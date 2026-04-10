Заинтересовать искусством путешественников 8-12 лет и познакомить их с шедеврами в игровом формате
Ошибаться можно? Нужно! На этой необычной прогулке по Эрмитажу вы узнаете, как художники нарушали законы времени, пространства и природы — и именно промах приводил к открытиям и изобретениям. Вместе мы найдём ошибки в шедеврах Растрелли и Фальконе, Рубенса и ван Дейка.
Заодно повторим архитектурные стили и жанры живописи, вспомним страницы истории, античные мифы и библейские легенды. И обнаружим красоту «неправильных» вещей!
Экскурсия проходит в формате музейного занятия. Ребята получают маршрутные листы и, переходя из зала в зал, не только слушают мои рассказы, но и отвечают на вопросы, решают ребусы и загадки, записывают ответы. За собой нас поведут Растрелли (архитектура); Фальконе (скульптура); Рубенс, Антонис ван Дейк, Бальтазар ван дер Аст, Пьер Миньяр, Клод Желле (живопись).
Ценность ошибок и красота «неправильных» вещей
Нас с детства ругают за ошибки. Снижают оценки в школе. Иногда (о ужас!) даже наказывают. А я вас уверяю: ошибаться можно и нужно! Эти 1,5 часа в Эрмитаже покажут, как часто именно промах, а не расчёт становился причиной развития, новых открытий и изобретений. Рассматривая экспонаты великих творцов, вы разберётесь, как и почему в них появились ошибки — порой здесь не обойтись без настоящего расследования:) В конце ребята составят собственное мнение: всегда ли ошибка — это плохо?
Организационные детали
Эта экскурсия-игра рассчитана на детей 8-12 лет
Максимальное количество участников — 4 человека (дети и родители). К сожалению, проведение этой экскурсии невозможно для школьных классов.
Про билеты в Эрмитаж
Вам нужно самостоятельно заранее купить билеты на определённое время (в том числе для гида)
Вы можете купить билеты на официальном сайте Эрмитажа (700 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
Выбирайте билет в «Главный музейный комплекс, 1 маршрут, вход через Иорданскую лестницу»
Если вас 4 человека (+ гид), билеты нужно брать двумя партиями, так как Эрмитаж не позволяет покупать больше 4 билетов в одни руки
Детские бесплатные билеты взять отдельно нельзя — только вместе со взрослыми билетами
Заказ билетов Эрмитажа открывается на месяц вперед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 9647 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да читать дальшеуменьшить
так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Замечательная экскурсия! если вы планируете поход в Эрмитаж с детьми, то вам к Аделине! заинтересует их так, что экскурсия пройдет на одном дыхании!! Мои девчонки остались довольны!
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Д
Дарья
Заказала эту экскурсию для себя и ребенка, но ночью накануне дочка заболела. Я пошла одна. Написала Аделине, что буду без дочки, и она смогла переформатировать наше посещение Эрмитажа и свой рассказ под меня. Спасибо ей большое! Имейте в виду, что билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно на всех участников, включая гида. Это стоит сделать на сайте Эрмитажа, иначе нужно отстоять очередь и немаленькую.
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М
Мария
Аделина потрясающий рассказчик, смогла зайтересовать всех и ребекк 8 лет и взрослых.
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Ю
Юлия
Отлично подобран материал! Дети были вовлечены и вынесли основную мысль: ошибки не помеха творчеству и не стоит судить себя строго. Спасибо, Аделина!
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А
Анна
Если есть желание качественно начать изучение Эрмитажа, это нужный формат экскурсии. Вовлечены в процесс все участники экскурсии, а не только дети. Благодаря такому формату можно структурировать полученные знания, обсудить разные детали, что гораздо качественнее закрепляет материал, чем простая лекция экскурсовода. Экскурсия прошла легко, увлекательно и познавательно!
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О
Ольга
Аделина, чудесный экскурсовод, детям и взрослым было очень интересно, мы были еще на трех экскурсиях Санкт Питербурге эту все ставят на 1 мест
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