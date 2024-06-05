Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков

Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей

Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас

Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00

Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости

Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей

за всё до 7 чел.

13 100 ₽ за всё до 7 чел.

Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...

Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей

Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00

за всё до 4 чел.

8 500 ₽ за всё до 4 чел.

Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей

за всё до 4 чел.

5 800 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: В центре по согласованию

История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии

Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу

за всё до 7 чел.

13 100 ₽ за всё до 7 чел.

Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...

Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу

за всё до 3 чел.

5 400 ₽ за всё до 3 чел.

Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории

за всё до 4 чел.

9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон

Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе

от 5 900 ₽ за человека

Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде

за всё до 7 чел.

12 500 ₽ за всё до 7 чел.

Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки

за всё до 4 чел.

13 000 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке

за всё до 7 чел.

8 200 ₽ за всё до 7 чел.

Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте

Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото

🚐 На микроавтобусе

Индивидуальная

5 часов 181 отзыв

Частная экскурсия в Кронштадт на минивене Начало: Заберём, откуда вам будет удобно «Все туры проходят в индивидуальном формате только для Вашей группы с персональным гидом-экскурсоводом и на частном минивэне — микроавтобусе от нашей турфирмы»

Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.