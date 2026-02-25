Мои заказы

Экскурсия в особняк Кшесинской

Вы увидите особняк с самой интересной историей в Петербурге! Его построила для себя балерина Матильда Кшесинская, а уже в 1917 году здание стало плацдармом для большевиков. Как так вышло? Узнаем на экскурсии.

А еще поговорим об архитектуре начала XX века, вспомним тернистый путь балерины и попытаемся понять, почему она построила дом вдали от центра Петербурга.
4
13 отзывов
Описание экскурсии

Особняк балерины Матильды Кшесинской покорил петербуржцев начала XX века своим стилем. Это был эталонный модерн с асимметриями и буйством форм. Всё это вы можете увидеть в первозданном виде до сих пор. В 1917 году особняк стал плацдармом для большевиков и сыграл большую роль в февральской революции. Сегодня там находится музей политической истории России. На экскурсии мы поговорим об архитектуре начала XX века, вспомним тернистый путь балерины Кшесинской и попытаемся понять, почему она построила дом вдали от центра Петербурга. В здании нас ждёт целая плеяда архитектурных стилей. Мы будем искать элементы «хай-тек», восточного декора и природные материалы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняки Матильды Кшесинской и Василия Бранта
  • В особняке Кшесинской: 16-й зал (посвящен Матильде Кшесинской), Белый зал, Парадную лестницу, и в теплую погоду выйдем в сад
Что включено
  • Билеты в музей по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Куйбышева, д. 2-4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
3
3
2
1
1
М
Марина
25 фев 2026
Заплатили 4000 за двоих, оказалась билеты в музее стоят 1300 на двоих. Экскурсовода мы так и не нашли и задержались в результате на основную экскурсию. Обидно, что переплатили и потеряли время в ожиданиях а так же были привязаны к месту из за оплаты. Не ожидали такого ….
Л
Лилия
11 янв 2026
Экскурсия очень понравилась, всё организовано, получили удовольствие.
О
Ольга
5 янв 2026
Нпзвание выставки и экспозиция очень сильго не соответствуют друг другу. В особняке как был в прошлом веке музей полит истории, так и есть. Единмтвенный зал, посвященный Матильде с ее двумя
читать дальше

платьями и репликами фото - это все вокруг чего проходит чпсовая экскурсия. К экскурсоводу Оксане претензий нет, рассказывала изумительно. К наполнению экскурсии есть, это не про Матильду, хоть она там и прожила 10 лет.

Г
ГАЛИНА
7 ноя 2025
Экскурсия обыкновенная. Факты представлены обычные, формальные. Я до экскурсии прочитала множество дополнительной информации об этой балерине, о ее доме, ее окружении, ее судьбе в период революции когда ее особняк заняли
читать дальше

большевики. Хотелось бы получить больше информации во время экскурсии. Думаю, время экскурсии можно было бы тогда увеличить хотя бы до 1,5 часов. Экскурсовод просто донес
стандартный текст, во многом написанный на стендах экспозиции.
Подача материала не плохая, где- с юмором. Не понравилось, что пересекались разные экскурсионные группы в одном помещении, наслаивался текст разных экскурсий. Возможно, для людей, которые вообще не знали об этой знаменитой балерине, Матильде Кшесинской, экскурсия была бы интересна. Я бы предложила добавить больше информации об особняке, его судьбе, его обитателях в экскурсию, благо такая есть на просторах интернета.

M
Mapина
5 ноя 2025
Музей прекрасный, но экскурсией была разочарованна, т. к, надо было быть в первых рядах что бы услышать экскурсовода,, информация была поверхностная. Человек приходит за впечатлениями на экскурсии, я этого не получала.
N
Natalya
18 авг 2025
Очень интересная история. Спасибо
Н
Наталья
18 авг 2025
Очень интересная история. Спасибо
С
Светлана
5 авг 2025
Не стоит этих денег.
С
Светлана
3 июл 2025
Мы были на экскурсии 29.06.2025. От былого шикарного интерьера осталось совсем немного. Это компенсировалось интересным рассказом экскурсовода, который 2 часа знакомил с жизнью М. Ф. Кшесинской.
Т
Татьяна
30 июн 2025
Я ожидала интерьеров до появления большевиков и хотелось бы не о политике, а о любви и балерине
О
Ольга
30 июн 2025
Спасибо Андрею Михайловичу. Если бы не он, ничего бы не увидела- всё утрачено в особняке Кшесинской. Его лекция структурирована, всё по порядку, увлекательно, правильная речь и прекрасно подготовленный рассказ, было интересно мне и моей подруге. Спасибо.
М
Марина
30 июн 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Андрею.
Н
Надежда
24 мар 2025
Гидом был молодой человек, к сожалению не услышала, как его зовут, наша экскурсия начиналась в 16.00 23.03 2025. Рассказывал интересно, но было такое ощущение, что проводилось соревнование "Кто быстрей проведёт экскурсию", поскольку он не ждал, когда подойдут все экскурсанты, начинал рассказывать об экспонатах сразу, попадая в следующее помещение.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

