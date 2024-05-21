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По популярности
Групповая
1 час
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Впечатлиться интерьерами, узнать больше о жизни царской семьи и заглянуть в секретные комнаты
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия в исторический Владимирский дворец Санкт-Петербурга
Погрузитесь в атмосферу роскоши царской эпохи, изучая уникальные интерьеры и историю Владимирского дворца
Начало: Дворцовая наб., д.26, в холле дворца
Расписание: по субботам в 12.00 или 12/30
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
1 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая экскурсия по Дому учёных
Оценить императорскую роскошь и узнать, как княжеский дворец стал пристанищем научной интеллигенции
Начало: На Дворцовой набережной
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая экскурсия: Владимирский дворец - путешествие в историю
Погрузитесь в эпоху царской России, посетив уникальные интерьеры и услышав истории Владимирского дворца
Начало: В холле дворца
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССнежана21 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод(к сожаленью не запомнила имя, простите,) настолько потрясающая дама, как будто своей экскурсией она всё это проживает, мимика, прям завораживает….
- ККузнецова20 мая 2024Очень понравился дворец, сохранность лепнины, зеркал и интерьеров впечатляет, отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую к посещению!
- аанастасия18 мая 2024Очень интересная экскурсия, узнали для себя много нового, посмотрели красивейшие интерьеры
- ИИгорь11 мая 2024Спасибо большое организация хорошая. Владимирский дворец превзошёл все ожидания очень красиво подлинные интерьеры. Всем рекомендую данную экскурсию.
- ЮЮлия7 мая 2024Вдохновенно, красиво, познавательно!
- ССоловьёва5 мая 2024Спасибо за хорошую организацию экскурсии! Экскурсовод была замечательная, материал излагала интересно, грамотно, красивым русским языком.
- ННаталья2 мая 2024Экскурсия по Владимирскому дворцу очень понравилась(24.04.2024г), в нем сохранились подлинные интерьеры того времени, предметы быта. Сейчас это Дом Науки и
- ННаталья1 мая 2024Всё отлично! Спасибо за удобный сервис, очень рады, что удалось попасть во дворец на экскурсию.
- ЕЕлена1 мая 2024Экскурсия интересная, Владимирский дворец прекрасен. Не понравилось, что начало заявлено в 12-00, а гид в автобусе появился только в 12-15.
- ЕЕлена22 апреля 2024Экскурсия интересная и информативная. Не хватило возможности задавать вопросы по ходу экскурсии, видимо, на это организаторы не оставили времени. Пришлось
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Ученых»
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