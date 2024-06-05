Экскурсии на микроавтобусе в Санкт-Петербурге с гидом по низким ценам

Найдено 94 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 1 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
«Обратно в город мы вернёмся другим путём, на минивэне»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Рано утром выезжаем из города на микроавтобусе»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
«Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах (микроавтобусах)»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне в группе до 16 человек»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Передвигаться между локациями мы будем на комфортном микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей и кожаным салоном»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
«Экскурсия проходит на комфортном минивэне Hyundai Starex»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500 за всё до 4 чел.
Необычные памятники Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Необычные памятники Петербурга
История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
«Экскурсию возможно провести и для группы от 4 до 10 путешественников на комфортабельных минивэнах или микроавтобусах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)»
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
5 800 за всё до 4 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Экскурсия проводится на комфортном микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей и кожаным салоном»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Уникальный трансфер на Tesla с экскурсией по историческому Санкт-Петербургу
Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории
«Стоимость указана за трансфер с 07:00 до 23:00 для 1-3 участников и легкового автомобиля, для 4-7 участников экскурсия пройдет на минивэне и будет стоить 4000 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 400 за всё до 3 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«До 4-х человек могут комфортно разместиться в моем автомобиле Ситроен Гранд Пикассо, либо возможен заказ микроавтобуса Мерседес Виано с водителем за дополнительную плату»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«Экскурсия проходит на новом комфортабельном минивэн Volkswagen Caravelle»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
277 отзывов
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
29 отзывов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
191 отзыв
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
«Для компаний до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E class (включено в стоимость), а для компаний 4-5 человек – на минивэне Hyundai Starex (с доплатой 500 руб»
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
«- Всегда новый транспорт (минивэны-микроавтобусы) и полная страховка пассажиров»
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
181 отзыв
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
«Все туры проходят в индивидуальном формате только для Вашей группы с персональным гидом-экскурсоводом и на частном минивэне — микроавтобусе от нашей турфирмы»
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Живые рассказы о Петербурге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
«Если вы путешествуете большой компанией, то можно заменить легковой автомобиль на минивэн или микроавтобус Mercedes с доплатой»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
82007 790 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
164 отзыва
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
42503 825 за человека
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне»
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Вас ждут переезды на микроавтобусе и остановки разной продолжительности — словно отдельные небольшие пешие экскурсии»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
105 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
«Если вас больше чем четверо, то я смогу арендовать микроавтобус с водителем»
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по местам фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«А так как погода в Петербурге не всегда располагает к комфортным прогулкам, воспользуемся микроавтобусом бизнес-класса»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
«Экскурсия проходит на автомобиле или минивэне в зависимости от размера группы»
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490 за человека
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
«Наша вечерняя экскурсия по Санкт-Петербургу на минивене пройдет по всем знаковым местам центра города и не только»
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
8 500 за всё до 7 чел.
Обратная сторона Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
359 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
«Экскурсию возможно провести и для группы от 4 до 10 путешественников на комфортабельных минивэнах или микроавтобусах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)»
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 220 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Для 5 гостей или по желанию, возможна экскурсия на комфортном шестиместном минивэне KIA Carnival, с индивидуальными креслами и большим люком (доплата 2000 руб»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
«Важно знать Мы заберем Вас в указанном вами месте в Петербурге и на комфортабельном микроавтобусе проведем индивидуальную экскурсию в Петергоф с посещением Парка, дворца и осмотром фонтанов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Для 5 гостей или по желанию, возможна экскурсия на комфортном шестиместном минивэне KIA Carnival, с индивидуальными креслами и большим люком (доплата 1500 руб»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
«Микроавтобус подберу на нужное число человек от 1 до 50»
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
19 отзывов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
«также можно арендовать микроавтобус»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000 за всё до 4 чел.
Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
40 отзывов
Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 11:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Начало: Заберем на минивене откуда нужно
Расписание: Ежедневно, в удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 7 чел.
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
543 отзыва
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
128 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
«Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
«Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825 за человека
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
114 отзывов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
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    информация. Понравилось, что было достаточно свободного времени для осмотра парка. Обратная дорога на микроавтобусе также сопровождалась интересной, исторической информацией. Окончание маршрута у Казанского собора, что очень удобно. Отдельное спасибо Виктории за доброжелательность и отлично проведенную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
    Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Добрый день! Выражаю благодарность гиду Елене,это была прекрасная экскурсия и очень хорошая организация,всё чётко и ясно. Спасибо🙏🏼
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
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    куда вам необходимо, это очень удобно. Сначала я подумала что зря взяли экскурсию, т. к. это была уже не знаю какая по счету, казалось все уже видели и знаем. Но Виктор смог оставить прекрасные впечатление, показал нам центр Питера с другого ракурса. Интересные локации, красивые атмосферные фото и видео, благодарим вас!

    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Нам понравилась экскурсия. Отлично организована. Восхищены Екатерининским дворцом, Камероновой галереей, парком. Наш гид Елена очень интересно и познавательно рассказала нам
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    о Пушкине, о создании этих шедевров мировой архитектуры. Елена тактичный человек и профессионал в своем деле. Нам хотелось бы ещё поехать на следующую экскурсию в ее сопровождении.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
    Прогулка очень понравилась. Антон показал самые интересные достопримечательности города и рассказал о них. Разведение мостов - просто восторг, удалось увидеть несколько. Антон сразу нашёл подход к ребёнку и рассказывал так, чтобы ему было все понятно и интересно. Самое лучшее впечатление от экскурсии.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
    Добрый день, были на экскурсии в Кронштадте с Александрой. Очень эрудированный гид, профессионал своего дела! Однозначно туда надо ехать с гидом. У нас все прошло замечательно, комфортная поездка на авто, мини группа 3 человека.
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
    Мероприятие проведено Валерием на высоком уровне, чувствуется, что он искренне любит свой город и владеет весьма значительным объёмом информации по истории Петербурга. Экскурсия прошла динамично, комфортно. Будет особенно интересна тем, кто впервые знакомится с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На микроавтобусе»

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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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