34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Посетить Эрмитаж лучше всего в межсезонье, когда поток туристов снижается и атмосфера более спокойная. Это позволит насладиться искусством без спешки и суеты.

Эрмитаж для детей и взрослых - это уникальная возможность погрузиться в мир искусства и истории в формате увлекательного диалога. Участники экскурсии смогут пройтись по парадным залам, узнать об истории дворца и его интерьерах, а также принять участие в интерактивных заданиях. Это путешествие оставит яркие впечатления у всей семьи, от самых маленьких до подростков

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парадный маршрут

С пышной Иорданской лестницы — традиционного старта экскурсий — начнётся путешествие по самым интересным парадным залам Эрмитажа. Изучать их мы будем в режиме диалога — я обращу внимание детей на детали интерьеров, и они попробуют угадать назначение каждого зала. Вы пройдёте через торжественный Фельдмаршальский зал, полюбуетесь изящным Павильонным, представите, как проходили церемонии в Большом тронном зале — и многое-многое другое. Параллельно я легко и понятно расскажу об истории дворца, об основании музея и о слове «Эрмитаж».

Подружиться с Эрмитажем

Экскурсия понравится и запомнится детям разного возраста. Самые маленькие путешественники поищут тайный сад в огромном дворце и подружатся с хранителем времени. С ребятами постарше и взрослыми подробнее поговорим о мифах, легендах и библейских преданиях в искусстве. Особое внимание уделим знаменитым золотым часам с павлином: разберёмся в их символике и вспомним способы измерения времени.

А ещё в конце прогулки малыши смастерят своего волшебного павлина!

Кому подойдёт экскурсия

Это семейное путешествие для взрослых и детей от 3-4 до 16 лет (я адаптирую рассказы в зависимости от возраста).

Организационные детали