Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках

Заинтересовать искусством путешественников 8-12 лет и познакомить их с шедеврами в игровом формате

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Ошибаться можно? Нужно! На этой необычной прогулке по Эрмитажу вы узнаете, как художники нарушали законы времени, пространства и природы — и именно промах приводил к открытиям и изобретениям. Вместе мы найдём ошибки в шедеврах Растрелли и Фальконе, Рубенса и ван Дейка.

Заодно повторим архитектурные стили и жанры живописи, вспомним страницы истории, античные мифы и библейские легенды. И обнаружим красоту «неправильных» вещей!
Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках
Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках
Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках
Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках
Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках
Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках
Эрмитаж для детей и родителей: учимся на ошибках
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Игра с Эрмитажем

Экскурсия проходит в формате музейного занятия. Ребята получают маршрутные листы и, переходя из зала в зал, не только слушают мои рассказы, но и отвечают на вопросы, решают ребусы и загадки, записывают ответы. За собой нас поведут Растрелли (архитектура); Фальконе (скульптура); Рубенс, Антонис ван Дейк, Бальтазар ван дер Аст, Пьер Миньяр, Клод Желле (живопись).

Ценность ошибок и красота «неправильных» вещей

Нас с детства ругают за ошибки. Снижают оценки в школе. Иногда (о ужас!) даже наказывают. А я вас уверяю: ошибаться можно и нужно! Эти 1,5 часа в Эрмитаже покажут, как часто именно промах, а не расчёт становился причиной развития, новых открытий и изобретений. Рассматривая экспонаты великих творцов, вы разберётесь, как и почему в них появились ошибки — порой здесь не обойтись без настоящего расследования:) В конце ребята составят собственное мнение: всегда ли ошибка — это плохо?

Организационные детали

  • Эта экскурсия-игра рассчитана на детей 8-12 лет
  • Максимальное количество участников — 4 человека (дети и родители). К сожалению, проведение этой экскурсии невозможно для школьных классов.

Про билеты в Эрмитаж

  • Вам нужно самостоятельно заранее купить билеты на определённое время (в том числе для гида)
  • Билеты можно купить на Трипстере или на официальном сайте Эрмитажа (cтоимость — 500 руб. /взрослый, для детей до 14 оформляется бесплатный билет)
  • Выбирайте билет в «Главный музейный комплекс, 1 маршрут, вход через Иорданскую лестницу»
  • Если вас 4 человека (+ гид), билеты нужно брать двумя партиями, так как Эрмитаж не позволяет покупать больше 4 билетов в одни руки
  • Детские бесплатные билеты взять отдельно нельзя — только вместе со взрослыми билетами
  • Заказ билетов Эрмитажа открывается на месяц вперед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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