34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте величие Эрмитажа в увлекательном формате: откройте мир искусства для всей семьи
Эрмитаж для детей и взрослых - это уникальная возможность погрузиться в мир искусства и истории в формате увлекательного диалога.
Участники экскурсии смогут пройтись по парадным залам, узнать об истории дворца и его интерьерах, а также принять участие в интерактивных заданиях. Это путешествие оставит яркие впечатления у всей семьи, от самых маленьких до подростков
Посетить Эрмитаж лучше всего в межсезонье, когда поток туристов снижается и атмосфера более спокойная. Это позволит насладиться искусством без спешки и суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Иорданская лестница
Фельдмаршальский зал
Павильонный зал
Большой тронный зал
Описание экскурсии
Парадный маршрут
С пышной Иорданской лестницы — традиционного старта экскурсий — начнётся путешествие по самым интересным парадным залам Эрмитажа. Изучать их мы будем в режиме диалога — я обращу внимание детей на детали интерьеров, и они попробуют угадать назначение каждого зала. Вы пройдёте через торжественный Фельдмаршальский зал, полюбуетесь изящным Павильонным, представите, как проходили церемонии в Большом тронном зале — и многое-многое другое. Параллельно я легко и понятно расскажу об истории дворца, об основании музея и о слове «Эрмитаж».
Подружиться с Эрмитажем
Экскурсия понравится и запомнится детям разного возраста. Самые маленькие путешественники поищут тайный сад в огромном дворце и подружатся с хранителем времени. С ребятами постарше и взрослыми подробнее поговорим о мифах, легендах и библейских преданиях в искусстве. Особое внимание уделим знаменитым золотым часам с павлином: разберёмся в их символике и вспомним способы измерения времени.
А ещё в конце прогулки малыши смастерят своего волшебного павлина!
Кому подойдёт экскурсия
Это семейное путешествие для взрослых и детей от 3-4 до 16 лет (я адаптирую рассказы в зависимости от возраста).
Организационные детали
Входные билеты в Эрмитаж не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно
Обратите внимание, что на детей до 14 лет необходимо взять бесплатные билеты, а на детей 14-18 лет — льготные билеты, также имеются льготы для многих других категорий граждан. Билеты можно приобрести на Трипстере
Сообщите заранее, если ваш ребёнок будет рисовать. Мне нужно будет взять материалы для творчества
Экскурсию можно провести и для 5 человек. Доплата — 2000 руб. за пятого участника Но к сожалению, экскурсия невозможна для школьных групп
Экскурсию можно продлить на 30 минут (доплата — 1850 руб. за группу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6788 туристов
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историю читать дальшеуменьшить
и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство с Петербургом в моей компании сопровождается легендами, яркими сюжетами из истории и современной жизни, красивыми видами и дегустацией питерских вкусностей. А детей ждут интерактивные задания и творческие сюрпризы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 389 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат! Жалко, что было мало времени, но это повод еще раз сходить в Эрмитаж за новыми знаниями и эмоциями!
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Мария
Хотим сказать большое спасибо Полине, очень интресная получилась экскурсия для детей, и для родителей! Она очень заинтересовала детей 6 и 9 лет, нашла к ним подход. Рекомендуем, мы точно еще обратимся к Полине и не раз!
Полина
Ответ организатора:
Добрый день, Мария! Спасибо, что нашли время поделится впечатлениями. Очень приятно, что все остались довольны. Буду рада видеть вас снова!
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Л
Людмила
Добрый день. Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с экскурсоводом Полиной. Было интересно и взрослому и ребенку 10 лет. Рекомендую и будем ещё обращаться,ТК ещё остались залы для более индивидуального изучения. спасибо
Полина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Людмила! Благодарю вас за вашу поддержку. Приходите снова, будем исследовать другие залы. Зовите к нам друзей! Вместе веселее!
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В
Вера
Спасибо большое! Очень интересно и познавательно! Все остались довольны!
Полина
Ответ организатора:
Вера, рада была вновь увидеть вас! И в компании таких ослепительных женщин исследовать тему красоты в новой экскурсии "Красота в лицах, лицо красоты". Спасибо за отзыв.
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Ольга
В Питере сама была много раз, но мои дети поехали впервые и мне, конечно, хотелось многое показать и рассказать, чтоб на всю жизнь сложилось положительное и красивое впечатление о городе. читать дальшеуменьшить
Так и случилось. Списались с Полиной, обговорили тематику, на что обратить внимание во время экскурсии, так как она была напрвлена именно на детей. Встреча была запланирована на 14-30, именно во столько и началась. Нам не пришлось ждать, всё четко. Что могу сказать?? Я очень благодарна Вам, Полина, за столь интерактивную экскурсию. Дети были вовлечены полностью в рассказ и вопросов задавалось много и как ни странно, дети на них пытались отвечать и создалось впечатление диалога, полного контакта. По времени может и много 2 часа, устали, но потом было столько эмоций, обсуждений. Мы много еще прочли о самом Эрмитаже, кто жил, кто творил, кто строил… Немного закрепив услышанное. Полина, огромное Вам спасибо, ваше общение с детьми было на высшем уровне!!! Они много рисовали по приезду домойи это говорит о том, что много запомнили из того, что Вы им передали. Спасибо.
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А
Анна
Эрмитаж — это любовь навсегда. Сегодня были здесь с дочкой, и это снова было похоже на первое знакомство, хотя приходим далеко не в первый раз.
Ребенка (да и нас, взрослых) совершенно читать дальшеуменьшить
потрясли залы с мозаикой — это же чистая магия, как из маленьких кусочков рождаются целые картины. А уж египетские древности… Это просто машина времени! Когда смотришь на самые древние фигурки и осознаешь, сколько тысяч лет назад их держали в руках люди, — мурашки по коже. Честно говоря, мы сами замерли в изумлении не меньше детского: возраст экспонатов осознать практически невозможно.
В этом и есть главное чудо Эрмитажа: сколько бы ты сюда ни приходил, охватить всё невозможно. Каждое посещение как первое — обязательно находишь что-то новое, удивительное, мимо чего проходил раньше. Огромная благодарность Полине за это путешествие по истории экспонат ов.
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