Вы увидите особняк с самой интересной историей в Петербурге! Его построила для себя балерина Матильда Кшесинская, а уже в 1917 году здание стало плацдармом для большевиков. Как так вышло? Узнаем на экскурсии.
А еще поговорим об архитектуре начала XX века, вспомним тернистый путь балерины и попытаемся понять, почему она построила дом вдали от центра Петербурга.
Описание экскурсииОсобняк балерины Матильды Кшесинской покорил петербуржцев начала XX века своим стилем. Это был эталонный модерн с асимметриями и буйством форм. Всё это вы можете увидеть в первозданном виде до сих пор. В 1917 году особняк стал плацдармом для большевиков и сыграл большую роль в февральской революции. Сегодня там находится музей политической истории России. На экскурсии мы поговорим об архитектуре начала XX века, вспомним тернистый путь балерины Кшесинской и попытаемся понять, почему она построила дом вдали от центра Петербурга. В здании нас ждёт целая плеяда архитектурных стилей. Мы будем искать элементы «хай-тек», восточного декора и природные материалы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняки Матильды Кшесинской и Василия Бранта
- В особняке Кшесинской: 16-й зал (посвящен Матильде Кшесинской), Белый зал, Парадную лестницу, и в теплую погоду выйдем в сад
Что включено
- Билеты в музей по программе
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Куйбышева, д. 2-4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 фев 2026
Заплатили 4000 за двоих, оказалась билеты в музее стоят 1300 на двоих. Экскурсовода мы так и не нашли и задержались в результате на основную экскурсию. Обидно, что переплатили и потеряли время в ожиданиях а так же были привязаны к месту из за оплаты. Не ожидали такого ….
Л
Лилия
11 янв 2026
Экскурсия очень понравилась, всё организовано, получили удовольствие.
О
Ольга
5 янв 2026
Нпзвание выставки и экспозиция очень сильго не соответствуют друг другу. В особняке как был в прошлом веке музей полит истории, так и есть. Единмтвенный зал, посвященный Матильде с ее двумя
Г
ГАЛИНА
7 ноя 2025
Экскурсия обыкновенная. Факты представлены обычные, формальные. Я до экскурсии прочитала множество дополнительной информации об этой балерине, о ее доме, ее окружении, ее судьбе в период революции когда ее особняк заняли
M
Mapина
5 ноя 2025
Музей прекрасный, но экскурсией была разочарованна, т. к, надо было быть в первых рядах что бы услышать экскурсовода,, информация была поверхностная. Человек приходит за впечатлениями на экскурсии, я этого не получала.
N
Natalya
18 авг 2025
Очень интересная история. Спасибо
Н
Наталья
18 авг 2025
Очень интересная история. Спасибо
С
Светлана
5 авг 2025
Не стоит этих денег.
С
Светлана
3 июл 2025
Мы были на экскурсии 29.06.2025. От былого шикарного интерьера осталось совсем немного. Это компенсировалось интересным рассказом экскурсовода, который 2 часа знакомил с жизнью М. Ф. Кшесинской.
Т
Татьяна
30 июн 2025
Я ожидала интерьеров до появления большевиков и хотелось бы не о политике, а о любви и балерине
О
Ольга
30 июн 2025
Спасибо Андрею Михайловичу. Если бы не он, ничего бы не увидела- всё утрачено в особняке Кшесинской. Его лекция структурирована, всё по порядку, увлекательно, правильная речь и прекрасно подготовленный рассказ, было интересно мне и моей подруге. Спасибо.
М
Марина
30 июн 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Андрею.
Н
Надежда
24 мар 2025
Гидом был молодой человек, к сожалению не услышала, как его зовут, наша экскурсия начиналась в 16.00 23.03 2025. Рассказывал интересно, но было такое ощущение, что проводилось соревнование "Кто быстрей проведёт экскурсию", поскольку он не ждал, когда подойдут все экскурсанты, начинал рассказывать об экспонатах сразу, попадая в следующее помещение.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
