиям Петербурга. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна! На экскурсии разрешена только любительская фотосъемка на телефон, использование фотовспышки не допускается. В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубовый зал
- Малиновую гостиную
- Парадную лестницу
- Белый зал
- Мавританский будуар
- Золотая гостиная
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Билеты в музей по программе
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., 26
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна
- На экскурсии разрешена только любительская фотосъемка на телефон, использование фотовспышки не допускается
- В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
26 окт 2025
Владимирский дворец впечатляет, его надо посетить всем кому интересна наша история. Нашей группе повезло с гидом, она профессионал своего дела и рассказывает так, что хочется ее слушать и слушать, очень позновательно и интересно.
М
Марина
14 сен 2025
Владимирский дворец произвёл хорошее впечатление, роскошные интерьеры, хороший гид. Экскурсия нас подвигла на посещение особняка Румянцева на Английской набережной. Ждём новых впечатлений
О
Ольга
4 авг 2025
Н
Наталья
16 июн 2025
Удивительное место. Экскурсия содержательная. Спасибо петербуржцам за трепетное отношение к истории и сохранность таких исторических мест. Жаль,что моей дочери не разрешили присоединиться к группе без брони на сайте в часы экскурсии, хотя у меня одна бронь была свободна и один человек не помешал бы.
Ю
Юлия
16 июн 2025
Е
Елена
20 апр 2025
Уникальнейший дворец и прекрасный гид. Спасибо огромное!
И
Ирина
25 мар 2025
О
Ольга
16 мар 2025
Цена за подобного рода экскурсию (1950₽!!!) с учетом увиденного и затраченного времени (1час) агентами слишком завышена. Купить экскурсию напрямую у Дома ученых за более приемлемую цену (1200₽) не возможно (всегда
Е
Елена
9 янв 2025
Экскурсия по описанию должна быть расширенная - на 1,5 часа с посещением Ротонды. личных покоев и библиотеки. По факту-была стандартная- на 1 час. Ваш представитель, Владимир пришел за 5 минут
Н
Найля
7 янв 2025
Потрясающей красоты дворец. Наша родная история. Гид Елизавета Игоревна - услада для любителей истории, красивого русского языка и ценителей женского обаяния.
Я
Яна
4 янв 2025
Потрясающая экскурсия, замечательные виды, нам очень повезло с гидом, мы были вдвоем с дочкой 8 лет, скучно не было вообще.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Владимирский дворец (Дом ученых) - сердце императорского Петербурга
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 11:30
1 дек в 11:30
1755 ₽
1950 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 20 чел.
В духе императорской России: Владимирский дворец (Дом Ученых)
Начало: Дворцовая набережная, д. 26
Сегодня в 14:00
1 дек в 14:30
1790 ₽
2400 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Владимирский дворец изнутри
Начало: Дворцовая наб., д.26, в холле дворца
Расписание: по субботам
6 дек в 15:00
13 дек в 15:00
2000 ₽ за человека