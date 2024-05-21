Дом Ученых – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Дом Ученых» в Санкт-Петербурге, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Владимирскому дворцу
🚶 Пешая
Групповая
1 час
17 отзывов
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800 за человека
Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Групповая
1 час
65 отзывов
Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Впечатлиться интерьерами, узнать больше о жизни царской семьи и заглянуть в секретные комнаты
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800 за человека
Владимирский дворец изнутри
🚶 Пешая
Групповая
1 час
77 отзывов
Экскурсия в исторический Владимирский дворец Санкт-Петербурга
Погрузитесь в атмосферу роскоши царской эпохи, изучая уникальные интерьеры и историю Владимирского дворца
Начало: Дворцовая наб., д.26, в холле дворца
Расписание: по субботам в 12.00 или 12/30
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
1 800 за человека
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000 за человека
Групповая экскурсия по Дому учёных
Групповая
1 час
6 отзывов
Групповая экскурсия по Дому учёных
Оценить императорскую роскошь и узнать, как княжеский дворец стал пристанищем научной интеллигенции
Начало: На Дворцовой набережной
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
1 950 за человека
Владимирский дворец изнутри
Групповая
1 час
45 отзывов
Групповая экскурсия: Владимирский дворец - путешествие в историю
Погрузитесь в эпоху царской России, посетив уникальные интерьеры и услышав истории Владимирского дворца
Начало: В холле дворца
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Снежана
    21 мая 2024
    Экскурсия по Владимирскому дворцу
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод(к сожаленью не запомнила имя, простите,) настолько потрясающая дама, как будто своей экскурсией она всё это проживает, мимика, прям завораживает….
  • К
    Кузнецова
    20 мая 2024
    Экскурсия по Владимирскому дворцу
    Очень понравился дворец, сохранность лепнины, зеркал и интерьеров впечатляет, отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую к посещению!
  • а
    анастасия
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия по Дому учёных
    Очень интересная экскурсия, узнали для себя много нового, посмотрели красивейшие интерьеры
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Владимирский дворец изнутри
    Спасибо большое организация хорошая. Владимирский дворец превзошёл все ожидания очень красиво подлинные интерьеры. Всем рекомендую данную экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
    Вдохновенно, красиво, познавательно!
  • С
    Соловьёва
    5 мая 2024
    Владимирский дворец изнутри
    Спасибо за хорошую организацию экскурсии! Экскурсовод была замечательная, материал излагала интересно, грамотно, красивым русским языком.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
    Экскурсия по Владимирскому дворцу очень понравилась(24.04.2024г), в нем сохранились подлинные интерьеры того времени, предметы быта. Сейчас это Дом Науки и
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    в некоторых помещениях идут занятия, кружки,поэтому не все можно посмотреть,но и того что увидели достаточно для восхищения. Экскурсию проводит экскурсовод Дома Науки.

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
    Всё отлично! Спасибо за удобный сервис, очень рады, что удалось попасть во дворец на экскурсию.
    Всё отлично! Спасибо за удобный сервис, очень рады, что удалось попасть во дворец на экскурсиюВсё отлично! Спасибо за удобный сервис, очень рады, что удалось попасть во дворец на экскурсиюВсё отлично! Спасибо за удобный сервис, очень рады, что удалось попасть во дворец на экскурсиюВсё отлично! Спасибо за удобный сервис, очень рады, что удалось попасть во дворец на экскурсию
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
    Экскурсия интересная, Владимирский дворец прекрасен. Не понравилось, что начало заявлено в 12-00, а гид в автобусе появился только в 12-15.
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Владимирский дворец изнутри
    Экскурсия интересная и информативная. Не хватило возможности задавать вопросы по ходу экскурсии, видимо, на это организаторы не оставили времени. Пришлось
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    запоминать вопросы, чтобы задать их потом, что неудобно. За такую большую цену билета считаю, что можно было бы пойти навстречу экскурсантам и оставить возможность спрашивать экскурсовода по ходу экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Ученых»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дом Ученых" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 700 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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