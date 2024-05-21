С Снежана Экскурсия по Владимирскому дворцу Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод(к сожаленью не запомнила имя, простите,) настолько потрясающая дама, как будто своей экскурсией она всё это проживает, мимика, прям завораживает….

К Кузнецова Экскурсия по Владимирскому дворцу Очень понравился дворец, сохранность лепнины, зеркал и интерьеров впечатляет, отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую к посещению!

а анастасия Групповая экскурсия по Дому учёных Очень интересная экскурсия, узнали для себя много нового, посмотрели красивейшие интерьеры

И Игорь Владимирский дворец изнутри Спасибо большое организация хорошая. Владимирский дворец превзошёл все ожидания очень красиво подлинные интерьеры. Всем рекомендую данную экскурсию.

Ю Юлия Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича Вдохновенно, красиво, познавательно!

С Соловьёва Владимирский дворец изнутри Спасибо за хорошую организацию экскурсии! Экскурсовод была замечательная, материал излагала интересно, грамотно, красивым русским языком.

Н Наталья Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича читать дальше в некоторых помещениях идут занятия, кружки,поэтому не все можно посмотреть,но и того что увидели достаточно для восхищения. Экскурсию проводит экскурсовод Дома Науки. Экскурсия по Владимирскому дворцу очень понравилась(24.04.2024г), в нем сохранились подлинные интерьеры того времени, предметы быта. Сейчас это Дом Науки и

Н Наталья Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича Всё отлично! Спасибо за удобный сервис, очень рады, что удалось попасть во дворец на экскурсию.

Е Елена Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург» Экскурсия интересная, Владимирский дворец прекрасен. Не понравилось, что начало заявлено в 12-00, а гид в автобусе появился только в 12-15.