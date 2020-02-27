34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Парадный маршрут

С пышной Иорданской лестницы — традиционного старта экскурсий — начнется путешествие по самым интересным парадным залам Эрмитажа. Изучать их мы будем в режиме диалога — я обращу внимание детей на детали интерьеров, и они попробуют угадать назначение каждого зала. Вы пройдете через торжественный Фельдмаршальский зал, полюбуетесь изящным Павильонным, представите, как проходили церемонии в Большом тронном зале — и многое-многое другое. Параллельно я легко и понятно расскажу об истории дворца, об основании музея и о слове «Эрмитаж».

Подружиться с Эрмитажем

Экскурсия понравится и запомнится детям разного возраста. Самые маленькие путешественники поищут тайный сад в огромном дворце и подружатся с хранителем времени. С ребятами постарше и взрослыми подробнее поговорим о мифах, легендах и библейских преданиях в искусстве. Особое внимание уделим знаменитым золотым часам с павлином: разберемся в их символике и вспомним способы измерения времени. А еще в конце прогулки малыши смастерят своего волшебного павлина!

Кому подойдет экскурсия

Это семейное путешествие для взрослых и детей от 3-4 до 16 лет (я адаптирую рассказы в зависимости от возраста).