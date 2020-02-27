34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина

Полина
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Полина – ваш гид
С радостью возьму на себя ответственность познакомить вашу семью с Эрмитажем! Вместе мы изучим парадные залы — вы станете активными участниками поиска сокровищ.

Формат диалога увлечет детей любого возраста: я расскажу об истории дворца-музея и особенностях интерьеров так, чтобы не отбить у ребенка охоту к «вылазкам» в мир искусства.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца
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У этой экскурсии34 отзыва
4.91
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых

Что вас ожидает

Парадный маршрут
С пышной Иорданской лестницы — традиционного старта экскурсий — начнется путешествие по самым интересным парадным залам Эрмитажа. Изучать их мы будем в режиме диалога — я обращу внимание детей на детали интерьеров, и они попробуют угадать назначение каждого зала. Вы пройдете через торжественный Фельдмаршальский зал, полюбуетесь изящным Павильонным, представите, как проходили церемонии в Большом тронном зале — и многое-многое другое. Параллельно я легко и понятно расскажу об истории дворца, об основании музея и о слове «Эрмитаж».

Подружиться с Эрмитажем
Экскурсия понравится и запомнится детям разного возраста. Самые маленькие путешественники поищут тайный сад в огромном дворце и подружатся с хранителем времени. С ребятами постарше и взрослыми подробнее поговорим о мифах, легендах и библейских преданиях в искусстве. Особое внимание уделим знаменитым золотым часам с павлином: разберемся в их символике и вспомним способы измерения времени. А еще в конце прогулки малыши смастерят своего волшебного павлина!

Кому подойдет экскурсия

Это семейное путешествие для взрослых и детей от 3-4 до 16 лет (я адаптирую рассказы в зависимости от возраста).

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость:
    — 400 руб. для граждан РФ в кассе (для покупки у вас должен быть паспорт) или 700 руб. за электронный билет (покупается через аппараты во дворе Зимнего дворца)
    — вход для детей бесплатный, но для них нужно обязательно взять билеты в кассе
    — билет для гида не нужен, но вы также оплачиваете мне на месте 200 руб. за группу (эти я деньги я отдаю в клуб друзей Эрмитажа, что позволяет проводить экскурсии).
  • Мы встретимся у арки Главного штаба, и я помогу вам купить билеты с минимальной очередью (или заранее подскажу, как это сделать, в переписке).
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство с Петербургом в моей компании сопровождается легендами, яркими сюжетами из истории и современной жизни, красивыми видами и дегустацией питерских вкусностей. А детей ждут интерактивные задания и творческие сюрпризы.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Вчера были на этой экскурсии с 5 детьми (от 5 до 11 лет). Детям очень понравилось. А нам с мужем пришлось по очереди "пасти" самого младшего, но он гиперактивный, внимание больше 5 минут не удерживает. Поэтому ходили с ним отдельно смотрели, а так хотелось тоже послушать. По детям было видно, что им интересно, потом смотрели фото и вспоминали, что видели, что понравилось, что запомнили. Рекомендую к посещению!
22 февраля 2020
Экскурсия очень хороша для первого посещения Эрмитажа, особенно с детьми. Полина прекрасно подстраивается под аудиторию, находит простые и понятные ребёнку слова, чтобы объяснить сложные вещи, параллельно не забывая и о взрослых.
Единственно, надо хотя бы накануне договариваться о месте встречи внутри/снаружи и пояснять способы покупки билетов в Эрмитаж, особенно для туристов, идущих туда впервые, т.к. этот процесс занимает определенное время, и стоимость билетов , как я поняла, в кассах и киосках , а также он-лайн разная.
Рекомендую экскурсию с большим удовольствием!
21 февраля 2020
Экскурсия оправдала все наши ожидания. Интересно и детям и взрослым. Экскурсовод Полина завладела вниманием детей, слушали отвечали на вопросы, остались очень довольны( три гиперактивных мальчика 6,8 и 12 лет). Вечером ребята пересказали содержание экскурсии, и сказали, что это был замечательный день! Спасибо Полине Зыковой, будем рекомендовать её друзьям.
14 февраля 2020
Добрый день. Были с гидом Полиной 05.02.2020. Очень понравилось, мы выбрали полуторачасовую экскурсию в Эрмитаж. И Полина подарила деткам увлекательное путешествие, незабываемые впечатления, а, самое главное,- знания!!! Дочка с удовольствием вспоминает экскурсию, из которой она вынесла очень много полезной информации, недоступной при простом посещении с родителями. Обязательно в следующий раз пойдем на экскурсию именно с Вами! Спасибо, отличный формат и очень правильная концепция!
30 января 2020
Возможно экскурсия хорошо для детей, но длч взрослых затянуто.
13 января 2020
Узнали очень много интересных фактов, всем довольны. Рекомендую!!!
12 января 2020
Замечательная экскурсия. Дети с интересом слушали гида и отвечали на её загадки.
Нам, родителям, тоже было интересно. Час прошел не заметно.
Спасибо Полине!
9 января 2020
У нас стеснительный внук, но Полина сумела расположить его к себе, провела прекрасную экскурсию, доступную и познавательную для него и интересную для взрослых.
9 января 2020
Полина, спасибо за прекрасную экскурсию и интересную информацию про экспонаты и историю Эрмитажа.
9 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Полина постоянно старалась заинтересовать детей, много рассказывала о секретах Эрмитажа. Потом в небольшом перерыве дети сделали "Павлина" и ответили на вопросы экскурсовода (небольшая проверка усвоения полученных на экскурсии знаний). Все было здорово! Внук взахлеб рассказывал родителям и брату об этой экскурсии. Потребовал повторения. Спасибо большое, Полина!
Ещё 24 отзыва

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