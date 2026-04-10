Ошибаться можно? Нужно! На этой необычной прогулке по Эрмитажу вы узнаете, как художники нарушали законы времени, пространства и природы — и именно промах приводил к открытиям и изобретениям. Вместе мы найдём ошибки в шедеврах Растрелли и Фальконе, Рубенса и ван Дейка. Заодно повторим архитектурные стили и жанры живописи, вспомним страницы истории, античные мифы и библейские легенды. И обнаружим красоту «неправильных» вещей!

Описание экскурсии

Игра с Эрмитажем

Экскурсия проходит в формате музейного занятия. Ребята получают маршрутные листы и, переходя из зала в зал, не только слушают мои рассказы, но и отвечают на вопросы, решают ребусы и загадки, записывают ответы. За собой нас поведут Растрелли (архитектура); Фальконе (скульптура); Рубенс, Антонис ван Дейк, Бальтазар ван дер Аст, Пьер Миньяр, Клод Желле (живопись).

Ценность ошибок и красота «неправильных» вещей

Нас с детства ругают за ошибки. Снижают оценки в школе. Иногда (о ужас!) даже наказывают. А я вас уверяю: ошибаться можно и нужно! Эти 1,5 часа в Эрмитаже покажут, как часто именно промах, а не расчёт становился причиной развития, новых открытий и изобретений. Рассматривая экспонаты великих творцов, вы разберётесь, как и почему в них появились ошибки — порой здесь не обойтись без настоящего расследования:) В конце ребята составят собственное мнение: всегда ли ошибка — это плохо?

Организационные детали

Эта экскурсия-игра рассчитана на детей 8-12 лет

Максимальное количество участников — 4 человека (дети и родители). К сожалению, проведение этой экскурсии невозможно для школьных классов.

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