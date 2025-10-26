Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Шедевр архитектуры, который часто пропускают туристы города. Вы увидите орнаменты из золота, стиль Ренессанса и Древнерусский стиль. А ещё пройдёте по стопам Горького, Мейерхольда и Зощенко. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии Один из самых красивых дворцов Петербурга Дом ученых идеально подойдёт для наслаждения красотой и шикарными фото. Когда-то его строили для сына императора Александра II. Мы увидим Белый зал, где проходили крупнейшие балы в истории России. Посмотрим на картину Верещагина в Дубовом зале. Почувствуем романтику Малиновой гостиной и конечно увидим парадную лестницу. Экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет попасть в необычное место, которое не уступает по красоте Эрмитажу и главным зданиям Петербурга. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна! На экскурсии разрешена только любительская фотосъемка на телефон, использование фотовспышки не допускается. В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дубовый зал

Малиновую гостиную

Парадную лестницу

Белый зал

Мавританский будуар

Золотая гостиная Что включено Экскурсионное обслуживание

Что включено Экскурсионное обслуживание

Билеты в музей по программе Место начала и завершения? Дворцовая наб., 26 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна

На экскурсии разрешена только любительская фотосъемка на телефон, использование фотовспышки не допускается

В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.