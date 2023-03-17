Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Игра с Эрмитажем
Экскурсия проходит в формате музейного занятия. Ребята получают маршрутные листы и, переходя из зала в зал, не только слушают мои рассказы, но и отвечают на вопросы, решают ребусы и загадки, записывают ответы. За собой нас поведут Растрелли (архитектура); Фальконе (скульптура); Рубенс, Антонис ван Дейк, Бальтазар ван дер Аст, Пьер Миньяр, Клод Желле (живопись).
Ценность ошибок и красота «неправильных» вещей
Нас с детства ругают за ошибки. Снижают оценки в школе. Иногда (о ужас!) даже наказывают. А я вас уверяю: ошибаться можно и нужно! Эти 1,5 часа в Эрмитаже покажут, как часто именно промах, а не расчёт становился причиной развития, новых открытий и изобретений. Рассматривая экспонаты великих творцов, вы разберётесь, как и почему в них появились ошибки — порой здесь не обойтись без настоящего расследования:) В конце ребята составят собственное мнение: всегда ли ошибка — это плохо?
Организационные детали
Эта экскурсия-игра рассчитана на детей 8-12 лет
Максимальное количество участников — 4 человека (дети и родители). К сожалению, проведение этой экскурсии невозможно для школьных классов.
Про билеты в Эрмитаж
Вам нужно самостоятельно заранее купить билеты на определённое время (в том числе для гида)
Билеты можно купить на Трипстере или на официальном сайте Эрмитажа (cтоимость — 500 руб. /взрослый, для детей до 14 оформляется бесплатный билет)
Выбирайте билет в «Главный музейный комплекс, 1 маршрут, вход через Иорданскую лестницу»
Если вас 4 человека (+ гид), билеты нужно брать двумя партиями, так как Эрмитаж не позволяет покупать больше 4 билетов в одни руки
Детские бесплатные билеты взять отдельно нельзя — только вместе со взрослыми билетами
Заказ билетов Эрмитажа открывается на месяц вперед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 3282 экскурсии для 6204 туристов
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком… Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь «для души», просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии «тестирую» на собственных детях:)
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