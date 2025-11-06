Отправляемся в увлекательное путешествие по загадкам Эрмитажа! Мы увидим, как оживают волшебные обитатели часов «Павлин» — изящная сова, роскошный павлин и гордый петух.
В Гербовом зале превратимся в детективов, чтобы разгадать тайну мумии с ослепительной улыбкой, а после отправимся на поиски императорской подушки, спрятанной под царским троном. Это интерактивная экскурсия без скучных лекций — только задания, загадки и настоящие открытия!
Описание экскурсии
«Играем, а не учим!»Покажем Эрмитаж детям так, что он запомнится навсегда — без скучных лекций. Вместо этого вас ждут загадки, тайны и настоящее приключение среди мировых шедевров.
Гид, который умеет увлечь
Экскурсию проведёт опытный гид, знающий секрет общения с детьми на языке ярких примеров. Вас ждёт живой диалог, интерактив и истории, от которых загорятся глаза.
Без очередей — сразу к искусству
Мы позаботимся обо всём: заранее оформленные билеты и отдельный вход сэкономят ваше время. Драгоценные минуты уйдут не на ожидание, а на волшебные открытия. Готовы к путешествию, где главное — восхищение, а не скучные факты? Важная информация: Продолжительность 1.5 ч. Входной билет покупается Вами заранее на сайте Эрмитажа, гид Вам поможет) благодаря билету мы пройдем без очередей, комфортно и быстро. Я адаптирую экскурсию под возраст детей, получается интерактивный формат, внимания все же больше детям. Хотя в отзывах пишут и наблюдаю я, что интересно и детям, и взрослым. Просто у деток это часто первый раз в Эрмитаже, поэтому для них рассказываю подробнее+ со взрослыми делюсь интересными фактами
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Иорданская лестница
- По лестнице ходили исключительно «высокие» лица. Узнаем, причём тут скульптуры и позолота, и как еще называется самая важная лестница во дворце
- 2. Часы «Павлин»
- Часы состоят из тысячи деталей, каждая из которых за что-то отвечает. Подойдём поближе и рассмотрим старинные механизмы
- 3. Большой Тронный зал
- Самые пышные мероприятия царской России проводили в этом зале. Расскажем, как развлекались императоры и найдем сходства между потолком и паркетом
- 4. Гербовый зал
- Поиграем в сыщиков рядом с портретами известных дворян. Придется смотреть очень внимательно
- 5. Висячий сад
- Спрятанный мир редких растений с необычным ландшафтом. Узнаем, откуда привезли цветы с деревьями, и почему сад цветёт даже поздней осенью
- 6. Зал Леонардо да Винчи
- Увидим две легендарных картины: "Мадонну Бенуа" и "Мадонну Литту". Узнаем, для какой из работ да Винчи нашел образец в Римских катакомбах
- 7. «Мадонна Конестабиле»
- Узнаем, почему Рафаэль писал так много образов Мадонны, и как с этим связана его мать
- 8. «Скорчившийся мальчик»
- Расскажем, почему мальчик изображен в такой непривычной позе. Узнаем, как случилось, что скульптура по ошибке оказалась в Санкт-Петербурге
- 9. Египетская мумия
- Мумии 3 000 лет - это один из старейших экспонатов музея. Заглянем ей в рот и найдем там кое-что интересное
Что включено
- Услуги гида
- Мини-подарок / «письмо из Эрмитажа/»
- Входной билет детям до 14 бесплатно
Что не входит в цену
- Входной билет без очереди (взрослый 500, льготный 300, детям до 14 бесплатно)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, д. 2
Завершение: Эрмитаж сувенирные магазины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Продолжительность 1.5 ч
- Входной билет покупается Вами заранее на сайте Эрмитажа, гид Вам поможет благодаря билету мы пройдем без очередей, комфортно и быстро
- Я адаптирую экскурсию под возраст детей, получается интерактивный формат, внимания все же больше детям. Хотя в отзывах пишут и наблюдаю я, что интересно и детям, и взрослым. Просто у деток это часто первый раз в Эрмитаже, поэтому для них рассказываю подробнее+ со взрослыми делюсь интересными фактами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алеся
6 ноя 2025
Прекрасная экскурсия по основным залам Эрмитажа. Интересно было всем, не только детям))
Л
Людмила
6 ноя 2025
Были на экскурсии для школьников в Эрмитаже. Экскурсовод Маргарита очень увлекательно и профессионально подала информацию. Было интересно и детям (от 10 лет) и их родителям. Огромное спасибо Маргарите!
Единственное, что напрягало и отвлекало, так это огромное количество народа. Но что поделать, праздничные дни… . Может быть, для таких насыщенных дней следует предусмотреть наушники?
В
Валерия
6 ноя 2025
Большая благодарность Маргарите за увлекательную, активную и содержательную экскурсию в Эрмитаже! Нам с дочкой она очень понравилась 🌸 мне было важно, чтобы рассказ был максимально доступным и интересным для ребенка, и Маргарита с успехом справилась, дочка была в восторге. Спасибо Вам, Маргарита! Желаем Вам успехов и благодарных слушателей ✨
А
Алена
3 ноя 2025
Прекрасный экскурсовод) очень интересно рассказывает, дети в восторге хотят ещё)
От Маргариты не отходила всю экскурсию,задавали уточняющие вопросы и не смотря на условия вышли очень довольные)
Н
Наталья
3 ноя 2025
Ж
Жанна
3 ноя 2025
Спасибо большое Маргарите, дети шли в первый раз в Эрмитаж, хотелось,чтобы это было увлекательно и полезно. Все так и получилось. После экскурсии дети сказали,что хотят в Эрмитаж обязательно ещё вернуться и все внимательно рассмотреть.
Спасибо большое, экскурсия у Маргариты- то,что нужно для детей.
Е
Елена
2 ноя 2025
Потрясающий экскурсовод Маргарита! Знакомство с Эрмитажем однозначно советую начинать с ней. Дочка (11лет) - любитель гулять по музеям сама, но ей очень понравилось. Интересно и детям, и взрослым, акценты на то, на что без экскурсовода не обратишь внимание. Хотим в следующий приезд еще куда-нибудь с этим же экскурсоводом!! Спасибо Маргарите
Л
Людмила
2 ноя 2025
Мне не хватило просмотра картин. За 1.5 часа экскурсии не было девочкам возможности посмотреть картины, как то быстро оказались у выхода! А снова подняться и искать зал - сил не было!!!!
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Очень понравился экскурсовод Рита. Ребёнку было все интересно, сказал, что хочет ещё пойти с Ритой на экскурсию
M
Maria
2 ноя 2025
Экскурсию отличает динамичность и простота подачи, что делает ее особенно интересной детям и не даёт скучать взрослым. Мы с сыном получили огромное удовольствие от знакомства с миром Эрмитажа и планируем вернуться вновь. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Маргарите за грамотный и неформальный подход к организации экскурсии. Спасибо!
М
Мария
2 ноя 2025
Маргарита влюбила нас в Эрмитаж. Лучшего знакомства с ним для дочки я не могла и пожелать. Мне тоже было очень интересно. Дочка сказала, что это была самая интересная экскурсия в Санкт-Петербурге.
П
Панина
31 окт 2025
Ходил ребёнок 10 лет в единственном числе. В Эрмитаже был 1 раз. Подарили ручку, наклейки, конверт. Родители гуляли отдельно. Экскурсовод на все орг вопросы по встрече в Эрмитаже ответила заранее. Пока ждали экскурсию, поняли что « экскурсоводов много». На вход была страшная очередь в четверг в 12.30(простояли 45 мин на досмотр сумок).
Н
Наталья
31 окт 2025
Отличная экскурсия, очень понравилась. Прекрасно адаптирована для детей по времени и информации. Спасибо!
Л
Луиза
31 окт 2025
Добрый день. Были с внуком 10лет. Внук впервые в Эрмитаже, настроен был немного скептически.
Маргарита большой профессионал! К тому же очень обоятельная!
Так просто и увлекательно, где то и в игровой форме, донесла до детей информацию. Я и для себя узнала что-то новое.
Внуку было интересно.
Спасибо большое Маргарите!!!
Уже порекомендовала!
Е
Елена
31 окт 2025
Были на экскурсии вчера с ребенком 7 лет. Нет структуры, пробежались по залам, все на бегу. Ребенок не понял, не заинтересовался и мне было скучновато.
