34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Эрмитаж для детей и взрослых

Исследуйте величие Эрмитажа в увлекательном формате: откройте мир искусства для всей семьи
Эрмитаж для детей и взрослых - это уникальная возможность погрузиться в мир искусства и истории в формате увлекательного диалога.

Участники экскурсии смогут пройтись по парадным залам, узнать об истории дворца и его интерьерах, а также принять участие в интерактивных заданиях. Это путешествие оставит яркие впечатления у всей семьи, от самых маленьких до подростков
4.9
389 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎨 Интерактивный формат
  • 🏛️ Уникальные залы Эрмитажа
  • 🕰️ Изучение истории и искусства
  • 🦚 Создание волшебного павлина
  • 💬 Адаптация под возраст участников

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посетить Эрмитаж лучше всего в межсезонье, когда поток туристов снижается и атмосфера более спокойная. Это позволит насладиться искусством без спешки и суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых
Эрмитаж для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Иорданская лестница
  • Фельдмаршальский зал
  • Павильонный зал
  • Большой тронный зал

Описание экскурсии

Парадный маршрут

С пышной Иорданской лестницы — традиционного старта экскурсий — начнётся путешествие по самым интересным парадным залам Эрмитажа. Изучать их мы будем в режиме диалога — я обращу внимание детей на детали интерьеров, и они попробуют угадать назначение каждого зала. Вы пройдёте через торжественный Фельдмаршальский зал, полюбуетесь изящным Павильонным, представите, как проходили церемонии в Большом тронном зале — и многое-многое другое. Параллельно я легко и понятно расскажу об истории дворца, об основании музея и о слове «Эрмитаж».

Подружиться с Эрмитажем

Экскурсия понравится и запомнится детям разного возраста. Самые маленькие путешественники поищут тайный сад в огромном дворце и подружатся с хранителем времени. С ребятами постарше и взрослыми подробнее поговорим о мифах, легендах и библейских преданиях в искусстве. Особое внимание уделим знаменитым золотым часам с павлином: разберёмся в их символике и вспомним способы измерения времени.

А ещё в конце прогулки малыши смастерят своего волшебного павлина!

Кому подойдёт экскурсия

Это семейное путешествие для взрослых и детей от 3-4 до 16 лет (я адаптирую рассказы в зависимости от возраста).

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно
  • Обратите внимание, что на детей до 14 лет необходимо взять бесплатные билеты, а на детей 14-18 лет — льготные билеты, также имеются льготы для многих других категорий граждан. Билеты можно приобрести на Трипстере
  • Сообщите заранее, если ваш ребёнок будет рисовать. Мне нужно будет взять материалы для творчества
  • Экскурсию можно провести и для 5 человек. Доплата — 2000 руб. за пятого участника Но к сожалению, экскурсия невозможна для школьных групп
  • Экскурсию можно продлить на 30 минут (доплата — 1850 руб. за группу)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6788 туристов
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историю
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и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство с Петербургом в моей компании сопровождается легендами, яркими сюжетами из истории и современной жизни, красивыми видами и дегустацией питерских вкусностей. А детей ждут интерактивные задания и творческие сюрпризы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 389 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
363
4
9
3
10
2
2
1
5
Юрий
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Жалко, что было мало времени, но это повод еще раз сходить в Эрмитаж за новыми знаниями и эмоциями!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
Очень понравилась экскурсия - и взрослым, и детям. Очень много интнересной информации. Полина, кажется, знает всё про каждый экспонат!
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Мария
Хотим сказать большое спасибо Полине, очень интресная получилась экскурсия для детей, и для родителей! Она очень заинтересовала детей 6 и 9 лет, нашла к ним подход. Рекомендуем, мы точно еще обратимся к Полине и не раз!
Хотим сказать большое спасибо Полине, очень интресная получилась экскурсия для детей, и для родителей! Она очень
Хотим сказать большое спасибо Полине, очень интресная получилась экскурсия для детей, и для родителей! Она очень
Полина
Полина
Ответ организатора:
Добрый день, Мария! Спасибо, что нашли время поделится впечатлениями. Очень приятно, что все остались довольны. Буду рада видеть вас снова!
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Л
Добрый день. Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с экскурсоводом Полиной. Было интересно и взрослому и ребенку 10 лет. Рекомендую и будем ещё обращаться,ТК ещё остались залы для более индивидуального изучения. спасибо
Добрый день. Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с экскурсоводом Полиной. Было интересно и взрослому и
Добрый день. Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с экскурсоводом Полиной. Было интересно и взрослому и
Добрый день. Очень понравилась индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с экскурсоводом Полиной. Было интересно и взрослому и
Полина
Полина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Людмила! Благодарю вас за вашу поддержку. Приходите снова, будем исследовать другие залы. Зовите к нам друзей! Вместе веселее!
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В
Спасибо большое! Очень интересно и познавательно! Все остались довольны!
Спасибо большое! Очень интересно и познавательно! Все остались довольны!
Полина
Полина
Ответ организатора:
Вера, рада была вновь увидеть вас! И в компании таких ослепительных женщин исследовать тему красоты в новой экскурсии "Красота в лицах, лицо красоты". Спасибо за отзыв.
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Ольга
В Питере сама была много раз, но мои дети поехали впервые и мне, конечно, хотелось многое показать и рассказать, чтоб на всю жизнь сложилось положительное и красивое впечатление о городе.
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Так и случилось. Списались с Полиной, обговорили тематику, на что обратить внимание во время экскурсии, так как она была напрвлена именно на детей. Встреча была запланирована на 14-30, именно во столько и началась. Нам не пришлось ждать, всё четко. Что могу сказать?? Я очень благодарна Вам, Полина, за столь интерактивную экскурсию. Дети были вовлечены полностью в рассказ и вопросов задавалось много и как ни странно, дети на них пытались отвечать и создалось впечатление диалога, полного контакта. По времени может и много 2 часа, устали, но потом было столько эмоций, обсуждений. Мы много еще прочли о самом Эрмитаже, кто жил, кто творил, кто строил… Немного закрепив услышанное. Полина, огромное Вам спасибо, ваше общение с детьми было на высшем уровне!!! Они много рисовали по приезду домойи это говорит о том, что много запомнили из того, что Вы им передали. Спасибо.

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А
Эрмитаж — это любовь навсегда. Сегодня были здесь с дочкой, и это снова было похоже на первое знакомство, хотя приходим далеко не в первый раз.

Ребенка (да и нас, взрослых) совершенно
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потрясли залы с мозаикой — это же чистая магия, как из маленьких кусочков рождаются целые картины. А уж египетские древности… Это просто машина времени! Когда смотришь на самые древние фигурки и осознаешь, сколько тысяч лет назад их держали в руках люди, — мурашки по коже. Честно говоря, мы сами замерли в изумлении не меньше детского: возраст экспонатов осознать практически невозможно.

В этом и есть главное чудо Эрмитажа: сколько бы ты сюда ни приходил, охватить всё невозможно. Каждое посещение как первое — обязательно находишь что-то новое, удивительное, мимо чего проходил раньше. Огромная благодарность Полине за это путешествие по истории экспонат ов.

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