Экскурсии к местам силы в Санкт-Петербурге

Найдено 21 экскурсия в категории «Места силы» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
164 отзыва
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380 за всё до 4 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
Вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2 отзыва
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000 за человека
Легенды и мифы Петербурга 14+
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Легенды и мифы Петербурга 14+
Начало: Из отеля
Расписание: вторник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Групповая
12 часов
2 отзыва
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 100 за человека
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Начало: У входа на Смоленское кладбище
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 400 за всё до 4 чел.
По местам силы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
Начало: У СТ.М. «Пушкинская»
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
Познакомиться с историей края и древнего духовного центра, разместившегося у «ворот на Север»
Начало: В Санкт-Петербурге по договоренности
25 июня в 08:00
28 июня в 08:00
29 990 за всё до 3 чел.
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края
Начало: около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просв...
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
43802 190 за человека
«ЗА СТРЕЛКОЙ» или от Дворцового до Тучкова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«ЗА СТРЕЛКОЙ» или от Дворцового до Тучкова
Начало: Памятный знак «Стрелка Васильевского острова»
Расписание: Расписание формируется каждый месяц
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Начало: Пл. Островского,1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
1 500 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Квест без гида «В поисках дьявола»
🚶 Пешая
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
  • A
    ANNA
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    Петербург: путешествие, исполняющее мечты
    Чудесная экскурсия! Я бы даже назвала её счастливой) Прекрасна сама идея и её воплощение! Артем замечательный рассказчик. Все живо, интересно,
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    познавательно. А поскольку Вы ходите с преподавателем истории, то информация, будучи грамотно структурирована, отлично усваивается. Очень признательна Артему и Виктории за увлекательеую экскурсию!

  • В
    Валентина
    20 мая 2024
    Мистический Петербург
    Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭 Узнали о существовании знаковых мест для истории Петербурга. По чистой случайности, попали на съемки репортажа первого канала в Ротонде - осталось незабываемое впечатление о месте))
    Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭
  • а
    анастасия
    20 мая 2024
    Мистический Петербург
    Сегодня благодаря великолепному гиду Георгию увидели Петербург другими глазами. Мистика🤷‍♂️чуть чуть смешивалась с историческими фактами, рассказ как кружево разворачивал интересные
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    места. Георгий вел и показывал, давал возможность почки воевать и не торопил в тех местах, где хотелось задержаться. Огромное спасибо за глубину экскурсии, мы даже сделали пометки что посмотреть, про какие то факты захотелось дополнительно почитать. Время пронеслось! Новые экскурсии планируем именно с ним! И друзьям уже посоветовали. Анастасия, Лариса и еще Лариса🥰. Желания сбываются и Георгий нам показал где и как😂👍👍🙂🙂

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Мистический Петербург
    Все было просто великолепно. Получили массу впечатлений и информации. Георгий забрал нас откуда нам было удобно, был очень внимательный, тактичный
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    и постоянно удивлял своими глубокими знаниями материалов. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым. Кстати, у меня уже попросили контакты коренные жители Питербурга.

  • Я
    Яна
    11 мая 2024
    Святыни и чудеса Смоленского кладбища
    Мы уже были на такой экскурсии,но только с Ольгой узнали все самое интересное,касающееся жития святых! Маршрут интересный,посетили и крипту и колокольню! Ольга очень хороший рассказчик!
  • В
    Валентина
    7 мая 2024
    Петербург: путешествие, исполняющее мечты
    Наше путешествие, исполняющее мечты🙏 прошло самым наилучшим образом👍И назагадывали желаний😉 и узнали интересный исторический материал. Артем (наш гид) оказался не
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    только добрым волшебником, но и знатоком истории, который помог сложить пазлик под названием" Откуда есть пошел Петербург' Побывали у Арсения, у каменных львинных морд на стрелки Васьки (сколько львинных морд столько и желаний, крч, назагадывали и на начмокали львинные носы), кроме этого с набережной открывается изумительный вид, у Поцелуева моста потрясающая атмосфера! Каждое место желаний сопровождается увлекательной историей👍Однозначно рекомендую 👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы»

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  1. К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
  2. Мистический Петербург
  3. Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
  4. Петербург: путешествие, исполняющее мечты
  5. Район двойников и другие тайны Петербурга
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