1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850₽ за человека
Групповая
16 часов
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы Петербурга 14+
Начало: Из отеля
Расписание: вторник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Групповая
12 часов
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Начало: У входа на Смоленское кладбище
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
Начало: У СТ.М. «Пушкинская»
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
Познакомиться с историей края и древнего духовного центра, разместившегося у «ворот на Север»
Начало: В Санкт-Петербурге по договоренности
25 июня в 08:00
28 июня в 08:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края
Начало: около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просв...
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
43802 190₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«ЗА СТРЕЛКОЙ» или от Дворцового до Тучкова
Начало: Памятный знак «Стрелка Васильевского острова»
Расписание: Расписание формируется каждый месяц
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Начало: Пл. Островского,1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июня 2024Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
- ААлиса29 мая 2024нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
- ТТатьяна29 мая 2024Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
- AANNA29 мая 2024Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
- ВВалерия28 мая 2024Чудесная экскурсия! Я бы даже назвала её счастливой) Прекрасна сама идея и её воплощение! Артем замечательный рассказчик. Все живо, интересно,
- ВВалентина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭 Узнали о существовании знаковых мест для истории Петербурга. По чистой случайности, попали на съемки репортажа первого канала в Ротонде - осталось незабываемое впечатление о месте))
- аанастасия20 мая 2024Сегодня благодаря великолепному гиду Георгию увидели Петербург другими глазами. Мистика🤷♂️чуть чуть смешивалась с историческими фактами, рассказ как кружево разворачивал интересные
- ННаталья19 мая 2024Все было просто великолепно. Получили массу впечатлений и информации. Георгий забрал нас откуда нам было удобно, был очень внимательный, тактичный
- ЯЯна11 мая 2024Мы уже были на такой экскурсии,но только с Ольгой узнали все самое интересное,касающееся жития святых! Маршрут интересный,посетили и крипту и колокольню! Ольга очень хороший рассказчик!
- ВВалентина7 мая 2024Наше путешествие, исполняющее мечты🙏 прошло самым наилучшим образом👍И назагадывали желаний😉 и узнали интересный исторический материал. Артем (наш гид) оказался не
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы»
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