10:00 Отправление из Санкт-Петербурга, от ст. м. Звенигоросдкая, ул. Звенигородская, д. 5 Прибытие в этнографический парк "Усадьба Богословка". Земли, на которых сегодня располагается парк, имеют богатую историю. В XVIII веке эта территория называлась Богословская мыза. Елизавета I подарила мызу духовнику Дубянскому, видному церковному деятелю. По его поручению на участке возвели дом и разбили английский парк. Много лет спустя, уже по заказу потомков Дубянского старый дом был снесен, а на его месте возвели величественное деревянное здание в классическом стиле. При внучке Дубянского, фрейлине Екатерины II, в усадьбу регулярно приезжали известные люди, гостил здесь даже будущий царь Александр III. После революции на базе усадьбы был создан первый в СССР лесопарковый заповедник. В 60-е годы XX века усадьба получила статус архитектурно-исторического памятника. К сожалению, это не помогло сохранить уникальный объект. Уже к 1969 г. от деревянных усадебных построек практически ничего не осталось. Экскурсия по территории этнографического парка. Здесь под открытым небом собрано сразу несколько восстановленных шедевров деревянного зодчества Русского Севера. Осмотр храма Покрова Пресвятой Богородицы. Этот храм - доминанта всего архитектурного ансамбля, и его восстановление завершилось совсем недавно, в 2018-м году. Оригинальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы находился в Вологодской области. Красивейший деревянный храм с 25-ю главками сгорел в 1963 г. Причины назывались самые разные – от попадания молнии до умышленного поджога. Внешне храм напоминает знаменитую церковь музея-заповедника Кижи. К храму примыкает часовня Спаса Нерукотворного, точная копия строения конца XVIII в., располагавшегося в д. Кириллово Архангельской области. Осмотр дома крестьянина Костина. Настоящий дом крестьянина находился в деревне Верховье Великогубской волости Карелии. Во время революции этот шедевр деревянного зодчества был утрачен. Здание выполнено из ошкуренных бревен, фасад украшен северным орнаментом, на окнах – резные деревянные наличники. Практически по всему периметру дома, между первым и вторым этажами, проходит балкон с узорной оградой. Выйти на балкон можно из любой комнаты второго этажа. Буквально пару месяцев назад в доме крестьянина открылся небольшой музей. Экспозиция делится на два блока: историко-документальный, погружающий в жизнь крестьян Заонежья, и костюмированно-адаптированный. В этом зале гости смогут увидеть и даже примерить различные костюмы: крестьян, дворян и даже русских воинов проживавших в Заонежье на рубеже XVII-XIX вв. Также во время экскурсии мы увидим шатровую колокольню, оригинал которой был возведен в 1670-е годы, хозяйственный двор XIX века, кузницу и трапезную. Свободное время на территории музея. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - действующая, желающие смогут поставить свечки. Также в этнографическом парке есть лавка, где можно купить продукты и сувениры. Отправление в Санкт-Петербург. 14:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, остановка на ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5 Важная информация: Рекомендуем:

