М Марина Заплатили 4000 за двоих, оказалась билеты в музее стоят 1300 на двоих. Экскурсовода мы так и не нашли и задержались в результате на основную экскурсию. Обидно, что переплатили и потеряли время в ожиданиях а так же были привязаны к месту из за оплаты. Не ожидали такого ….

Л Лилия Экскурсия очень понравилась, всё организовано, получили удовольствие.

О Ольга читать дальше платьями и репликами фото - это все вокруг чего проходит чпсовая экскурсия. К экскурсоводу Оксане претензий нет, рассказывала изумительно. К наполнению экскурсии есть, это не про Матильду, хоть она там и прожила 10 лет. Нпзвание выставки и экспозиция очень сильго не соответствуют друг другу. В особняке как был в прошлом веке музей полит истории, так и есть. Единмтвенный зал, посвященный Матильде с ее двумя

Г ГАЛИНА читать дальше большевики. Хотелось бы получить больше информации во время экскурсии. Думаю, время экскурсии можно было бы тогда увеличить хотя бы до 1,5 часов. Экскурсовод просто донес

стандартный текст, во многом написанный на стендах экспозиции.

Подача материала не плохая, где- с юмором. Не понравилось, что пересекались разные экскурсионные группы в одном помещении, наслаивался текст разных экскурсий. Возможно, для людей, которые вообще не знали об этой знаменитой балерине, Матильде Кшесинской, экскурсия была бы интересна. Я бы предложила добавить больше информации об особняке, его судьбе, его обитателях в экскурсию, благо такая есть на просторах интернета. Экскурсия обыкновенная. Факты представлены обычные, формальные. Я до экскурсии прочитала множество дополнительной информации об этой балерине, о ее доме, ее окружении, ее судьбе в период революции когда ее особняк заняли

M Mapина Музей прекрасный, но экскурсией была разочарованна, т. к, надо было быть в первых рядах что бы услышать экскурсовода,, информация была поверхностная. Человек приходит за впечатлениями на экскурсии, я этого не получала.

N Natalya Очень интересная история. Спасибо

Н Наталья Очень интересная история. Спасибо

С Светлана Не стоит этих денег.

С Светлана Мы были на экскурсии 29.06.2025. От былого шикарного интерьера осталось совсем немного. Это компенсировалось интересным рассказом экскурсовода, который 2 часа знакомил с жизнью М. Ф. Кшесинской.

Т Татьяна Я ожидала интерьеров до появления большевиков и хотелось бы не о политике, а о любви и балерине

О Ольга Спасибо Андрею Михайловичу. Если бы не он, ничего бы не увидела- всё утрачено в особняке Кшесинской. Его лекция структурирована, всё по порядку, увлекательно, правильная речь и прекрасно подготовленный рассказ, было интересно мне и моей подруге. Спасибо.

М Марина Огромное спасибо экскурсоводу Андрею.