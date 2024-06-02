читать дальше

только добрым волшебником, но и знатоком истории, который помог сложить пазлик под названием" Откуда есть пошел Петербург' Побывали у Арсения, у каменных львинных морд на стрелки Васьки (сколько львинных морд столько и желаний, крч, назагадывали и на начмокали львинные носы), кроме этого с набережной открывается изумительный вид, у Поцелуева моста потрясающая атмосфера! Каждое место желаний сопровождается увлекательной историей👍Однозначно рекомендую 👍👍👍