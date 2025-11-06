«Играем, а не учим!»Покажем Эрмитаж детям так, что он запомнится навсегда — без скучных лекций. Вместо этого вас ждут загадки, тайны и настоящее приключение среди мировых шедевров.

Гид, который умеет увлечь

Экскурсию проведёт опытный гид, знающий секрет общения с детьми на языке ярких примеров. Вас ждёт живой диалог, интерактив и истории, от которых загорятся глаза.

Без очередей — сразу к искусству

Мы позаботимся обо всём: заранее оформленные билеты и отдельный вход сэкономят ваше время. Драгоценные минуты уйдут не на ожидание, а на волшебные открытия. Готовы к путешествию, где главное — восхищение, а не скучные факты? Важная информация: Продолжительность 1.5 ч. Входной билет покупается Вами заранее на сайте Эрмитажа, гид Вам поможет) благодаря билету мы пройдем без очередей, комфортно и быстро. Я адаптирую экскурсию под возраст детей, получается интерактивный формат, внимания все же больше детям. Хотя в отзывах пишут и наблюдаю я, что интересно и детям, и взрослым. Просто у деток это часто первый раз в Эрмитаже, поэтому для них рассказываю подробнее+ со взрослыми делюсь интересными фактами