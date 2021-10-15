Что вас ожидает

Нескучная встреча с искусством

Я расскажу о первых хозяевах Зимнего дворца и о том, с чего начинался Эрмитаж. Раскрою, почему Петр I не жил в этом здании и зачем нужны два тронных зала — Большой и Малый. А еще мы отыщем место, где разгорелся пожар 1837 года, и подумаем, можно ли было его избежать. Оценим тяжесть доспехов в Рыцарском зале и «поиграем» с героями ярких картин в Большом просвете. Рассмотрим таинственную мумию в Египетском зале и вспомним о висячих садах Семирамиды.

Герои и легенды

Волшебные часы Павлин не дадут нам позабыть о ценности времени, а повелитель муз Аполлон предстанет ожившим в мраморе. Лоджии Рафаэля перенесут на страницы Библии — от создания мира до вознесения Христа — а стоящий на распутье Геракл заставит задуматься о выборе между тяжелой дорогой героя и жизнью, наполненной удовольствиями. Из этих размышлений и впечатлений, как из кусочков мозаики, в итоге сложится представление о коллекции Эрмитажа.

Организационные детали