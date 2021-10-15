Увлекательная интерактивная экскурсия по одному из главных музеев страны для детей и их родителей

4.9
15 отзывов
Гуляя по залам Эрмитажа, мы будем рассуждать, считать, изображать и находить отличия.

Вместо лекции — живой разговор, вместо формальной информации из путеводителя — интересные истории! Главной формой нашего общения станет игра.

Я сделаю все, чтобы вовлечь детей во взаимодействие с искусством, помочь не бояться музейного пространства и использовать его для своего развития.
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля
Эрмитаж с нуля

Что вас ожидает

Нескучная встреча с искусством

Я расскажу о первых хозяевах Зимнего дворца и о том, с чего начинался Эрмитаж. Раскрою, почему Петр I не жил в этом здании и зачем нужны два тронных зала — Большой и Малый. А еще мы отыщем место, где разгорелся пожар 1837 года, и подумаем, можно ли было его избежать. Оценим тяжесть доспехов в Рыцарском зале и «поиграем» с героями ярких картин в Большом просвете. Рассмотрим таинственную мумию в Египетском зале и вспомним о висячих садах Семирамиды.

Герои и легенды

Волшебные часы Павлин не дадут нам позабыть о ценности времени, а повелитель муз Аполлон предстанет ожившим в мраморе. Лоджии Рафаэля перенесут на страницы Библии — от создания мира до вознесения Христа — а стоящий на распутье Геракл заставит задуматься о выборе между тяжелой дорогой героя и жизнью, наполненной удовольствиями. Из этих размышлений и впечатлений, как из кусочков мозаики, в итоге сложится представление о коллекции Эрмитажа.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 3-х лет и их родителям
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Жанна
Жанна
Добрый день! Меня зовут Жанна, и я не экскурсовод. Во-первых, потому что я педагог и психолог по образованию. А во-вторых, те встречи, которые я организовываю, сложно уместить в рамки обычной экскурсии. Приходите и проверьте сами)
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15 реальных отзывов от туристов

А
15 окт 2021
Прекрасная экскурсия по Эрмитажу! Жанна провела ее замечательно! Сумела заинтересовать ребёнка, изначально настроенного скептически))
Н
11 окт 2021
Жанна, самый лучший экскурсовод!
А
11 окт 2021
У меня из детства остались воспоминания о тяжелом и перегруженном первом посещении Эрмитажа с классом (хотя я был к тому моменту уже "подготовлен" к музеям). Поэтому экскурсию для двух 10-летних детей заказывал с некоторым опасением.
Абсолютно зря опасался!:) Жанна быстро вовлекла детей, и время пролетело очень интересно и незаметно. Мне понравился подход: очень фокусные (в том числе и с учетом возраста и интересов детей) и увлекательные рассказы о каком-либо событии или объекте, связанные между собой в единое путешествие по всем залам музея. Все в очень интерактивном формате (что-то необходимо угадать, что-то можно потрогать и т. д.)

За день до экскурсии перестарался с длительными прогулками, дети не до конца успели физически восстановиться. Но даже в таком состоянии они всю экскурсию внимательно слушали и после многие факты могли рассказать. И сказали, что в следующий раз, когда приедут в Питер, еще пойдут в Эрмитаж:)

По мне, именно таким и должно быть первое знакомство с великими музеями.
Очень рекомендую!
Е
10 окт 2021
Жанна невероятный рассказчик и собеседник! Очень обаятельно и непринужденно говорит об истории России, при этом находит слова для самой разной аудитории. Мы просто в восторге!
О
3 окт 2021
Добрый день! Мне и моим детям очень понравилась экскурсия! Все ясно и понятно на "языке детей" рассказано и объяснено детям. Мы очень довольны! Спасибо гиду!
А
28 авг 2021
Огромное спасибо Жанне за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. И даже 7-и летний ребёнок, который не отличается терпением, полутора часовую экскурсию прослушал с удовольствием.
Екатерина
26 авг 2021
Жанна крутая! Так сказали мои дети после экскурсии) рассказ был действительно очень интересный, кот Василий был потрясающий. Дочка смогла блеснуть эрудицией и даже наш непоседливый сын, который ни минуты не сидит на месте, заинтересовался, бегал, искал котов, слушал про павлина и во все глаза смотрел на мумию. Нам все очень понравилось! Спасибо огромное, Жанна!
А
25 авг 2021
Прекрасная экскурсия! Были с детьми 8 и 12 лет, два часа прошли на одном дыхании! Дети получили общее начальное представление об Эрмитаже, взрослые тоже узнали много нового. Живо, наглядно, интерактивно. Жанна улыбчивая и обаятельная, умеет расположить к себе слушателя. Все довольны, придем ещё раз на другую экскурсию! Спасибо!
О
22 авг 2021
Приезжала на выходные с детьми и очень хотела показать им Эрмитаж. Но так, чтобы не скучно, интересно, вовлекаткльно. Нашла Жанну и не разу не пожалела.
Это была интерактивная прогулка, после которой дети взахлёб рассказывали папе, бабушке и дедушке все всего мельчайших подробностей.
Очень рекомендую. Идеально для детей дошкольного возраста (мои именно такие)
С
22 авг 2021
Добрый день. Превосходная экскурсия, очень понравилась и нам и детям. Я переживал, что младшей дочери (6 лет) будет неинтересно. Но и она вовлеклась в процесс и активно участвовала.
Д
21 авг 2021
Понравилось всем экскурсантам от 5 лет и до родителей.
Ещё бы пошли.
С
18 авг 2021
Интересно, познавательно и понятно для ребёнка. Жанна очень позитивная и клиентоориентированная девушка. На все возникающие вопросы по ходу экскурсии дала развёрнутые ответы👍
Е
17 авг 2021
Экскурсия отличная. Жанна хорошо владеет материалом, детей смогла заинтересовать.
Мой сын не очень любит экскурсии, но вечером мы долго обсуждали пожар в Эрмитаже). Он запомнил.
Есть только предложение по улучшению административной составляющей. Мы брали индивидуальную экскурсию. Но по приходу в Эрмитаж, Жанна сообщила, что очень извиняется, но на наше время записалась ещё одна семья. Не будем ли мы против прослушать экскурсию вместе? Конечно, оплату поделим пополам.
Это было предложение без выбора. Нам или идти по Эрмитажу одним, или соглашаться на предложение Жанны.
Экскурсия стоила 3900, половина от 3900 - 1950. 900 я оплатила через Трипстер. Когда после экскурсии я протянула Жанне 1050, она сказала, нет, было бы здорово половину от 3000. На мои доводы, что 900 я уже заплатила, сказала что-то вроде «ну я к вам пошла, а других детей оставила». В общем, не стала я спорить, отдала 1500 ещё. В итоге экскурсия обошлась 2400. И дело даже не в деньгах, а в том, что ожидания были одни, после пары раз безвыгодного положения остался осадочек(.
Желаю Жанне поработать над договорённостями и ожиданиями.
Жанна
Ответ гида:
Уважаемая Екатерина.
Когда Вы бронировали экскурсию, Вы, возможно, заметили, что на Трипстере я новичок. Ваша группа у меня была одной из первых, к сожалению из-за недостатка опыта я действительно запуталась и поставила две группы на одно время. Но Вы напрасно утверждаете что у Вас не было выбора, если бы Вы высказали своё недовольство в начале экскурсии, я бы отказалась от другой группы и позанималась с Вами индивидуально, поскольку этот договор был раньше. Вопрос вовсе не был риторическим.

Насчёт денег. За вычетом комиссии сайта оплата моего труда в Вашем случае составляла 3000, поэтому когда я пообещала вам скидку 50%, я была искренне уверена что вы были готовы заплатить 1500.
В заключение, хочу выразить ещё раз своё сожаление о сложившейся ситуации. Возможно, вы заметили что я была очень взволнована, хотела чтобы всем понравилось (и видимо достигла этой цели, ведь Ваш сын остался доволен экскурсией), но из-за излишнего волнения вопрос с деньгами в тот момент казался мне второстепенным и я просто не разобралась. Приходите ко мне ещё раз, и я сделаю вам личную скидку в виде 500 рублей.
Искренне надеюсь, что такая ситуация со мной больше не случится, отслеживаю теперь все досконально. Поверьте, никакие деньги не стоят таких переживаний.
Спасибо за понимание, Жанна.
И
10 авг 2021
Сегодня посетили экскурсию всей семьёй, дети 7 и 12 лет. Действительно замечательная прграмма для первого знакомства с музеем. Нашего 7 летнего сложно увлечь картинами, но Жанна умело переключала внимание. давала не сложные задания и это помогло. Нам понравилось, были интересные факты и открытия. Рекомендую для детей и их родителей.
И
7 авг 2021
Мы были с детьми 6 и 10 лет. Экскурсия очень понравилась всем. Программа состоит именно из того, что может быть интересно детям, но и для родителей при этом достаточно увлекательно. Жанна отлично умеет работать с детьми. Все очень живо, много игровых моментов. Заметно, что гид чувствует, когда дети начинают отвлекаться и сразу включает их в игру. 1, 5 часа пролетают незаметно. Отличный вариант для первого знакомства с Эрмитажем. Мы все ушли довольные с хорошими впечатлениями и новыми знаниями. Большое спасибо!

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